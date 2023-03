Mega-sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Futebol

Nascido em Dourados, jogador do Grêmio e ex-Liverpool e seleção brasileira deixou os gramados

Em entrevista coletiva na Grêmio TV, o jogador nascido em Dourados (MS) Lucas Leiva, de 36 anos, anunciou a aposentadoria do futebol.

Ele recebeu o diagnóstico de alteração cardíaca durante exames de rotina, em dezembro de 2022. O jogador estava afastado desde então.

Lucas repetiu os exames após três meses mas não houve alteração no quadro, e os médicos recomendaram sua aposentadoria.

“Terminamos de realizar todos esses exames no dia de ontem. E após avaliarmos essa fibrose e os riscos que encontramos dessa patologia, orientamos, junto com todos os especialistas, que o Lucas não continuasse com atividades físicas de alta performance porque poderia trazer riscos à saúde, uma delas, ter arritmias”, explicou o médico Márcio Dornelles.

O jogador sofre de fibrose cicatricial no miocárdio, provavelmente causada por uma miocardite - inflamação do músculo do miocárdio do coração.

Lucas chorou bastante durante a entrevista e agradeceu bastante ao apoio do Grêmio.

O jogador afirmou que está se aposentando no lugar que gostaria, embora não seja a forma que gostaria.

“Eu tenho certeza que um novo ciclo vai se iniciar de forma brilhante também, então, agradeço a paciência de todos, eu também tive que esperar, eu tinha muita esperança que pudesse reverter, que não foi o caso. Mas também a minha saúde, ela vem em primeiro lugar então, gostaria mesmo de agradecer”, disse Lucas Leiva.

O presidente e o vice do Grêmio, Alberto Guerra e Paulo Caleffi, os médicos Márcio e Paulo Rabaldo, o treinador Renato Gaúcho e o zagueiro Pedro Geromel acompanharam Lucas na entrevista.

CARREIRA

Cria da base do Grêmio, Lucas começou no profissional do clube (2005-2007) e teve passagem pelo Liverpool (2007-2017) e Lazio (2017-2022). Havia retornado no meio do ano passado ao Grêmio, onde disputou 18 partidas e marcou três gols.

Lucas conquistou a Série B (2005), o Campeonato Gaúcho (2006 e 2007), Copa da Liga Inglesa (2011-12), Supercopa da Itália (2017 e 2019) e a Copa da Itália (2018-19).

Pela seleção brasileira conquistou a Copa Sendai (2005), Campeonato Sul-Americano Sub-20 (2007) e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos (2008).

Assine o Correio do Estado