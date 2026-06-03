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Marquinhos defende geração da seleção e cita aprendizado com derrotas

Quem está vivendo uma Copa pela primeira vez pode aprender muito com isso", disse Marquinhos

Estadão Conteúdo

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03/06/2026 - 23h00
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Aos 32 anos, Marquinhos será o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em sua terceira participação em um Mundial, o zagueiro do PSG, recém-campeão da Liga dos Campeões, afirmou que ainda não considera justo classificar sua geração, da qual fazem parte Neymar e Casemiro, como fracassada em Copas do Mundo.

"Vejo muitas reportagens com antigos campeões que fizeram parte de ciclos que não conseguiram vencer e depois participaram de campanhas vencedoras. Eles usam essa experiência de não ter conquistado o título, de sentir a dor da eliminação, como motivação. Quem está vivendo uma Copa pela primeira vez pode aprender muito com isso", disse Marquinhos.

O defensor admitiu que o momento em que o Brasil chega à Copa de 2026, disputada na América do Norte, é diferente das edições de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, quando a seleção figurava entre as principais favoritas ao título.

"Não faz sentido comparar com outras Copas. Chegamos bem em outras edições, com grandes expectativas, e não conseguimos vencer. Este é um momento muito diferente. O futebol entrega surpresas. Os últimos campeões mostraram isso. Souberam crescer durante a competição. Já vivi isso na Champions League: começamos sem estar tão bem e acabamos campeões. O importante não é como se começa, mas como se termina", afirmou.

Líder do elenco ao lado de Danilo, Casemiro, Alisson e Vinícius Júnior, Marquinhos defendeu que os jogadores mais experientes não devem assumir o papel de donos da verdade dentro do grupo. Enquanto ele concedia entrevista, os atacantes Rayan e Endrick, ambos de 19 anos, acompanhavam a coletiva na sala de imprensa do hotel onde a delegação brasileira está hospedada.

"Talvez não caiba apenas aos veteranos pensar que são os donos da verdade e que, por terem mais experiência, precisam ensinar tudo aos mais jovens. Todos nós temos responsabilidades. Eu falo muito da minha experiência no clube. Lá também temos um elenco com média de idade baixa, mas preparado para grandes desafios", disse.

O ABRAÇO EM GABRIEL MAGALHÃES

Viralizou no sábado, 30, o abraço que Marquinhos deu em Gabriel Magalhães após o zagueiro do Arsenal desperdiçar o pênalti que garantiu o título da Liga dos Campeões ao PSG. O capitão da seleção lembrou imediatamente do pênalti que perdeu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, na eliminação para a Croácia

"Acho que não cabe a mim falar sobre como ele está se sentindo. Não sei a dimensão exata do que ele viveu. Perder um pênalti em uma Copa do Mundo tem um peso muito grande. É uma cicatriz que eu também carrego. O melhor é que ele responda por si mesmo", disse.

"Na minha opinião, ele foi o melhor zagueiro do mundo nesta temporada. Não merecia carregar esse peso sozinho. Todos querem fazer o melhor, mas nem sempre conseguimos. Nada daquele momento apaga a temporada que ele fez. Vamos precisar muito dele aqui, e espero que consiga assimilar isso o mais rápido possível", afirmou.

Marquinhos disse ter se surpreendido com a repercussão do gesto, que considerou natural. Assim que Gabriel perdeu a cobrança, em vez de comemorar o título com os companheiros, correu em direção ao colega de seleção para confortá-lo.

"Ele me mandou uma mensagem agradecendo pelo apoio e pelo abraço Posso dizer que a maior vitória daquela noite foi justamente a repercussão que isso teve. Minha mãe ficou orgulhosa, minha esposa, meus irmãos, toda a minha família. Essa foi a minha maior vitória naquela noite. Nós, jogadores, precisamos seguir em frente rapidamente. Quando ganhamos um título, também não podemos comemorá-lo para sempre", concluiu.

De MS para o Mundo

Equipe de basquete de Ponta Porã embarca dia 10 para o Mundial na Sérvia

O time de Mato Grosso do Sul, venceu o torneio brasileiro em abril e representará o país na competição

03/06/2026 10h45

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Equipe do PorãBask no topo do pódio, após vencer o time de São Paulo na final

Equipe do PorãBask no topo do pódio, após vencer o time de São Paulo na final Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

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No mês de abril foi realizado em Brasília o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro) e o estado de Mato Grosso do Sul subiu ao pódio do basquete na categoria sub 18 com a equipe do PorãBask, que venceu o de São Paulo por 74 a 63 na final. 

Com a conquista inédita do Jogos Escolares Brasileiro, a equipe de Ponta Porã recebeu uma oportunidade ímpar de representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete 2026, que acontece em Zlatibor, na Sérvia. O torneio acontece de 13 à 22 de junho.

A vitória foi a coroação de um projeto que se iniciou em  2004 e com um grande incentivo de ninguém menos que Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior jogador de basquete brasileiro, que tem uma representação única para o esporte nacional. 

Oscar visitou o projeto há 19 anos atrás, em 2007, na ocasião o Hugo Costa treinador da equipe, conheceu o grande ídolo. 

O ex jogador se sensibilizou com a iniciativa que anteriormente acontecia em uma quadra improvisada na terra, vindo daí o apelido de “meninos do terrão”. 

Hugo Costa revelou ao Correio do Estado a importância de Mão Santa para o projeto, “foi muito importante para o desenvolvimento do projeto, após a visita do Oscar o Clube ganhou quase todos os campeonatos disputados e ficou como referencial do Basquete de MS”.

PREPARATIVOS 

A delegação que embarca para Sérvia no próximo dia 10, é composta pelo técnico Hugo Costa e mais 12 atletas, com destaque especial para Samuel Menezes, que foi o cestinha da final com 30 pontos. 

De acordo com o treinador, a viagem será custeada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar). A única despesa que a equipe terá que arcar é com os passaportes e as autorizações, que precisam ser autenticadas em cartório. 

Para conseguir fazer o custeio dessas despesas, a equipe está realizando um almoço beneficente, para conseguir regularizar tudo a tempo da viagem. 

Hugo completa a conversa afirmando que está é uma coroação que se esperava há muito tempo, “É muito importante para coroar um trabalho de 20 anos, colocando crianças e adolescentes no caminho do esporte”. 
 

Brasileirão Feminino

Pantanal segura o empate e avança para as quartas de finais

O time sul-mato-grossense está a dois jogos de conquistar o acesso

02/06/2026 10h00

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Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2

Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2 Reprodução Rede Social

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No último domingo (31), o time feminino do Pantanal deu mais um passo importante para conquistar o tão sonhado acesso para o Brasileirão Feminino A2. O time pantaneiro foi até Itacoatiara, para enfrentar a equipe do Peñarol. 

Após golear na partida de ida por 4 a 1, a equipe sul-mato-grossense tinha a vantagem de jogar pelo empate ou perder por até dois gols de diferença. 

Jogando fora de seus domínios, a equipe comandada por Jaqueane Correa tinha o objetivo claro de conquistar a classificação. O placar final da partida foi resolvido ainda no primeiro tempo. 

Aos 27 minutos da primeira etapa, Carolina abre o placar para as visitantes, esse foi o terceiro gol da jogadora do time pantaneiro na competição, se igualando com Deise, como as maiores goleadoras da equipe. 

O empate veio perto do fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Cecília, que deixou o placar em igualdade, porém esse resultado não servia para as donas da casa, já que precisava marcar mais três gols para levar a partida para os pênaltis. 

Dessa forma, com o 1 a 1 no marcador, o Pantanal se beneficiou da bela partida que fez na ida e carimbou a vaga para a próxima fase. 

PRÓXIMO JOGO

O adversário das quartas de finais já está definido e será um velho conhecido das pantaneiras, que irá reencontrar a equipe do Planalto de Goiás, uma vez que se enfrentaram na fase de grupos. 

A equipe do Planalto nas oitavas, eliminou o Rolim de Moura, após uma goleada por 7 a 0. 

Na primeira fase, a vantagem foi do Pantanal que empatou fora de casa e venceu no Jacques da Luz por 2 a 1. 

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não confirmou as datas das partidas, mas é esperado que aconteça após a Copa do Mundo, em agosto. 

Por ter se classificado em segundo lugar, o Pantanal decide a classificação fora de casa. 
 

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