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Série D

Ivinhema bate Democrata-GV em casa e se aproxima da vaga

Com a vantagem no placar, o Azulão do Vale joga por um empate na partida de volta

João Pedro Zequini

22/06/2026 - 10h00
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Na tarde do último domingo (21) o Ivinhema foi à campo para enfrentar o Democrata de Governador Valadares e jogando no Estádio Saraivão venceu a equipe mineira por 3 a 1, abrindo vantagem na disputa. 

Mato Grosso do Sul voltou a ter um representante no mata-mata da competição, esse feito não acontecia desde 2024, quando a equipe do Costa Rica chegou aos 16 avos, mas foi eliminado pelo Cianorte do Paraná, por um 5 a 2 no placar agregado. 

Na partida entre Ivinhema e Democrata-GV, além de marcar o retorno de MS aos playoffs do Brasileirão Série D, marcou também a estreia do Azulão no mata-mata da competição, que em sua primeira participação conseguiu esse feito. 

O JOGO

A primeira etapa da partida não teve gols e foi para o intervalo com o placar zerado, mas em compensação no segundo tempo foi gol para tudo quanto é lado. 

Apesar de todos os gols da partida saírem todos no segundo tempo, demorou para sair o primeiro. Rodolfo foi quem abriu o placar aos donos da casa aos 29 minutos. 

Na sequência, aos 35 minutos, o próprio Rodolfo ampliou a vantagem, deixando o Azulão do Vale mais confortável no placar. 

No final do jogo o Democrata deu alguns sinais de reação, aos 45’, da etapa complementar Rafael Klein diminuiu para os visitantes, levando mais emoção para a partida. 

Mas no apagar das luzes ainda sobrou tempo para Gustavo Corona marcar o terceiro e dar números finais à partida. Resultado final, 3 a 1 para o Ivinhema. 

A partida de volta acontece na próxima segunda-feira dia 29, a bola rola às 19:30 (horário de MS) no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão. 

COPA DO MUNDO

Raphinha tem lesão na coxa constatada; prazo para retorno é incerto

Seleção ainda tem um jogo na primeira fase da Copa, contra a Escócia

20/06/2026 18h04

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Raphinha, jogador da Seleção Brasileira

Raphinha, jogador da Seleção Brasileira Foto: Vitor Silva / CBF

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Os exames realizados no atacante Raphinha, da seleção brasileira, confirmaram as suspeitas e apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do jogador. 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a informação em uma nota oficial neste sábado (20). O texto, no entanto, não estabelece uma data para o retorno do atacante, que deixou a partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), ainda no primeiro tempo. Confira a íntegra da nota:

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

O Brasil ainda tem um jogo pela primeira fase do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Na próxima quarta-feira (24), a seleção encara a Escócia, em Miami.

Caso o Brasil avance de fase, muito provavelmente jogará no dia 29, data do compromisso tanto da seleção que passar em primeiro quanto da equipe que se classificar em segundo na chave.

Copa do Mundo

Vitória reflora as chances do vizinho Paraguai de se classificar

Com gol no início e expulsão no final do primeiro tempo, a Albirroja precisou se superar para garantir os três pontos

20/06/2026 11h00

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Autor do gol da partida, Matias Galarza, também foi eleito o melhor em campo

Autor do gol da partida, Matias Galarza, também foi eleito o melhor em campo Imagem: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

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Em partida válida pela segunda da fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai enfrentou a Turquia na noite da última sexta-feira (19), na Califórnia. 

A vitória do Paraguai saiu dos pés de Matias Galarza, com 64 segundo de partidas, se tornando o gol mais rápido desta atual edição da Copa do Mundo. 

O tento saiu após erro na saída de bola da Turquia, Enciso recebeu a bola e tocou para Galarza, que do meio da rua arriscou o chute, sem chances para o goleiro turco, que nada pôde fazer. 

Com o triunfo sobre os turcos, os vizinhos de Mato Grosso do Sul mantêm  viva a esperança de se classificar para a próxima fase, haja vista que nesta edição da Copa além dos dois primeiros colocados, os oito melhores terceiros também garantem a vaga para o mata-mata. 

POLÊMICAS E SUPERAÇÃO 

Apesar do gol no primeiro lance da partida, os paraguaios passaram sufoco, os turcos possuíam mais posse de bola e propunham mais o jogo. O Paraguai fazia uma partida mais tática, bem postado defensivamente e explorando os contra-ataques. 

O jogo foi marcado pela aplicação das novas regras da FIFA, a partida estava com um clima de Libertadores, jogo truncado, muitas faltas, discussões entre os atletas. 

E foi em um desses lances que o árbitro salvadorenho, Ivan Barton aplicou a “Lei Pestrianni”. A lei foi criada recentemente após um caso envolvendo o atleta Gianluca Pestrianni do Benfica e o brasileiro Vini Júnior, na ocasião o argentino tapou a boca para proferir xingamentos ao brasileiro. 

Diante deste cenário, para evitar casos semelhantes, a FIFA decidiu criar a nova regra. 

E na partida entre Paraguai e Turquia, o ponta paraguaio Miguel Almirón, durante uma discussão com o lateral turco, Mert Müldür, tapou a boca para lhe dizer algo, no mesmo instante os jogadores turcos foram em direção ao árbitro relatar e após revisão do VAR, foi aplicado o cartão vermelho, essa foi a primeira vez que a nova regra foi aplicada. 

Com isso, a Albirroja jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos, uma vez que a expulsão aconteceu no final do primeiro tempo. 

Além desse acontecimento, a Turquia ainda teve dois escanteios cedidos por retardamento da partida, outra regra criada recentemente sendo aplicada na Copa. 

Os paraguaios voltam a campo na próxima quinta-feira (25), para enfrentar a seleção da Austrália. A partida é crucial para ambas as seleções que ainda sonham com a classificação. A bola rola às 22h horário de MS. 
 

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