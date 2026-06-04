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LUTO

Morre o ex-jogador Leivinha, tio do volante douradense Lucas Leiva

Mesmo que a causa da morte não tenha sido oficializada, o ídolo do Palmeiras e Atlético de Madrid vinha lutando contra o Alzheimer há anos

Felipe Machado

04/06/2026 - 15h30
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O ex-jogador João Leiva Campos Filho, conhecido como Leivinha, morreu na tarde desta quinta-feira (04), no interior paulista. O ídolo do Palmeiras e do Atlético de Madrid (ESP) era tio de Lucas Leiva, ex-volante nascido em Dourados e que construiu a carreira no futebol europeu.

A morte foi anunciada pelo clube alviverde pelo qual jogou entre 1971 e 1975 e, como o próprio Palmeiras cita, foi “um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização, presente entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão no Campeonato Brasileiro”.

Mesmo que seja parente próximo de um sul-mato-grossense, Leivinha nasceu em Novo Horizonte, no estado paulista. Em novembro de 2013, poucos meses antes da Copa do Mundo no Brasil, Lucas Leiva vivia a expectativa de poder ser convocado por Felipão e seu tio ex-jogador aproveitou para mandar um recado ao sobrinho.

“O importante é estar no grupo. O Luiz Gustavo está muito bem e deve ser o titular da posição na Copa, mas o Lucas é, com certeza, um reserva à altura”, disse na época.

Vale destacar que Leivinha esteve no elenco da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1974. Devido a problemas físicos e frequentes lesões, o ídolo palmeirense foi forçado a encerrar sua carreira em 1979, com apenas 29 anos. 

Pouco tempo depois do Palmeiras anunciar a morte do ex-jogador, Lucas Leiva se posicionou nas redes sociais. “Tenho certeza que vai fazer muito gol de cabeça no céu. Descanse em paz, tio”, lamentou.

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Seletiva

Campo Grande vence União ABC e garante vaga na Copinha 2027

Clube será o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país

03/06/2026 14h30

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Comemoração contou com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallás

Comemoração contou com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallás Foto: Rodrigo Moreira / FFMS

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O EC Campo Grande é o representante de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores 2027. Após empate em 1 a 1 na priemeira partida da decisão da seletiva Sub-20, o clube da Capital venceu o União ABC por 3 a 2 no Jacques da Luz e selou a vaga, conquistada no último dia 1°. 

Com a conquista, o Campo Grande será o indicado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país, que acontece em janeiro do próximo ano. Caso a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, direcione mais uma vaga ao Estado, o que acontece nos últimos anos, esta será do vice-campeão ABC.

Gols

Aos 19' Kairon cobrou escanteio pela direita, o zagueiro Luiz Carioca subiu mais que o marcador e cabeceou no ângulo do goleiro Samuel Zatti, sem chances de defesa do ABC, que empatou aos 38' após Guilherme receber passe de Erick e bater cruzado para igualar o marcador. 

No segundo tempo veio a primeira virada no placar, a favor do ABC. Aos 29', Heitor fez jogada pela direita e rolou para chegada de Riquelme, que bateu forte. A vantagem, porém, durou pouco menos que dez minutos. Aos 38', Douglas rolou por baixo para chegada de Leonardo concluir para o gol, igualando em 2 a 2. 

Já no fim, com tudo encaminhado aos penaltis, o clube da Capital marcou aos 50'. Após disputa de bola entre Daniel foi puxado por Erick dentro da área. Próxima à jogada, a árbitra Karina Carvalho Rocha apontou a falta, cobrança convertida por Samuel. 

De MS para o Mundo

Equipe de basquete de Ponta Porã embarca dia 10 para o Mundial na Sérvia

O time de Mato Grosso do Sul, venceu o torneio brasileiro em abril e representará o país na competição

03/06/2026 10h45

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Equipe do PorãBask no topo do pódio, após vencer o time de São Paulo na final

Equipe do PorãBask no topo do pódio, após vencer o time de São Paulo na final Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

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No mês de abril foi realizado em Brasília o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro) e o estado de Mato Grosso do Sul subiu ao pódio do basquete na categoria sub 18 com a equipe do PorãBask, que venceu o de São Paulo por 74 a 63 na final. 

Com a conquista inédita do Jogos Escolares Brasileiro, a equipe de Ponta Porã recebeu uma oportunidade ímpar de representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete 2026, que acontece em Zlatibor, na Sérvia. O torneio acontece de 13 à 22 de junho.

A vitória foi a coroação de um projeto que se iniciou em  2004 e com um grande incentivo de ninguém menos que Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior jogador de basquete brasileiro, que tem uma representação única para o esporte nacional. 

Oscar visitou o projeto há 19 anos atrás, em 2007, na ocasião o Hugo Costa treinador da equipe, conheceu o grande ídolo. 

O ex jogador se sensibilizou com a iniciativa que anteriormente acontecia em uma quadra improvisada na terra, vindo daí o apelido de “meninos do terrão”. 

Hugo Costa revelou ao Correio do Estado a importância de Mão Santa para o projeto, “foi muito importante para o desenvolvimento do projeto, após a visita do Oscar o Clube ganhou quase todos os campeonatos disputados e ficou como referencial do Basquete de MS”.

PREPARATIVOS 

A delegação que embarca para Sérvia no próximo dia 10, é composta pelo técnico Hugo Costa e mais 12 atletas, com destaque especial para Samuel Menezes, que foi o cestinha da final com 30 pontos. 

De acordo com o treinador, a viagem será custeada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar). A única despesa que a equipe terá que arcar é com os passaportes e as autorizações, que precisam ser autenticadas em cartório. 

Para conseguir fazer o custeio dessas despesas, a equipe está realizando um almoço beneficente, para conseguir regularizar tudo a tempo da viagem. 

Hugo completa a conversa afirmando que está é uma coroação que se esperava há muito tempo, “É muito importante para coroar um trabalho de 20 anos, colocando crianças e adolescentes no caminho do esporte”. 
 

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