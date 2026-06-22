Ivinhema bate Democrata-GV em casa e se aproxima da vaga

Autor de dois gols na partida, Rodolfo saiu do banco para fazer a diferença - Reprodução Rede Social

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Na tarde do último domingo (21) o Ivinhema foi à campo para enfrentar o Democrata de Governador Valadares e jogando no Estádio Saraivão venceu a equipe mineira por 3 a 1, abrindo vantagem na disputa.

Mato Grosso do Sul voltou a ter um representante no mata-mata da competição, esse feito não acontecia desde 2024, quando a equipe do Costa Rica chegou aos 16 avos, mas foi eliminado pelo Cianorte do Paraná, por um 5 a 2 no placar agregado.

Na partida entre Ivinhema e Democrata-GV, além de marcar o retorno de MS aos playoffs do Brasileirão Série D, marcou também a estreia do Azulão no mata-mata da competição, que em sua primeira participação conseguiu esse feito.

O JOGO

A primeira etapa da partida não teve gols e foi para o intervalo com o placar zerado, mas em compensação no segundo tempo foi gol para tudo quanto é lado.

Apesar de todos os gols da partida saírem todos no segundo tempo, demorou para sair o primeiro. Rodolfo foi quem abriu o placar aos donos da casa aos 29 minutos.

Na sequência, aos 35 minutos, o próprio Rodolfo ampliou a vantagem, deixando o Azulão do Vale mais confortável no placar.

No final do jogo o Democrata deu alguns sinais de reação, aos 45’, da etapa complementar Rafael Klein diminuiu para os visitantes, levando mais emoção para a partida.

Mas no apagar das luzes ainda sobrou tempo para Gustavo Corona marcar o terceiro e dar números finais à partida. Resultado final, 3 a 1 para o Ivinhema.

A partida de volta acontece na próxima segunda-feira dia 29, a bola rola às 19:30 (horário de MS) no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.