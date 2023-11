Estadual Série B

Portuguesa, Corumbaense, Náutico e Águia Negra estão nas semifinais da competição

A desistência da SERC (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão), do Campeonato Estadual de 2024, por motivos financeiros, abriu mais uma vaga de classificação para a Série B. Em conversas com os clubes na tarde de ontem (20), ficou definido que seguirão conforme descrito no regulamento para a classificação e que a escolha para a terceira vaga será por critério técnico.

“Conversei ontem com os clubes, e decidimos seguir o que diz no regulamento do campeonato, já que está assinado por todos os clubes. No documento de conhecimento por todos, diz que o clube que fizer a melhor campanha na fase entre os eliminados nas semifinais, será o terceiro colocado”, explicou o vice-presidente da FFMS, Marco Tavares.

De acordo com o regulamento da competição, o campeão e o vice garantem a classificação automaticamente para o Estadual da Série A, para o ano que vem. Com a desistência da Serc, o terceiro colocado também estará no Estadual de 2024, que terá início em janeiro do ano que vem.

Semifinais quase definida

No próximo final de semana acontece a sexta e última rodada da primeira fase do Estadual da Série B. A Portuguesa e Corumbaense, que estão na liderança da segundona, com 10 pontos, estão nas semifinais da competição. A lusa da Capital, por critérios de desempate, é a primeira colocada. Em terceiro, está o Náutico FC e EC Águia Negra que completam o G4.

No próximo domingo (26), às 15h, no Estádio Madrugadão, Misto EC e Corumbaense se enfrentam. Já em em Rio Brilhante, Águia Negra e Náutico entram em disputa direta por posição no Estádio Ninho da Águia. Em Sidrolândia, no Estádio Sotero Zárate, a Portuguesa defende a liderança contra o União ABC.