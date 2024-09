Veja quanto Yeltsin faturou em Paris ao conquistar duas medalhas

Yeltsin (à direita) com sua medalha de ouro conquistado no 1.500m - Foto: Silvio Avila/CPB

O campo-grandense Yeltsin Jacques voltou à Capital nesta sexta-feira (6), após a conquista de mais duas medalhas em Paris, durante os Jogos Paralímpicos, uma de ouro no 1.500 metros e outra de bronze nos 5.000 metros, ambas na classe T11.

Yeltsin foi recepcionado nesta manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), por colaboradores e alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Uma das grandes dúvidas do público é: quanto os atletas realmente ganham dos órgãos competentes brasileiros por seus feitos em um evento deste tamanho?

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), os atletas vencedores nos esportes individuais, seriam contemplados com: R$ 250 mil (ouro), R$ 100 mil (prata) e R$ 50 mil (bronze). Em Tóquio-2020, R$ 7 milhões foram distribuídos entre os 72 atletas que medalharam.

Portanto, diante desses valores, confirma-se que Yeltsin faturou R$ 300 mil em Paris (R$ 250 mil no ouro e R$ 50 mil no bronze). Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, o campo-grandense embolsou R$ 320 mil, já que conquistou dois ouros - R$ 160 mil cada.

Além do próprio corredor, os atletas-guias também são contemplados. De acordo com CPB, eles recebem 20% da maior medalha do seu atleta e 10% de cada uma das outras. Ou seja, Guilherme Ademilson, atleta-guia nos 1.500m e nos 5.000m, faturou R$ 55 mil (20% de R$ 250 mil + 10% de R$ 50 mil) com esse ouro e bronze nas provas.

O dinheiro faturado pelos atletas é proveniente do próprio comitê. Segundo a Lei Agnelo-Piva, 2% da arrecadação das loterias federais precisa ser direcionada para o CPB e o COB, com o repasse sendo feito pela Caixa Econômica.

Atletas de MS

Nesta sexta-feira (06), outros três sul-mato-grossenses estreiam nos Jogos de Paris com expectativa alta de medalha. Trata-se de Fernando Rufino, canoísta eldoradense que medalhou em 2021, tenta repetir o feito agora em 2024; Débora Benevides, natural de Campo Grande e Kelly Victório, do qual disputa o bronze no judô daqui a pouco, contra a japonesa Kazusa Ogawa.

Dia 7 de setembro, Erika Zoaga estreia nas paralímpiadas a partir das 3h30 (de MS), nos rounds preliminares da classe J1, da categoria +70kg, a final da categoria será disputada no mesmo dia a partir das 9h30 (de MS).

Biografia do Yeltsin

Segundo consta no site oficial da Confederação Paralímpico Brasileiro (CPB), Yeltsin nasceu, em 1991, com baixa visão, mas seu começo não foi no atletismo. Em 2003, com apenas 12 anos, ele competiu no Campeonato Brasileiro de Judô e, posteriormente, chegou a praticar natação.

Porém, com 16 anos, ele se apaixonou pela corrida após ajudar um amigo, totalmente cego, a praticar a modalidade. Em 2007, se inscreveu na sua primeira competição oficial, a Paralimpíadas Escolares. Yeltsin corre na classe T11, para atletas com deficiência visual quase total, alguns deles têm a capacidade de identificar um objeto a 25cm, do qual todos competem com óculos escuros e com um guia.

Principais conquistas:

Prata nos 1.500m e bronze nos 800m no Mundial de 2013 na França;

Ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015;

Ouro nos 1.500m nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019;

Ouro nos 5.000m e nos 1.500m nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020;

Ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m no Mundial de Paris 2023 ;

; Ouro nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 ;

; Ouro nos 5.000m no Mundial de Kobe 2024;

Ainda, em 2021, após conquistar os dois ouros em Tóquio, Yeltsin recebeu o prêmio "Surto Olímpico" de melhor atleta paralímpico masculino. Além disso, a medalha no 1.500m foi histórica, já que foi o 100º ouro brasileiro nos Jogos, com direito a recorde mundial, ao terminar a corrida no tempo de 3min57s60.

Saiba

A modalidade com a maior quantidade de convocados para Paris 2024 é o atletismo, categoria que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos.

