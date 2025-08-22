Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ingressos para jogos da elite do vôlei no Guanandizão custam até R$ 350

Esta é a terceira vez em menos de dois anos Campo Grande sedia uma competição de porte nacional

Tamires Santana

Tamires Santana

22/08/2025 - 12h30
Nos dias 18 e 19 de outubro, o Ginásio Guanandizão de Campo Grande vai sediar a Supercopa de Vôlei. A venda de ingressos está prevista para começar na próxima semana e a data será anunciada nas redes oficiais do evento. Os valores variam de R$40 a R$350 no 1º lote, com possibilidade de compra de passaporte para os dois dias da competição.

Esta será a terceira vez em menos de dois anos que a Capital de Mato Grosso do Sul sedia uma competição de porte nacional. Além da Superliga Masculina temporada 2024/2025, Vedacit Vôlei x Vôlei Renata protagonizaram uma partida emocionante em dezembro de 2024, que terminou em 3 sets a 0 para a segunda equipe.

Os eventos levaram, somadas, cerca de 10 mil pessoas ao Ginásio Guanandizão. “A vinda da Supercopa se dá também ao sucesso de público na Superliga. A própria CBV elogiou toda a organização. A expectativa agora é que possamos esgotar os dois jogos”, diz o organizador.

O local também foi palco de dois jogos marcantes em 2020 pela Supercopa, logo após sua reinauguração. Na decisão masculina, o Taubaté venceu o Cruzeiro de virada por 3 sets a 2. Na final feminina, o Praia Clube (MG) superou o Sesc RJ Flamengo (RJ) por 3 sets a 1, conquistando o tricampeonato

PROGRAMAÇÃO

A disputa em MS colocará frente a frente Osasco São Cristovão Saúde x Sesi Vôlei Bauru, atuais campeãs femininas da Superliga e da Copa do Brasil, respectivamente, e Sada Cruzeiro x Itambé Minas, detentores dos mesmos títulos conquistados na última temporada pela categoria masculina.

As mulheres abrem as disputas em quadra no sábado (18). A partida se tornou um clássico paulista e nacional e deve contar com nomes como a oposta Tiffany Abreu (Osasco), a líbero Camila Brait (Osasco) e a levantadora Dani Lins (Bauru), medalhistas olímpicas pela Seleção Brasileira.

Já na Supercopa masculina, no domingo (19), nomes que estiveram recentemente em Campo Grande voltam a chamar a atenção: o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão e o oposto Wallace. Os campeões Olímpicos do Rio 2016 representaram o Cruzeiro em partida contra o Suzano no mês de março e venceram por 3 sets a 1. O Minas trás, entre os destaques, o oposto Aboubacar Neto, medalhista no Pan-Americano de Lima em 2019, e o jovem ponteiro Paulo Vinicius.

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

O clube observa o mercado em busca de um nome capaz de dar resposta imediata no momento de maior instabilidade da temporada.

19/08/2025 23h00

Sampaoli admite interesse no Santos

Sampaoli admite interesse no Santos Divulgação

O Santos ainda não definiu o substituto de Cléber Xavier, demitido após a goleada sofrida diante do Vasco no último domingo. O auxiliar Matheus Bachi será o responsável por comandar a equipe interinamente contra o Bahia, no domingo, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paralelamente, o clube observa o mercado em busca de um nome capaz de dar resposta imediata no momento de maior instabilidade da temporada.

Jorge Sampaoli, um dos nomes especulados, afirmou em entrevista ao jornalista César Luis Merlo que estaria disposto a assumir o comando santista, mas destacou a necessidade de reforços para que um projeto esportivo seja consistente.

"É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", afirmou o treinador.

A possível volta de Sampaoli ao Santos seria marcada por um contexto muito diferente daquele de 2019, quando deixou a Vila Belmiro com números expressivos: 63 jogos, 35 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 102 gols marcados e 55 sofridos.

Naquele ano, levou o clube ao vice-campeonato brasileiro, construindo uma equipe competitiva mesmo diante de limitações financeiras.

Desde a passagem pela Vila, Sampaoli dirigiu Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, clube que deixou em janeiro deste ano.

O fato de estar livre no mercado facilita a negociação, mas a exigência por reforços pode ser um entrave para a diretoria santista, que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas.

O cenário turbulento no CT Rei Pelé aumenta a pressão pela definição de um novo treinador. Dois dias após a goleada sofrida para o Vasco, torcedores invadiram o centro de treinamento nesta terça-feira, utilizando faixas, cartazes e cânticos de protesto contra dirigentes e jogadores.

Neymar, um dos atletas do elenco, estava no local no momento do ato, que contou com forte presença da Polícia Militar.

O episódio ampliou a tensão em um ambiente já fragilizado. A equipe ocupa a 15ª posição no Brasileirão com 21 pontos, muito próxima da zona de rebaixamento.

A direção ainda não se pronunciou oficialmente sobre o protesto, mas sabe que a escolha do próximo técnico terá impacto direto não apenas no desempenho esportivo, como também na relação com a torcida.

Esportes

Neymar testemunha goleada histórica do Vasco sobre o Santos no MorumBis

Vasco aproveita o apagão do Peixe e consegue fazer cinco gols em cerca de 15 minutos, em uma partida que terminou 6x0 para o Gigante da Colina

17/08/2025 17h37

Crédito: Marcello Zambrana / AGIF

A torcida do Santos lotou o MorumBis neste domingo para ver Neymar, mas acabou testemunhando a uma goleada humilhante sofrida pelo time: 6 a 0 para o Vasco. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila Belmiro viu sua ascensão no Brasileiro ruir e estacionou nos 21 pontos. Com o triunfo por 6 a 0, os visitantes voltaram a vencer após cinco rodadas, chegaram aos 19 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos perdeu Neymar, suspenso para a próxima partida, contra o Bahia.

O camisa 10 do time, que pouco fez contra o Vasco, interrompe assim uma sequência de sete partidas seguidas. Pendurado, ele levou cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo. Insatisfeita com o trabalho do técnico Cleber Xavier, a torcida santista no MorumBis gritou o nome de Sampaoli e após o quinto gol do Vasco, aos 16 minutos do segundo tempo, muitos já deixaram o estádio do São Paulo.

Mais bem posicionado em campo, o Santos começou melhor. Neymar aproveitava a marcação falha do Vasco e tinha espaço para articular as jogadas do time, distribuindo bem as bolas aos companheiros. Os visitantes, porém, fizeram o gol na primeira vez que conseguiram chegar ao ataque.

Aos 17 minutos, Nuno recebeu pela direita, cruzou para a área, e Lucas Piton apareceu na segunda trave para, de cabeça, abrir o placar no MorumBis. Os santistas reclamaram de saída de bola pela lateral no início da jogada, mas o gol foi validado. Em vantagem no placar, o Vasco melhorou, acertou a marcação e Neymar passou a ter menos espaço para jogar.

Com Rayan aberto pela direita, o time de Fernando Diniz criava jogadas de perigo contra o gol de Gabriel Brazão. Além disso, Phillipe Coutinho encontrava espaço para armar o Vasco. Enquanto isso, Neymar precisava recuar para buscar jogo. O camisa 10 do Santos, irritado com a arbitragem, reclamou no final do primeiro tempo e levou o cartão amarelo. Como estava pendurado, ele desfalca o time na próxima rodada.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo, e o Santos pressionou na retomada do jogo em busca do empate. Guilherme, destaque do time na vitória contra o Cruzeiro, desperdiçou uma chance clara aos 2 minutos, e Barreal acertou a trave de Léo Jardim aos 3.

Nos minutos seguintes, porém, o Santos teve um apagão e viu o Vasco marcar 5 gols em cerca de 15 minutos. Aos 6, David aproveitou cruzamento e emendou de primeira. Aos 8, Phillipe Coutinho marcou seu primeiro após falha na saída de bola do Santos. Aos 14, pênalti foi marcado após intervenção do VAR, Rayan cobrou e fez 4 a 0. Aos 16, Coutinho marcou seu segundo, de cavadinha, e aos 22, em uma finalização parecida, Tchê Tchê marcou o sexto do Vasco.

O Santos ainda chegou a diminuir aos 37, com Guilherme e assistência de Neymar, mas o gol foi anulado por posição irregular. Após o apito final, a torcida deu as costas e vaiou o time. Neymar se sentou no chão, ficou com a cabeça baixa e deixou o campo chorando.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 6 VASCO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Guilherme, Barreal (Caballero) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cleber Xavier.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Lucas Piton, aos 17 minutos do primeiro tempo; David, aos 6, Phillipe Coutinho, aos 8 e aos 16, e Rayan, aos 14, e Tchê Tchê, aos 22, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco); Luisão e Neymar (Santos).

RENDA: R$ 4.344.635,00.

PÚBLICO: 54.474.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).
 

