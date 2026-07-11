Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COPA DO MUNDO

Haaland e Harry Kane fazem embate de artilheiros por vaga na semifinal

Noruega e Inglaterra se enfrentam na tarde deste sábado, em confronto pelas quartas de final, no Hard Rock Stadium

Da Redação

Da Redação

11/07/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A segunda semifinal da Copa do Mundo começa a ser decidida na tarde deste sábado, às 17h (de MS), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com o confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final.

A partida coloca frente a frente dois dos maiores centroavantes da atualidade: Erling Haaland, algoz do Brasil nas oitavas e autor de sete gols no torneio, e Harry Kane, capitão inglês que soma seis gols e uma assistência na campanha inglesa e impressionantes 73 gols, até agora, na temporada.

De um lado, a Noruega está na sua melhor campanha da história em Copas do Mundo, nunca havia passado das oitavas e, após 28 anos sem jogar a competição, eliminou a Costa do Marfim e o Brasil no mata-mata e alcançou as quartas de final pela primeira vez.

Já a Inglaterra chega pela terceira vez consecutiva às quartas, depois de superar a República Democrática do Congo e o México em sua casa. Os ingleses, que só venceram em 1966, buscam o segundo título mundial.

Em confrontos diretos, o equilíbrio é total: uma vitória e um gol para cada lado. Eles se enfrentaram, porém, apenas duas vezes, em 2023, quando Harry Kane ainda jogava no Campeonato Inglês. Por seleções, nunca se encararam.

Esportes_Haaland_ reprodução XHaaland marcou ao menos um gol em todas as partidas da Copa - Foto: Reprodução X

COMO PARAR HAALAND

A imposição física e a artilharia de Haaland preocupam os defensores ingleses. Em entrevista, Morgan Rogers resume a pergunta que ecoa pelo mundo do futebol: “Alguém já conseguiu parar Erling Haaland?”

“Não tenho certeza se eles conseguiram, mas vamos ter de tentar”, reflete o meio-campista do Aston Villa, que saiu do banco contra o México para reforçar o esforço defensivo que garantiu a vitória por 3 a 2 nas oitavas de final.

Inicialmente visto como uma alternativa a Jude Bellingham para a função de camisa 10, ele acabou atuando lado a lado com o companheiro, movidos por puro espírito de sacrifício, para assegurar o triunfo mesmo com um jogador a menos.

Rogers conhece bem Haaland, tendo o enfrentado diversas vezes no Campeonato Inglês, em que o atacante norueguês foi o artilheiro em três das últimas quatro temporadas.

O goleador, que marcou 27 vezes em 35 partidas na temporada 2025/2026, estendeu seu domínio à sua primeira participação em Copas do Mundo, acumulando sete gols em quatro jogos: dois contra o Iraque, outros dois contra o Senegal, um contra a Costa do Marfim na segunda fase e dois contra o Brasil nas oitavas de final.

O Aston Villa teve um desempenho positivo na temporada 2025/2026 contra o City de Haaland: os villans venceram as duas partidas, com Ezri Konsa, titular da defesa inglesa, atuando como uma muralha para impedir que o norueguês marcasse no jogo de ida.

“Fomos bem naqueles jogos contra o City, mas cada partida é diferente e ele pode decidir o jogo num estalar de dedos. Precisamos manter o foco total e estar muito atentos às suas movimentações sem a bola e ao seu posicionamento dentro da área”, declarou o zagueiro.

Nico O’Reilly, lateral-esquerdo inglês, é seu companheiro de equipe no Manchester City. Sempre uma ameaça pelo lado esquerdo, a parceria entre eles foi uma constante ao longo da última temporada.

“O Erling é o Erling. Todos nós sabemos como ele é. Ele sabe fazer gols, é perigoso dentro da área e representa uma ameaça real”, disse ele antes da partida, enquanto a equipe estava em Kansas City.

“Ele é um atacante incrível, de nível mundial. Ele provou isso ao longo do torneio, marcando gols em todos os jogos que disputou”, completou.

Parar Haaland no mano a mano é um desafio para qualquer zagueiro, mas, para Rogers, uma grande atuação individual não basta.

“É preciso um esforço coletivo para parar alguém assim. Você tem que cortar as linhas de passe para ele e analisar o que eles fazem como equipe, como criam chances. Teremos de tentar atrapalhar o estilo de jogo deles, trabalhar nesses aspectos, impedir que a bola chegue até ele e evitar que ele tenha essas oportunidades”, afirmou.

Para O’Reilly, interromper os padrões de criação de jogadas da Noruega será fundamental.

“Para que Haaland cause estragos, eles primeiro precisam levar a bola até ele. Há muitos fatores envolvidos. Eles são um bom time, mostraram isso ao longo do torneio. Não são apenas alguns jogadores com quem precisamos nos preocupar, eles funcionam bem como um conjunto”, analisa Rogers.

Esportes_Harry Kane_Divulgação_FifaHarry Kane é o artilheiro desta temporada por seu clube e a seleção - Foto: divulgação/Fifa

TEMPORADA

Se, por um lado, os ingleses temem o poder de decisão de Haaland, por outro, a Noruega também se preocupa com a temporada brilhante que vive o camisa 9 adversário.

Na partida contra o México, quando marcou de pênalti, Harry Kane chegou à marca de 73 gols marcados na temporada 2025/2026, contando números do seu time, o Bayern de Munique, e da seleção inglesa.

“Só o Messi teve uma temporada melhor. O que o Harry Kane está fazendo nunca foi visto por um inglês. Ele é o melhor a vestir a camisa da Inglaterra”, disse Anthony Gordon, após os dois gols de Kane contra a República Democrática do Congo, quando o inglês havia chegado à marca de 72 gols. Nas quartas, contra o México, o artilheiro marcou mais um de pênalti.

A temporada mais goleadora de Messi foi a de 2011/2012, quando ele marcou 82 gols.

lesão

Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Time inglês chegou à conclusão de que ele está com lesão série no joelho e encerrou a negociação. Ederson deve continuar na Atalanta

10/07/2026 17h49

Compartilhar
O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

Continue Lendo...

Depois da comemoração por conta da convocação para a Copa do Mundo, onde participou de dois jogos, o campo-grandense Ederson, recebeu nesta semana uma notícia que certamente não esperava. O Manchester United desisitiu de sua contratação. 

De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do clube inglês, que passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.

Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e, agora, avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano indicou que o atleta seguirá na Itália.

Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

O volante campo-grandense de origem terena iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.

Éderson fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.

Ele chegou a entrar em campo contra o Haiti, na fase classificatória,  quando o Brasil venceu por 3 a 0. Também entrou em campo contra a Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. Depois disso o Brasil levou dois gols marcados por Haland e diminiu com Neymar, de pênalti, sendo eliminado. 

(Com informações do Estadão)

Futebol

Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho

O atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho

08/07/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress

Continue Lendo...

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio.

O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha.

O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida.

Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa.

Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências.

A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho.

O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis.

Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027
previsão

/ 1 dia

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7062, sexta-feira (10/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7062, sexta-feira (10/07)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio

5

Frente fria traz tempestades e derruba temperaturas a 9°C no fim de semana
mudança no tempo

/ 1 dia

Frente fria traz tempestades e derruba temperaturas a 9°C no fim de semana

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 1 dia

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 2 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos