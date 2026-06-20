Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Mundo

Vitória reflora as chances do vizinho Paraguai de se classificar

Com gol no início e expulsão no final do primeiro tempo, a Albirroja precisou se superar para garantir os três pontos

João Pedro Zequini

20/06/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em partida válida pela segunda da fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai enfrentou a Turquia na noite da última sexta-feira (19), na Califórnia. 

A vitória do Paraguai saiu dos pés de Matias Galarza, com 64 segundo de partidas, se tornando o gol mais rápido desta atual edição da Copa do Mundo. 

O tento saiu após erro na saída de bola da Turquia, Enciso recebeu a bola e tocou para Galarza, que do meio da rua arriscou o chute, sem chances para o goleiro turco, que nada pôde fazer. 

Com o triunfo sobre os turcos, os vizinhos de Mato Grosso do Sul mantêm  viva a esperança de se classificar para a próxima fase, haja vista que nesta edição da Copa além dos dois primeiros colocados, os oito melhores terceiros também garantem a vaga para o mata-mata. 

POLÊMICAS E SUPERAÇÃO 

Apesar do gol no primeiro lance da partida, os paraguaios passaram sufoco, os turcos possuíam mais posse de bola e propunham mais o jogo. O Paraguai fazia uma partida mais tática, bem postado defensivamente e explorando os contra-ataques. 

O jogo foi marcado pela aplicação das novas regras da FIFA, a partida estava com um clima de Libertadores, jogo truncado, muitas faltas, discussões entre os atletas. 

E foi em um desses lances que o árbitro salvadorenho, Ivan Barton aplicou a “Lei Pestrianni”. A lei foi criada recentemente após um caso envolvendo o atleta Gianluca Pestrianni do Benfica e o brasileiro Vini Júnior, na ocasião o argentino tapou a boca para proferir xingamentos ao brasileiro. 

Diante deste cenário, para evitar casos semelhantes, a FIFA decidiu criar a nova regra. 

E na partida entre Paraguai e Turquia, o ponta paraguaio Miguel Almirón, durante uma discussão com o lateral turco, Mert Müldür, tapou a boca para lhe dizer algo, no mesmo instante os jogadores turcos foram em direção ao árbitro relatar e após revisão do VAR, foi aplicado o cartão vermelho, essa foi a primeira vez que a nova regra foi aplicada. 

Com isso, a Albirroja jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos, uma vez que a expulsão aconteceu no final do primeiro tempo. 

Além desse acontecimento, a Turquia ainda teve dois escanteios cedidos por retardamento da partida, outra regra criada recentemente sendo aplicada na Copa. 

Os paraguaios voltam a campo na próxima quinta-feira (25), para enfrentar a seleção da Austrália. A partida é crucial para ambas as seleções que ainda sonham com a classificação. A bola rola às 22h horário de MS. 
 

futebol

Brasil finaliza preparação para enfrentar Haiti na Copa do Mundo

Treino sem pistas de equipe teve festa para aniversariante Martinelli

18/06/2026 23h00

Compartilhar
Na primeira partida da Copa, Brasil empatou com Marrocos

Na primeira partida da Copa, Brasil empatou com Marrocos Foto: Divulgação / Fifa

Continue Lendo...

O técnico Carlo Ancelotti concluiu, nesta quinta-feira (18), os preparativos da seleção brasileira para o segundo jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (19), o Brasil enfrenta o Haiti na Filadélfia, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como de praxe, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais da atividade desta quinta no Centro de Treinamento Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Diferentemente de quarta-feira (17), quando foi possível observar um trabalho tático durante o período liberado aos jornalistas, desta vez, os jogadores – entre eles, o atacante Neymar – fizeram somente um trabalho de aquecimento seguido de uma roda de "bobinho".

Houve, ainda, uma brincadeira com Gabriel Martinelli. Aniversariante do dia, o atacante de agora 25 anos teve de passar pelo meio de duas filas de atletas para receber tapinhas descontraídos de parabéns na cabeça. O trote, festivo, é comum no futebol. O próprio Ancelotti vivenciou o chamado "corredor polonês" quando fez 67 anos no último dia 10.

A escalação para o duelo contra o Haiti segue um mistério. Na quarta, o trabalho tático durante o tempo em que o treino esteve aberto à imprensa tinha Danilo (depois o volante Ederson) na lateral direita, Léo Pereira e Marquinhos na zaga, Douglas Santos fechando o sistema defensivo no lado esquerdo, Fabinho e Bruno Guimarães pelo meio e o quarteto ofensivo com Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Igor Thiago e Luiz Henrique.

Não significa, porém, que esta será a escalação para sexta, já que Gabriel Magalhães e Raphinha foram poupados, substituídos por Léo Pereira e Gabriel Martinelli, respectivamente. O zagueiro tem sido preservado por conta do desgaste físico da temporada, e o atacante apresentou bolhas no pé na reapresentação após o empate do último sábado (13) com Marrocos, por 1 a 1, em Nova Jersey.

Na estreia da Copa, o Brasil atuou com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. Na entrevista coletiva de quarta, o zagueiro Danilo (que jogou por muitos anos como lateral-direito) admitiu que Ancelotti tem "três ou quatro" dúvidas para sexta.

Mudança

FFMS faz alteração nas rodadas finais da Série B do estadual

A mudança foi realizada para que os jogos aconteçam de forma simultânea na última rodada

18/06/2026 10h00

Compartilhar
Comercial e Aquidauanense abrem a disputa do Estadual

Comercial e Aquidauanense abrem a disputa do Estadual Foto: Assessoria/AAB

Continue Lendo...

Em reunião arbitral realizada na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde da última quarta-feira (17), foi definida a alteração das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. 

A decisão foi tomada a fim de realizar os jogos da rodada final de forma simultânea, visto que anteriormente não estava previsto para acontecer dessa maneira. 

A troca foi feita entre a sexta e a sétima rodada, ou seja, a antiga sexta rodada agora se tornou a sétima e vice e versa. 

Confira como ficou as rodadas após a mudança: 

6ª rodada: 

  • 25 de julho 
  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

 

  • 26 de julho 
  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

7ª rodada: 

Todas as partidas serão disputadas no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

  • Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana; 
  • Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas; 
  • CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados; 
  • EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a alteração será possível realizar todos os jogos ao mesmo tempo, dessa forma deixa o campeonato mais dinâmico e disputado, visto que nos moldes anteriores havia três partidas marcadas para acontecer em Campo Grande, o que impossibilitaria a realização de partidas simultâneas. 

COMPETIÇÃO

Para o ano de 2026 o formato de disputa mudou e passou a funcionar como um campeonato sub 23, permitindo que cada equipe possa contar com até cinco atletas que ultrapassem a idade permitida. 

O novo formato foi pensado a fim de incentivar a utilização de jovens durante o torneio. 

Este ano a competição contará retornos de times tradicionais do estado que estavam fora do certame a algum tempo. O 7 de Setembro, time de Dourados, volta à disputa após sete anos fora. 

Times como EC Campo Grande, União ABC e Misto de Três Lagoas, também retornam após um período fora. 

Em contrapartida a equipe do Maracajú que fez boa campanha em 2025 optou por não disputar o campeonato este ano. Já Comercial e Taveirópolis, que estavam no ano passado, brigam novamente pelo acesso em 2026, além do Aquidauanense que foi rebaixado da Série A em 2025 e busca retornar à elite. 

A Série B se inicia neste próximo sábado dia 20, com o EC Comercial enfrentando o Aquidauanense FC, no Estádio Noroeste em Aquidauana. Duelo interessante visto que as equipes contam com nomes conhecidos do futebol brasileiro. 

O Comercial contratou o centroavante Jobson, que ficou conhecido por sua passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro. 

Já a equipe do Aquidauanense trouxe outro personagem conhecido e que já atuou no estado, o centroavante Walter, volta ao futebol sul-mato-grossense após defender o Clube de Regatas Aquidauana, na Série B de 2025. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio

2

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores
REAJUSTE

/ 1 dia

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores

4

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS
NOMEADA

/ 2 dias

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS

5

Fiscalização apreende 650 kg de alimentos impróprios em atacadista de Campo Grande
Alimentos Impróprios

/ 1 dia

Fiscalização apreende 650 kg de alimentos impróprios em atacadista de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 1 dia

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 2 dias

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 2 semanas

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras