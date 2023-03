Masters de Indian Wells: Bia Haddad está na semi de duplas femininas

estadual

Após ser goleado e deixar a Copa do Brasil, Galo tem clássico neste domingo; partida vale o rebaixamento para o Comercial

Na primeira partida entre os times, no dia 29 de janeiro, o Operário venceu o rival, por 3 a 1; o jogo foi a estreia de ambos no Estadual GERSON OLIVEIRA - arquivo

Após ter levado uma goleada avassaladora, por 5 a 0, na segunda fase da Copa do Brasil, o Operário pode rebaixar o rival Comercial em confronto neste domingo, pelo Campeonato Estadual.

A segunda partida do clássico Comerário é a grande atração da última rodada da fase de grupos do Sul-Mato-Grossense.

Já classificado para a próxima fase, o jogo para o Galo vale a vice-colocação no Grupo A e uma resposta ao seu torcedor, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil.

Porém, para o Colorado, a partida é jogo de vida ou morte para evitar o rebaixamento à segunda divisão do Estadual.

O confronto será disputado no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, neste domingo, às 15h.

Só a vitória interessa ao Comercial, que está com apenas 2 pontos em sete partidas disputas. Em caso de empate ou derrota, o Colorado será rebaixado.

Além do resultado positivo, o Comercial ainda precisa torcer por uma derrota do Coxim, atual quarto colocado, com 5 pontos, em partida contra o Costa Rica, que será disputada, no mesmo dia e horário, no estádio André Borges.

Na penúltima rodada da fase de grupos, o Operário venceu a Serc, por 2 a 1. Os gols do Galo foram marcados pelos atacantes Lucão e Fernandinho, após cobranças de pênaltis.

Já o Comercial vem de um empate histórico contra o Costa Rica. O Colorado estava perdendo por 2 a 0 e ficou com dois jogadores a menos em campo, mesmo assim, o time de Campo Grande igualou o placar, com gols de Breno Anderson e do zagueiro Henrique Mumu.

Jogador do Comercial que marcou o gol de empate contra a Cobra do Norte, Henrique Mumu falou sobre a dedicação do elenco para a reportagem do Correio do Estado.

"Fomos guerreiros no jogo conta o Costa Rica, sabíamos que seria um jogo totalmente difícil e arrancamos um empate que nos deixou vivos na competição", declarou Mumu.

Sobre a preparação para o jogo contra o Operário, Henrique Mumu acredita que esta partida é o duelo do ano para o Comercial.

"Sobre o clássico, é o jogo do ano para o Comercial, a partida de vida ou morte. Sabemos da grandiosidade do confronto e nossa preparação está sendo a todo vapor. Estamos trabalhando firme naquilo que precisamos melhorar", disse.

Esta semana marca o aniversário de 80 anos de fundação do Comercial, e o técnico Ronildo Rocha conta como está a expectativa para o clássico.

"O último jogo foi muito aguerrido, e o mais importante agora é fazer uma boa atuação, para manter o Colorado na Série A do Estadual, e comemorar o aniversário de 80 anos com bastante alegria", disse Rocha

AUSÊNCIAS

Na equipe do Comercial, dois jogadores estão suspensos por conta das expulsões na última partida, contra o Costa Rica, o atacante Gabriel Ferreira e o defensor Diogo Gomes.

Já no Galo, o atacante Jhonny e o meio-campo Leonir saíram da partida pela Copa do Brasil contundidos.

De acordo com a assessoria do clube, além desses atletas, Alfredo, Irapuan e o volante Adriano são dúvidas para o clássico e devem passar por avaliação médica hoje.

GOLEADA EM ALAGOAS

Atual campeão sul-mato-grossense, o Operário foi goleado, por 5 a 0, pelo CRB, na quarta-feira, e deu adeus à Copa do Brasil.

Apático em campo, os alvinegros sequer conseguiram ameaçar a equipe da casa, que abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, em gol de cabeça de Anselmo Ramon. Cinco minutos depois, Mike ampliou a vantagem dos alagoanos.

Aos 18 minutos, Renato aproveitou a assistência de Anselmo Ramon para marcar o terceiro dos mandantes.

O atacante marcou novamente aos 22 minutos, após bela assistência do lateral Matheus Ribeiro, e aos 39, em falha defensiva dentro da pequena área alvinegra.

Na volta do intervalo, o Operário buscou recompor o sistema defensivo, integrando um terceiro zagueiro na última linha do campo.

Ambas as equipes realizaram uma segunda etapa bastante protocolar, mantendo o placar do primeiro tempo.

RETA FINAL ESTADUAL

Além do clássico Comerário e do confronto entre Coxim e Costa Rica, que vão definir o último clube a ser rebaixado à segunda divisão do Estadual, mais duas partidas pelo Grupo B fecham a primeira fase.

No domingo, às 15h, o Novo, de Sidrolândia, vai até o município de Ivinhema para enfrentar o time da casa no estádio Saraivão, na disputa pela segunda colocação do grupo.

Cumprindo tabela, o já rebaixado Operário Caarapoense enfrenta o líder do grupo Dourados Atlético Clube, no estádio Carecão.

A segunda fase do Estadual será disputada em formato de mata-mata, a partir das quartas de final.

Oito equipes avançarão para essa fase (quatro primeiros de cada grupo), e as partidas serão disputadas em confrontos de ida e volta.

CONTRATAÇÕES

Nesta semana, o Operário registrou na CBF mais três jogadores, que vão reforçar a equipe nesta reta final do Estadual. O volante Júnior Ramos, que jogou o estadual de Goiás pelo Goiânia, Marlon Silva, lateral-direito ex-Barcelona da Bahia, e o atacante Wilson Santos, que passou pelo Galo em 2016 e 2017.

(Colaborou Alison Silva)