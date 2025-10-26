Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

TÊNIS

João Fonseca dedica título à mãe; 'Será o próximo Djokovic', diz rival

Título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

26/10/2025 - 16h00
Neste domingo (26) o brasileiro João Fonseco venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, título que aproveitou para dedicar à mãe antes de ser comparado por um de seus rivais como o "próximo Djokovic". 

Com parciais de 6/3 e 6/4, o brasileiro de 19 anos destacou a presença da família na decisão e revelou uma aposta feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse João Fonseca durante a transmissão.

O brasileiro ressaltou o apoio durante sua trajetória. "Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram 'é sua escolha, vamos estar com você'. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou o tenista.

O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

"Próximo Djokovic"

Após a decisão, Fokina, número 18 do ranking, colocou o brasileiro no patamar dos maiores nomes da história do esporte.

"Primeiramente, gostaria de parabenizar João, você jogou um tênis incrível. Você tem um futuro brilhante a sua frente. Você certamente será o próximo Nole (Djokovic), vencendo Carlos (Alcaraz) e Jannik (Sinner)", disse Fokina, referindo-se ao brasileiro, em seu discurso na cerimônia de premiação.

Esse foi apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.

Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).

Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.

Rival de Fonseca na final, Davidovich Fokina aumenta seu calvário em decisões. Agora são cinco finais na carreira sem nenhum título. O espanhol teve match points em duas finais neste ano, nos ATP's de Delray Beach e Washington.

 

DISPUTADO

Após rodada decisiva da Série B, participantes da 1ª divisão de 2026 estão definidos

Os dois primeiros colocados, CR Aquidauana e Bataguassu, se enfrentaram neste sábado (25) e resultado deixou título para o próximo final de semana

26/10/2025 09h00

CR Aquidauana venceu o AA Bataguassu por 2 a 1 e subiu para a elite do futebol sul-mato-grossense

CR Aquidauana venceu o AA Bataguassu por 2 a 1 e subiu para a elite do futebol sul-mato-grossense Foto: Arthur Gust

O CR Aquidauana e AA Bataguassu se enfrentaram neste sábado (25), no Estádio Noroeste, pela 9ª rodada da Série B do Sul-Mato-Grossense e, com gols de Marcos Papa e Pedro Neto, o Tricolor Pantaneiro conseguiu o acesso à primeira divisão do Estadual na sua primeira temporada no futebol profissional.

Com promoção garantida e invicto, o Bataguassu estava preparado para faturar o título da competição com uma rodada de antecedência. Porém, do outro lado, o CR Aquidauana precisava de uma simples vitória diante da sua torcida para garantir a classificação à elite do futebol estadual.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, as equipes foram para o vestiário sem gols, deixando toda a emoção para a etapa final. Logo no começo do segundo tempo, o meia do time bataguassuense Marcos Vinicius bateu com o braço na bola e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Pedro Neto converteu e abriu o placar para o mandante.

Já na reta final da partida, aos 35 minutos, o artilheiro Marcos Papa fez o segundo do time da casa, após cobrança de escanteio e antecipação na primeira trave, ele venceu os defensores adversários pelo alto e, de cabeça, marcou seu sétimo gol na competição.

Nos acréscimos, Chileno acertou um belo chute de fora da área e descontou para o Bataguassu, mas já era tarde demais. Mais três pontos para o CR Aquidauana e acesso conquistado. Com a vitória, as equipes empataram na liderança do campeonato, com 20 pontos cada, mas pelo critério de desempate, o Bataguassu está à frente por ter um saldo de gols melhor (12 a 10).

Nas redes sociais, o clube comemorou a promoção à elite sul-mato-grossense. “Hoje, o Portal do Pantanal volta ao topo — e esse é só o começo de uma nova era! Este acesso é o reflexo de um clube que pensa grande, cresce com responsabilidade e segue firme na construção de um futuro cada vez mais forte”.

Vale lembrar que o CR Aquidauana vai ocupar na Série A uma das vagas deixadas por outro clube da cidade, o Aquidauanense, que foi rebaixado no Estadual deste ano após acumular apenas quatro pontos em nove jogos e ficar na última posição.

Com os dois acessos definidos, irão jogar a primeira divisão em 2026 os seguintes clubes:

  • Operário (atual campeão)
  • Ivinhema
  • SAF Pantanal
  • Corumbaense
  • Naviraiense
  • Águia Negra
  • Costa Rica
  • Dourados AC
  • CR Aquidauana
  • AA Bataguassu

Jogam ainda esta rodada Maracaju e Comercial, que se enfrentam neste domingo (26), às 15h, no Estádio Loucão. Ambos não possuem mais chances de subir.

Última rodada

No próximo sábado (1º), a 10ª e última rodada será definitiva para decidir o campeão da Série B 2025, com as três partidas acontecendo de forma simultânea, às 15h. O AA Bataguassu recebe o Taveirópolis, atual 5º colocado. Já o CR Aquidauana também joga em casa contra o Maracaju. Enquanto isso, São Gabriel e Comercial irão apenas cumprir tabela no Laertão.

Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico deste domingo

O craque do Barcelona afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama". Real está dois pontos à frente do rival

25/10/2025 20h00

As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

As provocações recentes do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal não caíram bem no Real Madrid antes do clássico entre as duas equipes, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O craque do time catalão afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a declaração irritou os jogadores do time da capital espanhola, que consideraram a fala desrespeitosa, e o capitão Dani Carvajal pretende falar com o atacante adversário após o apito final. Xabi Alonso, porém, preferiu ignorar a provocação do jovem de 18 anos.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações do lado do Barcelona e não posso avaliar todas. O importante é o que acontece em campo, de onde viemos, o que vem pela frente e como jogamos. É isso que mais nos preocupa e no que temos trabalhado", esquivou-se o treinador da equipe merengue, que estará no banco pela primeira vez no El Clásico.

"É um jogo importante e há muitos ingredientes para jogarmos bem e aproveitarmos. É isso que mais nos anima", comentou o treinador. "O mais importante somos nós: nossa qualidade e nossa força. Temos de estar juntos, controlar os momentos de pressão e encurtar as distâncias. É nisso que estamos trabalhando para sermos mais consistentes."

Yamal acirrou a rivalidade na véspera do clássico enquanto participava de uma live em um jogo da Kings League na Espanha. Questionado se o Porcinos, adversário da equipe do qual é dono, o La Capital, poderia ser comparado ao Real Madrid, o atleta disparou: "Parece que sim, roubam e estão sempre reclamando", respondeu.

Após nove rodadas, o Real Madrid lidera La Liga com 24 pontos, dois a mais que o rival catalão.

