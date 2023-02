Marcus D'Almeida assume liderança do ranking mundial do tiro com arco

O carioca Marcus D’Almeida, de 25 anos, é o novo número 1 do ranking mundial do tiro com arco recurvo, e o primeiro do Brasil a ocupar o topo da lista. D’Almeida assegurou a liderança ao conquistar no domingo (5) o título inédito para o país no torneio The Vegas Shoot - competição indoor em Las Vegas (Estados Unidos) – que reuniu 67 competidores.

“Mais um sonho realizado em ser número 1 do mundo, obrigado Deus por me permitir chegar nesse nível e todas as pessoas que me motivam a buscar o meu melhor, só tenho gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida”, postou o atleta em seu perfil no Instagram

No torneio de Las Vegas - de 3 a 5 de fevereiro - os 66 competidores da prova de tiro com arco curvo podiam disparar até 30 flechas por dia, somando o valor máximo de 900 pontos. D'Almeida foi campeão ao totalizar 892 pontos, um a mais que o segundo colocado, deixando em segundo lugar o francês Thomas Chirault. Em terceiro lugar ficou o alemão Felix Wieser (888 pontos).

Campeão pan-americano no ano passado, D’Almeida recebeu o Prêmio Brasil Olímpico 2022 de melhor atleta do tiro com arco, concedido pelo COB. No último dia 30, o brasileiro foi indicado pela World Archery ao prêmio de melhor atleta do ano na categoria arco recurvo. A votação, aberta ao público no site da federação, segue até 28 de fevereiro.