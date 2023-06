Mato Grosso do Sul teve melhor resultado da história no Brasileiro de kickboxing

Atletas de Mato Grosso do Sul no Brasileiro de Kickboxing - Divulgação

A equipe de Mato Grosso do Sul ficou em sexto na classificação federal do 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e do 26º Sub-17 da modalidade, realizado na semana passada em Curitiba (PR).

Ao todo, foram 57 medalhas conquistadas pela equipe sul-mato-grossense, sendo 18 de ouro, 20 de prata e 19 de bronze, número muito superior às 23 medalhas conquistadas no brasileiro de 2022, que contou com 1,4 mil participantes.

Para o Presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul, o professor Joemerson Leite, “essa foi a maior e melhor equipe do Mato Grosso do Sul em brasileiros". "Isso tem importância muito grande para o esporte na nossa região, esses atletas que foram o brasileiro, vão servir de exemplo para que outros atletas venham. Assim, nós aumentamos a nossa competitividade regional, melhoramos o nosso nível técnico como delegação, e conseguiremos melhores classificações nos nacionais”, disse.

A delegação de local contou com atletas de 14 cidades: Campo Grande, Terenos, Anaurilândia, Maracaju, Dourados, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Bataguassu, Itaporã, Caarapó, Ladário, Paranhos e Água Clara.

A delegação de São Paulo foi a campeã do torneio e a delegação do Paraná ficou em segundo lugar. O Rio de Janeiro, foi terceiro.

O evento ocorreu ao longo do feriado. As últimas lutas aconteceram na manhã de domingo.

APOIO E ARBITRAGEM

Apesar do 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing acontecer no Paraná, o apoio de cinco profissionais de arbitragem de Mato Grosso do Sul foi muito importante para a realização do evento, eles(as) foram convocados(as) pela Confederação Brasileira de Kickboxing e dentre os cinco nomes estava o de Suzy Melo, Diretora Arbitral Nacional.

PRÓXIMOS EVENTOS

Ainda neste mês de junho ocorrerá a 28th Hungarian Kickboxing World Cup & Hungarian Kickboxing Open 2023, em Budapeste. Também acontecerá o European Games 2023, na Polônia. Já no Brasil, ocorrerá o Campeonato Panamericano de Kickboxing, promovido pela WAKO PANAM, de 11 a 16 de julho.

Em Mato Grosso do Sul os atletas devem se preparar para a Copa MS de Kickboxing que será realizada em duas etapas, uma em Campo Grande e outra no interior do estado, em Dourados.

A Copa MS servirá de seletiva para a Copa Brasil. Inclusive, há uma grande possibilidade da Copa Brasil acontecer na capital de Mato Grosso do Sul, no mês de setembro.

Para novembro, dois atletas do Mato Grosso do Sul estão classificados para o mundial da categoria, que acontece em Portugal. Caberá à Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul escolher esses nomes.

No final do ano, entre 06 a 10 de dezembro acontecerá o Panamericano cadete, e o sul-americano adulto, que esse ano acontecerá em Foz do Iguaçu no Paraná.

Assine o Correio do Estado