Vitória reflora as chances do vizinho Paraguai de se classificar

Autor do gol da partida, Matias Galarza, também foi eleito o melhor em campo - Imagem: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

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Em partida válida pela segunda da fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai enfrentou a Turquia na noite da última sexta-feira (19), na Califórnia.

A vitória do Paraguai saiu dos pés de Matias Galarza, com 64 segundo de partidas, se tornando o gol mais rápido desta atual edição da Copa do Mundo.

O tento saiu após erro na saída de bola da Turquia, Enciso recebeu a bola e tocou para Galarza, que do meio da rua arriscou o chute, sem chances para o goleiro turco, que nada pôde fazer.

Com o triunfo sobre os turcos, os vizinhos de Mato Grosso do Sul mantêm viva a esperança de se classificar para a próxima fase, haja vista que nesta edição da Copa além dos dois primeiros colocados, os oito melhores terceiros também garantem a vaga para o mata-mata.

POLÊMICAS E SUPERAÇÃO

Apesar do gol no primeiro lance da partida, os paraguaios passaram sufoco, os turcos possuíam mais posse de bola e propunham mais o jogo. O Paraguai fazia uma partida mais tática, bem postado defensivamente e explorando os contra-ataques.

O jogo foi marcado pela aplicação das novas regras da FIFA, a partida estava com um clima de Libertadores, jogo truncado, muitas faltas, discussões entre os atletas.

E foi em um desses lances que o árbitro salvadorenho, Ivan Barton aplicou a “Lei Pestrianni”. A lei foi criada recentemente após um caso envolvendo o atleta Gianluca Pestrianni do Benfica e o brasileiro Vini Júnior, na ocasião o argentino tapou a boca para proferir xingamentos ao brasileiro.

Diante deste cenário, para evitar casos semelhantes, a FIFA decidiu criar a nova regra.

E na partida entre Paraguai e Turquia, o ponta paraguaio Miguel Almirón, durante uma discussão com o lateral turco, Mert Müldür, tapou a boca para lhe dizer algo, no mesmo instante os jogadores turcos foram em direção ao árbitro relatar e após revisão do VAR, foi aplicado o cartão vermelho, essa foi a primeira vez que a nova regra foi aplicada.

Com isso, a Albirroja jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos, uma vez que a expulsão aconteceu no final do primeiro tempo.

Além desse acontecimento, a Turquia ainda teve dois escanteios cedidos por retardamento da partida, outra regra criada recentemente sendo aplicada na Copa.

Os paraguaios voltam a campo na próxima quinta-feira (25), para enfrentar a seleção da Austrália. A partida é crucial para ambas as seleções que ainda sonham com a classificação. A bola rola às 22h horário de MS.

