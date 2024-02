Nenhum jogador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 120 milhões

Caiu ...

Insatisfações do elenco sobre cobranças do técnico resultaram na saída do comandante na manhã de hoje.

Rodrigo Cascca não é mais o técnico do Costa Rica. O clube divulgou uma nota em suas redes sociais na tarde de hoje (23), após o técnico e sua comissão técnica se reunirem com a diretoria do CREC.

Conforme a nota publicada, a decisão foi tomada "em comum acordo, após pedido do próprio comandante".

A diretoria do Costa Rica deve definir ainda hoje, quem comandará a equipe contra a Portuguesa, neste sábado (24), às 16h, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Correio do Estado, o clima no elenco não era dos melhores. Havia informações de discussões e jogadores insatisfeitos pelas cobranças de Cascca ao grupo. O clima ficou ainda pior, após a derrota contra o Operário, por 2 a 0, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande.

Técnico chegou no início de 2024

A contratação de Rodrigo Cascca foi anunciada em outubro do ano passado, após saída de Alexandre Finazzi. Em Mato Grosso do Sul, Cascca venceu o Estadual pelo Águia Negra em 2019 e 2020. Já pela série B, conquistou o título pelo Naviraí.

Ainda hoje, a diretoria deve decidir quem comandará a equipe no jogo de amanhã (24), contra a Portuguesa, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia. O auxiliar técnico, Marcos Tiquinho e o diretor de futebol, Sandrinho são os nomes mais cotados.



Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024

No Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Costa Rica está na segunda colocação do grupo A, com 9 pontos. Em cinco jogos, a Cobra do Norte tem três vitórias e duas derrotas.