Ingressos para jogos da elite do vôlei no Guanandizão custam até R$ 350

Nos dias 18 e 19 de outubro, o Ginásio Guanandizão de Campo Grande vai sediar a Supercopa de Vôlei. A venda de ingressos está prevista para começar na próxima semana e a data será anunciada nas redes oficiais do evento. Os valores variam de R$40 a R$350 no 1º lote, com possibilidade de compra de passaporte para os dois dias da competição.

Esta será a terceira vez em menos de dois anos que a Capital de Mato Grosso do Sul sedia uma competição de porte nacional. Além da Superliga Masculina temporada 2024/2025, Vedacit Vôlei x Vôlei Renata protagonizaram uma partida emocionante em dezembro de 2024, que terminou em 3 sets a 0 para a segunda equipe.

Os eventos levaram, somadas, cerca de 10 mil pessoas ao Ginásio Guanandizão. “A vinda da Supercopa se dá também ao sucesso de público na Superliga. A própria CBV elogiou toda a organização. A expectativa agora é que possamos esgotar os dois jogos”, diz o organizador.

O local também foi palco de dois jogos marcantes em 2020 pela Supercopa, logo após sua reinauguração. Na decisão masculina, o Taubaté venceu o Cruzeiro de virada por 3 sets a 2. Na final feminina, o Praia Clube (MG) superou o Sesc RJ Flamengo (RJ) por 3 sets a 1, conquistando o tricampeonato

PROGRAMAÇÃO

A disputa em MS colocará frente a frente Osasco São Cristovão Saúde x Sesi Vôlei Bauru, atuais campeãs femininas da Superliga e da Copa do Brasil, respectivamente, e Sada Cruzeiro x Itambé Minas, detentores dos mesmos títulos conquistados na última temporada pela categoria masculina.

As mulheres abrem as disputas em quadra no sábado (18). A partida se tornou um clássico paulista e nacional e deve contar com nomes como a oposta Tiffany Abreu (Osasco), a líbero Camila Brait (Osasco) e a levantadora Dani Lins (Bauru), medalhistas olímpicas pela Seleção Brasileira.

Já na Supercopa masculina, no domingo (19), nomes que estiveram recentemente em Campo Grande voltam a chamar a atenção: o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão e o oposto Wallace. Os campeões Olímpicos do Rio 2016 representaram o Cruzeiro em partida contra o Suzano no mês de março e venceram por 3 sets a 1. O Minas trás, entre os destaques, o oposto Aboubacar Neto, medalhista no Pan-Americano de Lima em 2019, e o jovem ponteiro Paulo Vinicius.

