João Fonseca dedica título à mãe; 'Será o próximo Djokovic', diz rival

Neste domingo (26) o brasileiro João Fonseco venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, título que aproveitou para dedicar à mãe antes de ser comparado por um de seus rivais como o "próximo Djokovic".

Com parciais de 6/3 e 6/4, o brasileiro de 19 anos destacou a presença da família na decisão e revelou uma aposta feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse João Fonseca durante a transmissão.

O brasileiro ressaltou o apoio durante sua trajetória. "Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram 'é sua escolha, vamos estar com você'. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou o tenista.

O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

"Próximo Djokovic"

Após a decisão, Fokina, número 18 do ranking, colocou o brasileiro no patamar dos maiores nomes da história do esporte.



"Primeiramente, gostaria de parabenizar João, você jogou um tênis incrível. Você tem um futuro brilhante a sua frente. Você certamente será o próximo Nole (Djokovic), vencendo Carlos (Alcaraz) e Jannik (Sinner)", disse Fokina, referindo-se ao brasileiro, em seu discurso na cerimônia de premiação.



Esse foi apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.



Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.



Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).



Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.



Rival de Fonseca na final, Davidovich Fokina aumenta seu calvário em decisões. Agora são cinco finais na carreira sem nenhum título. O espanhol teve match points em duas finais neste ano, nos ATP's de Delray Beach e Washington.

