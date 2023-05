Invicto na competição, Operário viaja ao Paraná para enfrentar o Maringá

O elenco do Operário seguiu viagem de ônibus para a cidade de Maringá, e deve treinar na cidade antes do confronto - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com três pontos conquistados, nesta Série D, o Operário viaja ao Paraná para enfrentar o Maringá, em partida válida pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão.

Apesar da invencibilidade do Galo no Grupo 7, onde o clube enfrenta Cascavel (PR), Crac (GO), XV de Piracicaba (SP), Maringá (PR), Inter de Limeira (SP) e Patrocinense (MG), o Operário ainda não venceu na competição, empatando a partida nas três primeiras rodadas.

Agora o Operário terá mais um desafio pela frente, jogando fora de casa, contra o Maringá, no Estádio Regional Willie Davids, neste sábado(27), às 18h(horário MS).

Para o treinador alvinegro, Celso Rodrigues, os próximos jogos contra os times do Paraná serão jogos desafiantes. “Esse primeiro jogo contra o Maringá será muito dificil e equilibrado, eles estão junto com nós na pontuação, é uma equipe forte, mas nós temos que fazer como foi as outras partidas, competir e buscar a vitória ”, disse o técnico Celso Rodrigues.

Nesta sexta-feira(26), o elenco fará um treinamento no CT do Maringá, visando a última preparação antes da partida.

Na tabela da competição, o Operário Futebol Clube está na 6ª posição na tabela, ao lado do CRAC-GO e do Maringá. O líder no critério de desempates é o XV de Piracicaba, seguido pelo Inter de Limeira e o Patrocinense, todos com 5 pontos. Fechando a tabela está o Ferroviária de Araraquara e o F.C Cascavel com 2 pontos cada.

Autor do único gol do Operário nesta Série D, o lateral Bruno Dip, falou sobre a dificuldade das partidas disputadas na quarta divisão. "Muitas pessoas falam que a Série D é facil, mas não é facil, é um dos campeonatos mais competitivos", disse o atleta.

Sobre os empates que o clube está têm em sequencia, se contar com as partidas do Estadual, são 6 jogos empatando, o jogador falou que do modo como está a tabela do grupo 7, os resultados até aqui não são negativos." A tabela está bem embolada, os três empates poderiam ser ruis, mas pela circunstância da tabela o primeiro têm só 5 pontos, então não é ruim", declarou Bruno Dip em entrevista ao Conexão Galo.

Após dois confrontos disputados em Campo Grande, contra o XV de Piracicaba e o Patrocinense, o Galo jogará as duas próximas rodadas fora dos seus dominios, enfrentando o Maringá, e depois, no dia 3 de junho, o Galo volta a viajar para enfrentar no estádio Olímpico Regional o Cascavel.

ÚLTIMA PARTIDA

O empate por 1 a 1, no confronto contra a Patrocinense, disputado no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas neste último final de semana, foi decidido em dois lances de bola parada.

Propositivo no início do confronto, os donos da casa marcaram logo aos 16 minutos de jogo com o lateral-esquerdo Bruno Dip.

Da ponta esquerda, o defensor acertou um chute de rara felicidade que encobriu o goleiro Cairo e concedeu a vantagem aos operarianos.

O ânimo seguiu até os 30’, quando Dante, campeão sul-mato-grossense pelo Galo em 2022, subiu mais do que toda a zaga do Operário e igualou o marcador.

