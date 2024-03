Nenhum jogador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 67 milhões

Esportes

Além de dar visibilidade para a urgência da preservação do bioma, piloto irá doar um percentual da receita a partir de ações de marketing dos patrocinadores

Neste domingo, dia 17 de março, a temporada 2024 da Nascar Brasil Sprint Race fará sua estreia no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande.

Alçado à elite da competição, o jovem piloto Cayan Chianca, de 26 anos, irá às pistas estampando a parceria com o SOS Pantanal, vestindo macacão e capacete com a logomarca do instituto, e estreando seu novo carro, um Ford Mustang, que estará estampado de onça, fazendo alusão ao animal símbolo do bioma.

A parceria com o instituto, que atua na conservação do bioma sul-mato-grossense promovendo o aprimoramento de políticas públicas e fomentando a divulgação de conhecimento científico sobre a região, tem como objetivo dar visibilidade para a urgência da preservação do bioma, bem como atrair investimentos para a causa.

Além disso, a parceria ainda contempla a doação de um percentual da receita de patrocínios e de recursos advindos de ações de marketing protagonizadas por Chianca, numa cooperação que soma forças na corrida contra o tempo para a preservação do Pantanal.

"Não tem como não acompanhar e se preocupar com a situação do planeta e do meio ambiente atualmente, não é mesmo? No ar, na água, na extinção de espécies dos animais, no desmatamento, são muitas notícias tristes. Eu acredito que se cada um puder ajudar, existe uma esperança. O SOS Pantanal é uma instituição séria que vai a campo apagar o fogo, reflorestar áreas degradadas e que cuida de um bioma praticamente esquecido. No que eu puder ajudar, contem comigo!", disse Chianca.

"É muito animador fazer parcerias que saem do óbvio da área ambiental e que reafirmam o compromisso do SOS Pantanal de engajar diferentes campos da sociedade. Nosso objetivo é levar o Pantanal para todos os lugares, falar do bioma para diversos públicos e conseguir essa inserção no automobilismo é muito importante. Ainda mais por meio de um piloto tão jovem, mas desde cedo preocupado em se envolver com as questões ambientais", afirmou Gustavo Figueirôa, biólogo e diretor de Comunicação e Engajamento do Instituto SOS Pantanal.

A disputa em Mato Grosso do Sul será antecedida por treinos que serão realizados nos dias 15 e 16 de março, com a previsão de participação de mais de 30 competidores.

Cayan Chianca

A paixão pela velocidade aflorou cedo para o pernambucano Cayan Chianca, que começou a competir aos 9 anos de idade pilotando kart, categoria em que acumulou títulos regionais em Estados como Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte. Ao se despedir da modalidade, foi eleito Maior Revelação do Kartismo de Todos os Tempos.

O ingresso na NASCAR Brasil foi antecedido pela graduação em Engenharia Mecânica, o que fez de Chianca um piloto com maior conhecimento técnico e propriedade sobre o veículo, possibilitando, assim, um desempenho ainda melhor nas competições.

Eleito Piloto Destaque da primeira temporada, o pernambucano conquistou o terceiro lugar da competição e também foi convidado a realizar um laboratório de testes no autódromo New Smyrna, na Flórida. Na ocasião, no final de fevereiro, Chianca desbravou o lendário circuito oval das 500 Milhas de Daytona a bordo de um carro oficial da NASCAR norte-americana.

Após a estreia em Mato Grosso do Sul, o piloto enfrentará outras oito etapas, com 18 corridas, em diferentes traçados em Goiás, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

NASCAR Brasil Sprint Race

Tradicional competição do automobilismo norte-americano, a NASCAR ganhou uma versão brasileira em 2023.

Com a sigla em inglês a partir das iniciais da Associação Nacional Para Corridas de Carros de Série, a categoria, fundada por pilotos e mecânicos em 1947, chegou ao Brasil como NASCAR Brasil Sprint Race.

Sobre o SOS Pantanal

Fundado em 2009, o SOS Pantanal é uma instituição de advocacy, sem fins lucrativos, que promove a conservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal por meio da gestão do conhecimento e a disseminação de informações do bioma para governantes, formadores de opinião, grandes empreendedores, fazendeiros e pequenos proprietários de terras da região, assim como para a população em geral.

Ao longo das últimas duas décadas, o Instituto SOS Pantanal também impacta diretamente o ecoturismo ao promover iniciativas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Por meio de incentivos à profissionalização, aliado a uma fiscalização mais efetiva e o consenso de boas práticas conjuntas entre os setores privado, público e terceiro setor, o SOS Pantanal tem contribuído para que o ecoturismo cada vez mais se apresente como um dos pilares do desenvolvimento sustentável do Pantanal.

