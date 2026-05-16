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DESPEDIDA

Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais

Estadão Conteúdo

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16/05/2026 - 15h00
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Robert Lewandowski vai encerrar sua passagem pelo Barcelona ao fim da temporada. Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e confirmou que vai deixar o clube espanhol após quatro anos.

A despedida deve ganhar um capítulo especial neste domingo, quando o Barcelona enfrenta o Betis, no Camp Nou, pela última rodada de La Liga. A expectativa é de uma homenagem ao camisa 9 diante da torcida.

O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e destacou a importância do atacante dentro do elenco. Segundo o treinador, o clube respeita a decisão e já avalia alternativas para substituição.

"Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele. Ver o esforço que coloca todo dia. Sempre esteve presente nos momentos mais difíceis", afirmou Flick.

Contratado em julho de 2022, Lewandowski chegou ao Barcelona depois de uma trajetória vitoriosa no Bayern de Munique e rapidamente assumiu protagonismo em um período de reconstrução do clube catalão. Ao longo da passagem, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e distribuiu 22 assistências.

A temporada de maior destaque individual aconteceu em 2024/25, quando balançou as redes 42 vezes em 52 jogos, números que reforçaram sua condição de principal referência ofensiva da equipe.

Em nota oficial, o Barcelona exaltou não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a influência do jogador nos bastidores.

"Além dos seus gols, Lewandowski também se destacou pela sua liderança dentro e fora de campo. Seu profissionalismo, altos padrões e comprometimento o tornaram um modelo para os jogadores mais jovens no vestiário. Com uma carreira de sucesso na Europa, o atacante polonês trouxe experiência e personalidade para uma equipe que passa por uma reformulação completa", escreveu o clube.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Lewandowski agradeceu ao Barcelona. "Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias", escreveu o atacante.

"A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira O Barça está de volta ao lugar que lhe pertence", completou.

Futebol

Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Trabalhando para levar seleção de volta ao topo do mundo'

Na direção brasileira desde maio de 2025, Ancelotti dirigiu o País em 10 jogos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas

14/05/2026 13h30

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Carlo Ancelotti, técnico italiano multicampeão, treinador da seleção brasileira

Carlo Ancelotti, técnico italiano multicampeão, treinador da seleção brasileira Foto: Reprodução

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A Confederação brasileira de Futebol (CBF) cumpriu o prometido de renovar o contrato com o técnico Carlo Ancelotti antes do anúncio final dos convocados para a Copa do Mundo, agendado para segunda-feira, 18 de maio. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou acordo com o italiano até o Mundial de 2030.

"A Confederação Brasileira de Futebol e o técnico Carlo Ancelotti renovaram o contrato por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A permanência de Ancelotti no comando da seleção brasileira - maior campeã da história do futebol mundial - reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025."

O comandante chegou em momento de instabilidade da seleção brasileira e risco de ficar ausente na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O trabalho rapidamente deu frutos e o País se garantiu com antecedência. Ancelotti caiu nas graças da torcida e dos dirigentes e mostra satisfação com o reconhecimento.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo", destacou "Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", comemorou Ancelotti.

Entusiasta do trabalho de Ancelotti, que tentará levar a seleção ao hexa em solo norte-americano, canadense e mexicano, o presidente da CBF, Samir Xaud, não escondeu sua alegria e satisfação com a renovação de contrato de Carlo Ancelotti.

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", frisou o dirigente. "Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país", concluiu Xaud.

O Brasil está no Grupo C e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos. A seleção enfrenta, na segunda rodada, o Haiti (19/6) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Escócia (24).

Na direção brasileira desde maio de 2025, Ancelotti dirigiu o País em 10 jogos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe anotou 18 gols e sofreu oito.

Menos de um minuto

Em jogo da Copa do Brasil, douradense é expulso com 30 segundos em campo

Ferreirinha jogador do São Paulo, entrou no final do primeiro tempo e tomou cartão vermelho logo em seguida

14/05/2026 12h00

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Ferreirinha é expulso com menos de um minuto em campo contra o Juventude

Ferreirinha é expulso com menos de um minuto em campo contra o Juventude Reprodução: Sportv

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Em partida válida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o São Paulo foi até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude e apesar da eliminação do tricolor paulista, mas quem roubou a cena foi o sul-mato-grossense Ferreirinha, que foi expulso com 30 segundos em campo. 

Natural de Dourados, o jogador do São Paulo entrou em campo aos 44 minutos da etapa inicial, para substituir o camisa 10 Luciano e com menos de um minuto em campo, o atleta foi expulso de campo, após agredir o jogador do Juventude, com um tranco nas costas. 

Após a expulsão, o atleta ainda proferiu xingamentos e o clima esquentou nos bastidores, com o dirigente do Tricolor, o ex-jogador Rafinha, proferindo duras palavras ao árbitro da partida. 

Em súmula o Rodrigo José Pereira de Lima, relatou que o Gerente Esportivo disse o seguinte: “Tu não apita mais jogo do São Paulo, tu está de sacanagem”. O árbitro ainda foi chamado de vergonha, pelo atleta expulso. 

A PARTIDA 

O primeiro tempo foi de breves emoções e foi marcado pela expulsão de Ferreirinha, aos 44 minutos. 

O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio na área do São Paulo, a bola sobrou para o zagueiro Gabriel Pinheiro, que cabeceou livre dentro da área, para tirar o zero do placar. 

O Juventude aproveitou o bom momento na partida e não tirou o pé do acelerador e aos 29 minutos, Raí cruzou a bola na área teleguiada na cabeça de Marcos Paulo, que subiu mais que a defesa são-paulina e ampliou a vantagem. 

Com o resultado de momento, o São Paulo estava dando adeus à competição, mas o tricolor reagiu e diminuiu, após cruzamento de de Bobadilla, Gonzalo Tapia apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes, levando assim a partida para os pênaltis. 

Porém a equipe do Juventude não queria a disputa por pênaltis e aproveitou que estava em vantagem numérica em campo e foi pro ataque. 

Após mais um cruzamento na área da equipe paulista, Luiz Mandaca mandou a bola para o gol depois do rebote do goleiro Rafael. Sacramentando a vitória jaconera e a eliminação do tricolor.
Ao final da partida o time do São Paulo também anunciou a demissão do técnico Roger Machado, que deixa o comando da equipe após 17 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
 

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