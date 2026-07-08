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Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho

O atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/07/2026 - 23h00
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A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio.

O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha.

O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida.

Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa.

Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências.

A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho.

O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis.

Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas.

Brasileirão Série D

Ivinhema sofre a virada em casa pela Série D

O Azulão do Vale teve um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo

07/07/2026 11h00

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Com um a menos, Ivinhema perde em casa para o ASA-AL

Com um a menos, Ivinhema perde em casa para o ASA-AL Reprodução Metrópoles

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Na noite da última segunda-feira (6), o Ivinhema enfrentou no Estádio Saraivão a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelo 16 avos do Campeonato Brasileiro Série B. O time de MS foi superado por 2 a 1. 

A equipe sul-mato-grossense foi superada pelos alagoanos mesmo após sair a frente do placar e agora na partida de volta, terá que reverter o resultado para avançar para próxima fase. 

O JOGO 

A partida começou eletrizante e logo aos 10 minutos o Ivinhema teve uma baixa grande baixa, o centroavante Tuninho dividiu forte com o jogador adversário e foi expulso pelo juíz da partida. 

Com a desvantagem numérica o Ivinhema precisou repensar sua estratégia para surpreender o ASA. 

E a surpresa veio aos 34 minutos, da primeira etapa. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou e Rodolfo chegou chutando para abrir o placar do jogo e colocar o Azulão do Vale à frente do placar. 

O restante do primeiro tempo não foi produtivo para ambas as equipes, com jogadas sem perigo e efetividade ao alvo. 

A segunda etapa já foi com um teor a mais de emoção, porém não para o lado da equipe sul-mato-grossense. Com a vantagem numérica ao seu favor, o ASA se lançou ao ataque para buscar o resultado. 

A equipe foi recompensada aos 29 minutos da etapa complementar, após bola cruzada na área, Michel apareceu livre para cabecear e empurrar a bola para o fundo das redes, empatando a partida. 

A virada alagoana veio à poucos minutos do fim, aos 39 minutos, Wesley Costa recebe na infiltração na entrada da grande área, avança e bate firme no canto do goleiro que não conseguiu evitar o gol. Placar final 2 a 1 para o ASA 

NA SEQUÊNCIA 

Apesar da derrota não tem nada perdido para o Ivinhema, o clube agora busca se recuperar e reverter o placar na partida de volta. 

A volta acontece no próximo domingo dia 12, A bola rola às 16h horário de MS, a partida acontece no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, Alagoas.
 

Série D

Ivinhema enfrenta o ASA-AL pela Série D, com transmissão ao vivo

A equipe sul-mato-grossense recebe o time alagoano em partida de ida válida pelo 16 avos da Série D

06/07/2026 11h30

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Jogando em casa, Ivinhema busca abrir vantagem no duelo contra o ASA

Jogando em casa, Ivinhema busca abrir vantagem no duelo contra o ASA Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

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Nesta segunda-feira (6), o Azulão do Vale recebe a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelos 16 avos de finais do Campeonato Brasileiro Série D e terá transmissão ao vivo. 

Único representante do Estado vivo na disputa, o Ivinhema busca continuar fazendo história, já que pela primeira vez Mato Grosso do Sul alcança a terceira fase da competição. 

Após eliminar o Democrata de Governador Valadares na fase anterior, o Azulão chega com moral para o confronto e seguirá na luta pelo acesso, já que neste ano a possibilidade de subir de divisão é maior. 

Por sua vez, a Associação Sportiva Arapiraquense ou como é conhecida ASA de Arapiraca, também busca continuar sonhando com o acesso. 

Tradicional time do futebol nordestino, a equipe alagoana acumula diversas participações nas divisões superiores, incluindo uma participação na Séria A em 1979. 

Na fase anterior, eliminou a equipe do Sergipe em um placar agregado de 2 a 1, pois empatou na partida de ida em 1 a 1 e venceu o jogo da volta por 1 a 0, carimbando vaga para a fase a atual. 

MÁS LEMBRANÇAS 

Vale destacar que o ASA não possui boas lembranças com relação ao futebol sul-mato-grossense. 

Neste ano a equipe alagoana enfrentou o Operário pela primeira fase da Copa do Brasil e após empatar no tempo normal, foi eliminado pelo Galo da Capital nos pênaltis. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A bola rola para Ivinhema e ASA-AL às 19h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Saraivão em Ivinhema. A partida também contará com transmissão ao vivo através do Metrópoles, via Youtube.  
 

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