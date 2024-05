Mega Sena: Apostador do MS acerta cinco números Mega Sena

Futebol

Flamengo, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Grêmio poderão ter seus atletas convocados na Copa América

As convocações de atletas que jogam no país para defender a Seleção Brasileira que disputará a Copa América em junho nos Estados Unidos pode desfalcar alguns clubes brasileiros.

Analisando atletas de outros países, os desfalques podem ser ainda maiores, porque os gringos representa 10% ou 100 jogadores em suas seleções e foram convocados. Alguns deles podem ficar de fora por até nove partidas do Brasileirão.

No total, sete rodadas do Brasileirão (12ª à 18ª) estão marcadas para acontecer em período de Copa América. Além disso, há a janela de preparação e amistosos em junho. Caso estejam em suas seleções, os atletas que jogam no Brasil podem perder entre 9 a 10 jogos no campeonato.

No caso do Brasil, há amistosos preparatórios marcados. A Seleção enfrentará o México no dia 8 e os norte-americanos no dia 12. Os confrontos acontecem em meio a data-Fifa, que gera um tremenda dor de cabeça para os dirigentes brasileiros, já que o campeonato Brasileiro segue em frente e sem pausa.

Equipes do Brasil deverão ter desfalques

Aproximadamente 100 atletas de outros países atuam em 19 equipes do Brasileirão. O único clube do país que não possui nenhum estrangeiro é o Juventude. Entre os demais, pelos menos 30 foram convocados para disputar a Copa América



Flamengo, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Grêmio deverão ser os mais prejudicados, com 19 atletas de fora. O rubro-negro carioca deverá ceder cinco estrangeiros, sendo quatro para a seleção uruguaia: Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Matías Viña, além do chileno Erick Pulgar.

No São Paulo, James Rodríguez (Colômbia), Ferraresi (Venezuela), Arboleda (Equador) e Bobadilla (Paraguai), devem ser desfalques. O Inter também tem quatro que podem estar na Copa América: o uruguaio Rochet, o chileno Aránguiz, o equatoriano Enner Valencia e o colombiano Rafael Borré.

No Palmeiras, Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) podem ser chamados pelas suas seleções. E o Grêmio tem os paraguaios Cristaldo e Villasanti, e o venezuelano Soteldo. Outros times que podem perder pelo menos um jogador do Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bragantino e Criciúma.

