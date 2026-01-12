Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Liverpool desencanta no ano, bate time da 3ª divisão com golaços e avança na Copa da Inglaterra

A equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/01/2026 - 23h00
O torcedor do Liverpool voltou a celebrar uma vitória nesta segunda-feira após lamentar três empates seguidos na Premier League ao longo de 2026.

Diante do modesto Barnsley, da terceira divisão, a equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield. O rival da fase de 32 avos será o Brighton, algoz do Manchester United no domingo.

Ainda bastante desfalcado, sobretudo no setor ofensivo, o Liverpool contou com pinturas de Szoboszlai, Frimpong e Wirtz, além de gol de Gakpo no último lance, para confirmar a boa estreia e seu avanço na competição que largou com 124 times e terá 32 na quarta fase - os grandes estrearam somente nesta etapa.

Azarão no confronto e sem nada a perder, o Barnsley, atualmente na terceira divisão inglesa, iniciou a partida de maneira ousada e com somente 30 segundos, assustou com bola na trave. Criado na base do Liverpool, Adam Phillips era um inimigo íntimo após 10 anos de casa.

O atrevido rival chegou outras duas vezes com perigo na meta defendida por Mamardashvili - o brasileiro Alisson foi poupado e ficou na reserva - antes de o Liverpool dar as caras e mostrar seu favoritismo.

Empurrado pela torcida em busca de taça que não conquista desde 2022, o Liverpool precisou de somente um ataque para se colocar em vantagem no marcador.

Em com uma pintura de Szoboszlai, que sequer comemorou. O meia húngaro ajeitou para a direita e mandou uma bomba, indefensável, com somente oito minutos.

Sair na frente do placar cedo foi fundamental para o Liverpool acabar com a tática dos visitantes de marcar com duas linhas bem recuadas e explorar os contragolpes.

A partida se transformou em treino de luxo para o desfalcado time de Arne Slot, que começou a criar em demasia.

Mas os desfalques ofensivos do goleador Isak, do astro Mohamed Salah, além de Ekitike na reserva (voltando de lesão), atrapalhavam.

O Liverpool trabalhava bem a bola, mas não finalizava. Quando o fez, ampliou em lance individual e mais um belo gol, desta vez de Frimpong.

A vantagem era tranquila e parecia irreversível até o público presenciar uma lambança de Szoboszlai. O meia correu para recuperar uma bola atrás e caminhou com ela dentro da área.

Ao tentar dar de calcanhar ao goleiro, porém, errou e viu Phillips anotar para os visitantes antes do intervalo.

Disposto a não passar aperto na fase final após entregar o gol ao oponente, o Liverpool voltou com muitas peças no campo de ataque para decidir a classificação logo. Van Dijk parou no travessão e ainda viu sua cabeçada passar muito perto do gol.

Aos 15 minutos, após ver o Barnsley reclamar muito de um pênalti, Slot colocou três peças importantes que descansavam para aumentar o poderio ofensivo: Konaté, Wirtz e o recuperado Ekitike.

Mesmo com seus dez jogadores de linha posicionados após o meio-campo, o Liverpool não conseguia romper a parede defensiva. Wirtz, livre, mandou a boa chance para o alto. Se envergonhou do erro.

A redenção veio já na reta final ao receber de letra de Ekitike e mandar colocado. O alemão agradeceu pelo passe do atacante e ainda teve tempo para servir Gakpo para fechar o primeiro triunfo do time no ano com goleada.

Além de Liverpool x Brighton, a quarta fase da Copa da Inglaterra terá entre os principais compromissos Arsenal x Wigan, Manchester City contra o vencedor de Salford City x Swindon Town, Aston Villa x Newcastle e Hull City x Chelsea.

ESPORTES

Gerson supera Vitor Roque e se torna a transferência mais cara do futebol brasileiro

O Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros para contratar o jogador

10/01/2026 21h00

Gerson, novo reforço do Cruzeiro

Gerson, novo reforço do Cruzeiro Divulgação: Cruzeiro Esporte Clube

O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, e tornou a transferência mais cara já realizada por um clube do futebol brasileiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até 2030 com a equipe mineira.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Para contar com o jogador, o Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao Zenit, valor superior ao pago recentemente pelo Palmeiras na contratação de Vitor Roque.

Até então, o posto de maior contratação era ocupado por Vitor Roque, contratado em fevereiro por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), em acordo com duração de cinco anos. Com a nova transação, o volante do Cruzeiro estabeleceu um novo recorde no mercado brasileiro.

Veja abaixo as cinco contratações mais caras:

1 - Gerson (Zenit para o Cruzeiro)

27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

2 - Vitor Roque (Betis para o Palmeiras)

25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época).

3 - Samuel Lino (Atlético de Madrid para o Flamengo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

4 - Danilo (Nottingham Forest para o Botafogo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

5 - Thiago Almada (Atlanta United para o Botafogo)

US$ 25 milhões (R$ 140 milhões na cotação da época)

*valores fixos das transações

ESPORTES

Ivinhema perde para o Ituano e está eliminado da Copinha

Time paulista aplicou 3 a 1 e terminou na liderança do Grupo 26, com o Referência completando a zona de classificação

10/01/2026 17h22

Ivinhema termina participação na Copinha com 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota

Ivinhema termina participação na Copinha com 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota Foto: Sérgio Júnior/ ituanofc

Mato Grosso do Sul está sem representantes na Copinha. Isto porque, após o Naviraiense ser eliminado da Copa São Paulo de Juniores, foi a vez do Ivinhema FC dar adeus à competição. Neste sábado (10), o Azulão enfrentou o Ituano-SP, pela terceira rodada do Grupo 26, precisando apenas de um empate para avançar à proxima fase, mas acabou sendo derrotado por 3 a 1.

O placar no Estádio Municipal Hermínio Espósito foi aberto logo aos dois minutos em um erro na saída do sistema defensivo do Ivinhema. Depois de cobrança de lateral, veio o cruzamento da direita e, na disputa pelo alto entre o goleiro Dhones e o atacante Gabriel Henrique, a bola acabou batendo nas costas do lateral Santana e indo para o gol vazio.

O empate veio cedo, logo aos 16 minutos, após uma cobrança de falta de Godinho que desviou na barreira e explodiu no travessão, indo para fora. Na cobrança do escanteio pela direita, o goleiro Pantera saiu em falso e o zagueiro Cadu, de cabeça, desviou para empatar.

A igualdade seguiu até os 19 minutos do segundo tempo, quando o Ituano voltou à frente. Em falta na intermediária, Stefanello levantou a bola na área e o zagueiro GW subiu para cabecear no contrapé de Dhones e fazer 2 a 1.

O placar ficou maior pouco depois, aos 26 minutos, quando Izidoro cruzou da esquerda para JP aparecer na área e pegar de primeira, marcando um belo gol, o terceiro do Ituano. Nos acréscimos, Ronald foi expulso, deixando o Ivinhema com um jogador a menor e minando as chances de buscar o resultado.

Na outra partida do grupo, entre Referência-SP e Real-RS, o time sul-mato-grossense torcia para um tropeço do time da casa. Porém, a equipe paulista venceu a gaúcha por 3 a 1 e terminou a primeira fase com quatro pontos, mesma pontuação do Ivinhema, mas com a vatangem no saldo de gols (dois tentos a mais que o Azulão).

Classificação - grupo 26

1° Ituano - 9 pontos, 3 vitórias, 6 gols de saldo

2° Referência - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 1 gol de saldo

3° Ivinhema - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, saldo negativo de 1 gol

4° Real - 0 ponto, 3 derrotas, saldo negativo de 6 gols

Campanha do Ivinhema

1ª rodada - Referência 1x1 Ivinhema

2ª rodada - Ivinhema 2x1 Real-RS

3ª rodada - Ituano 3x1 Ivinhema

