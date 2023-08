Italo Ferreira se torna o primeiro brasileiro a integrar o Hall da Fama do surfe

Esportes

Seleção chega a 41 medalhas no Mundial de Natação Paralímpica

O mineiro Gabriel Araújo garantiu o bicampeonato mundial da prova dos 50 metros costas da classe S2 (limitação físico-motora) neste sábado (5) em Manchester (Inglaterra). Ele fechou a prova com o tempo de 54s08. O polonês Jacek Czech (57s44) ficou com a prata e o ucraniano Roman Bondarenko (1min03s55) garantiu o bronze.

A conquista do nadador do Praia Clube, de Uberlândia (MG), foi o destaque da seleção brasileira no penúltimo dia de campeonato. A outra medalha dourada conquistada pelo time verde e amarelo veio no revezamento misto 4x100 metros estilo livre - 49 pontos (atletas com deficiência visual). Carol Santiago (S12), Matheus Rheine (S11), Lucilene Sousa (S12) e Douglas Matera (S12) fecharam a prova em 3min56s03, superando a Espanha (3min57s73) e a Ucrânia (3min59s30). Com a medalha no revezamento, Carol Santiago se mantém como a mais vencedora de todo Mundial. São sete medalhas em sete provas disputadas: cinco ouros (100 metros borboleta, livre e costas, 50 metros livre e revezamento misto), uma prata (100 metros peito) e um bronze (revezamento misto 4x100 metros medley - 49 pontos). No domingo, último do torneio, ela ainda competirá nos 200 metros medley S12 (baixa visão). Agora, já são 14 ouros ganhos pelos brasileiros na edição 2023 do evento.

O país também conquistou neste sábado uma prata com a gaúcha Susana Schnarndorf, nos 200 metros livre da classe S3 (limitação físico-motora) ao finalizar a distância em 4min18s18, e dois bronzes, da fluminense Mariana Gesteira, com o tempo de 1min10s11 nos 100 metros costas S9 (limitação físico-motora), e do revezamento misto 4×100 metros medley S14 (deficiência intelectual) formado por Ana Karolina, João Pedro Brutos, Beatriz Carneiro e Gabriel Bandeira.

Reprodução: Comitê Paralímpico Brasileiro/Twitter

Com estas conquistas o Brasil está na quarta posição do quadro de medalhas. A Itália é a líder, a China é a segunda colocada e a Ucrânia aparece em terceiro.