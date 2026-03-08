Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lucas Pinheiro Braathen é bronze no slalom da Copa do Mundo de esqui a 4 centésimos do campeão

A temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino termina em Hafjell, na Noruega, nos dias 24 e 25 de março

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

08/03/2026 - 23h00
Lucas Pinheiro Braathen voltou ao pódio na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Esqui Alpino neste domingo. Um dia depois de vencer o slalom gigante, o brasileiro conquistou a medalha de bronze no slalom a apenas 4 centésimos do campeão da prova.

O campeão olímpico no slalom gigante nos Jogos de Milano Cortina-2026 terminou a primeira descida ma segunda colocação, atrás do norueguês Atle Lie McGrath. A prova terminou com apenas 4 centésimos separando o campeão McGrath (1min38s85) de Braathen (1min38s89). Entre eles ficou o também norueguês Henrik Kristoffersen, um centésimo atrás de McGrath.

"Tive todas as oportunidades para conquistar mais um primeiro lugar aqui e me senti incrível hoje", afirmou o brasileiro. "A torcida estava fantástica, meus esquis estavam ótimos e meu técnico fez um trabalho excepcional. A vitória era minha hoje, mas o melhor sempre fica com o primeiro lugar, e esse é meu grande amigo Atle", completou.

A temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino termina em Hafjell, na Noruega, nos dias 24 e 25 de março. Na classificação geral do slalom, McGrath lidera com 552 pontos contra 511 de Pinheiro Braathen na disputa do Globo de Ouro (troféu oferecido aos campeões da temporada).

"Vai ser épico", afirmou McGrath sobre a disputa com amigo brasileiro. "Crescemos esquiando juntos naquela pista. No ano passado, ficamos em segundo e terceiro lugar no pódio juntos."

Lucas Pinheiro Braathen também espera um grande confronto. "Será a terceira vez, talvez, que estarei nessa posição na final, lutando pelo Globo. É uma posição em que já estive várias vezes. Competir em campeonatos, em Olimpíadas, em busca de globos de cristal, são as coisas mais importantes que fazemos como esquiadores alpinos."

O brasileiro disse estar honrado por estar na disputa. "Estou perseguindo meus sonhos e darei tudo de mim, enquanto tiver uma chance."

FUTEBOL

Quatro times disputam vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraiense e Operário aguardam na próxima fase os resultados dos confrontos de Bataguassu e Ivinhema e Corumbaense contra o DAC, que disputaram os jogos de ida neste domingo (08)

08/03/2026 17h02

jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30

jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30 Reprodução/Lance

Neste domingo quatro equipes ainda seguem na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde as já classificadas para a próxima fase, Naviraiense e Operário, aguardam agora os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC.

Com os melhores desempenhos na primeira fase da competição, o Operário FC de Campo Grande e o CE Naviraiense já aguardam os resultados que devem se concretizar apenas na próxima rodada, quando acontecem os respectivos jogos de volta entre as quatro equipes que ainda sonham em levantar o caneco maior do futebol sul-mato-grossense. 

Já às 15h, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré", como é conhecido o time do município, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão". 

Vale lembrar que, ainda na primeira fase do campeonato o Tucunaré quase "abocanhou" uma vaga direta nas semifinais, barrado após uma derrota para o time do Operário, que custou para o Bataguassu ainda uma queda da terceira para a quinta posição. 

Já o conhecido "Azulão" terminou essa primeira fase na quarta posição após uma extensa campanha de recuperação, com ambas as equipes já se enfrentando anteriormente no Estádio Saraivão, em que o Ivinhema saiu inclusive com o placar de 2 a 1 para cima do Tucunaré de Bataguassu. 

Jogo pegado

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.   

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações. 

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar. 

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida. 

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final. 

Além dessas equipes, o DAC recebeu em casa a equipe do Corumbaense, também no primeiro jogo das equipes em busca de uma vaga na semifinal, que começou às 15h30. Essas equipes se classificaram respectivamente em cima do CRA e do popular "CREC" o Costa Rica EC.

Agora, o jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul, segundo informações repassadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. 

 

AUTOMOBILISMO

Pai e filho conquistam pódio na abertura da Copa Truck em Campo Grande

Felipe Giaffone conquista a corrida mais agitada da etapa, assume a liderança na PRO e vê seu "herdeiro", Nic, dominar com duas vitórias na Elite

08/03/2026 14h01

Tetracampeão ficou na segunda colocação na primeira corrida e dominou a segunda, assumindo a liderança da categoria PRO e vendo triunfo duplo do filho na Elite

Tetracampeão ficou na segunda colocação na primeira corrida e dominou a segunda, assumindo a liderança da categoria PRO e vendo triunfo duplo do filho na Elite Reprodução/Assecom Copa Truck Be8 BeVant

Em pistas sul-mato-grossenses, o desfecho da etapa que abriu a temporada da Copa Truck Be8 BeVant foi emocionante e teve pai e filho subindo ao pódio nas corridas disputadas neste domingo (08) no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. 

Na divisão principal, a primeira corrida foi dominada por Leandro Totti, que não temeu nem mesmo o tempo fechado e com cara de chuva que começou a se formar já durante o alinhamento dos pilotos. A abertura da temporada foi feita com uma performance dominante por parte do corredor da equipe Vannucci Racing, que foi líder de ponta a ponta e ainda cravou a melhor volta. 

Logo abaixo dele veio Felipe Giaffone, nome esse inclusive prestes a vencer a corrida mais agitada da etapa que estava por vir. Logo nessa segunda largada do dia houve um acidente envolvendo inclusive o capotamento do piloto Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz). 

Além dele, o acidente envolveu Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz); Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen) e o vencedor da corrida anterior, Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), com todos saindo ilesos por conta própria dos próprios caminhões, bem como também Salustiano. 

Ainda antes de ser sinalizada a bandeira amarela para intervenção do safety-truck, o top três foi dominado por Pedro Perdoncini em segundo e Felipe Giaffone em terceiro, que já na relargada arrancou para cima dos concorrentes. 

Após deixar Perdoncini para trás, a disputa até às voltas finais foi acirrada entre dois dos nomes mais experientes do grid, com uma ultrapassagem do tetracampeão Felipe Giaffone, que começa a temporada 2026 na liderança da tabela de classificação do campeonato. Confira: 

Copa Truck Be8 BeVant (2026)

Etapa 1| Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck PRO

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 13 voltas em 28min09s204
  • 2º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 6s359
  • 3º – Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 6s909
  • 4º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 10s359
  • 5º – Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 11s272
  • 6º – Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 18s430
  • 7º – Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 25s201
  • 8º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 26s958
  • 9º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 32s263
  • 10º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 32s956
  • 11º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 38s157
  • 12º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 44s238
  • 13º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 54s807
  • 14º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 1 volta
  • 15º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 16º – André Marques (Full Time/Mercedes-Benz), a 4 voltas
  • 17º – Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas
  • 18º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 4 voltas

Não completaram
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 9 voltas
- Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min13s418
  • 2º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 0s397
  • 3º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 2s834
  • 4º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 3s054
  • 5º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s895
  • 6º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 7s501
  • 7º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 11s295
  • 8º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 12s270
  • 9º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 12s718
  • 10º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 21s190
  • 11º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s325
  • 12º – Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s326

Não completaram
- Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco)
- Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen)
- Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz)
- Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco)
- André Marques (Full Time/Mercedes-Benz)
- Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen)
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz)
- Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), excluído

Classificação do campeonato*
1º Felipe Giaffone, 40 pontos
2º Pedro Perdoncini, 30
3º Adalberto Jardim , 28
4º Leandro Totti , 25
5º Raphael Abbate, 20
6º Luiz Lopes, 20
7º Paulo Salustiano, 18
8º Beto Monteiro, 18
9º Danilo Dirani , 18
10º Evandro Camargo, 17
11º Bia Figueiredo , 15
12º Pedro Paulo Fernandes, 15
13º Danilo Alamini, 14
14º Felipe Tozzo, 13
15º Wellington Cirino , 11
16º Arthur Scherer, 5
17º Fabio Fogaça, 0
18º André Marques, 0
19º Thiago Rizzo, 0
20º Jaidson Zini, 0
*pontuação extraoficial

Tal pai, tal filho

Além da felicidade do tetracampeão, a família Giaffone ainda vibraria com as vitórias de Nicolas, o "Nic", que liderou os treinos livres, garantiu a pole position, a volta mais rápida da etapa e coroou seu domingo em Campo Grande com duas vitórias. 

Com apenas 21 anos, a primeira corrida da Super Truck Elite foi vencida sem maiores sustos, com o forte acidente envolvendo os pilotos da PRO tornando a segunda prova mais tranquila para a categoria debaixo. 

Antes da bandeira amarela, a liderança dessa classe estava nas mãos do piloto Hugo Cibien, seguido de Maicon Roncen e Daniel Kelemen, com o primeiro desses pilotos sendo superado por Vinícius Palma logo após a largada. 

Nesse novo desenho, Nic Giaffone vinha uma oitava colocação no grid para um terceiro lugar, logo ultrapassando  Roncen e Vinícius Palma para abrir a temporada com duas vitórias. 

Etapa 1, Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck Elite

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 13 voltas em 28min44s158
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 5s888
  • 3º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 12s971
  • 4º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 13s511
  • 5º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 19s561
  • 6º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 23s536
  • 7º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 40s411
  • 8º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 52s317
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 53s166
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 1min00s387
  • 11º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 3 voltas
  • 12º – Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
  • 13º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 4 voltas

Não completaram
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), a 12 voltas
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min36s256
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 1s268
  • 3º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 3s622
  • 4º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 5s192
  • 5º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 9s289
  • 6º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 13s180
  • 7º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 13s605
  • 8º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 17s227
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 31s080
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 11º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 12º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 2 voltas

Não completaram
- Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), não largou
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), não largou

Classificação do campeonato*
1º Nicolas Giaffone , 45 pontos
2º Ricardo Alvarez, 36
3º Jô Augusto Dias, 29
4º Maicon Roncen, 28
5º Vinícius Palma, 24
6º Hugo Cibien, 24
7º Daniel Kelemen, 23
8º Mauricio Arias, 21
9º Thaline Chicoski, 18
10º Márcio Giordano, 16
11º Juca Bala, 15
12º Kleber Eletric, 13
13º Diogo Moscato, 8
14º Rafa Lopes , 0
15º Djalma Pivetta, 0
*pontuação extraoficial

Considerada a maior categoria de caminhões do mundo, a Copa Truck traz o biocombustível Be8 BeVant como uma grande novidade para a temporada 2026, fornecido pela Be8, nova parceira e dona dos naming rights da competição.

De tecnologia brasileira e produzida em solo nacional, a inovação elimina 99% dos gases de efeito estufa, consolidando-se como uma alternativa inédita e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.
**(Com assessoria)

