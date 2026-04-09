Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

Neymar leva bronca de amiga após fala machista e diz que 'não quis ofender nenhuma mulher'

o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/04/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Neymar divulgou nesta quinta-feira, um vídeo em seu canal do YouTube onde mostra como foram os bastidores da última semana no Santos. Em um trecho da gravação, o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos 'parças' do craque e presidente da Fúria na Kings League, pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

Na oportunidade, ele disse que "Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'", expressão popular considerada machista e ultrapassada que representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.

"Quando você coloca que ele (Sávio Pereira Sampaio) toma uma decisão errada porque ele está na TPM, você meio que invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Entendeu? Entendi que não foi sua intenção. Mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas, hoje em dia, é uma fala infeliz sendo falada por qualquer pessoa", disse Bianca.

O meia-atacante contra argumentou dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres. "Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher". "A expressão ‘de Chico’, por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele tava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", completou Neymar.

"Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso, para esses momentos de dar apoio, carinho. Mas também falar algumas verdades que tem que ser ditas e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa. Principalmente do que a Bia falou e explicou, jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso", declarou o jogador.

Em outra parte do vídeo, Neymar recordou do clima na seleção depois da derrota nos pênaltis para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Em conversa com Cesar Sampaio, Willian Arão e Robinho Jr sobre futuras disputas de pênaltis, o camisa 10 do Santos afirmou que prefere ser o quinto cobrador, mas também alertou sobre o risco de não ser necessária a última cobrança.

"A gente foi para o hotel depois do jogo e parecia que o mundo tinha acabado. A gente estava reencontrando os familiares pouco a pouco e era tipo ‘The Walking Dead’. Todo mundo passava do teu lado meio sério", contou.

"Eu fiquei uns cinco minutos olhando e ninguém falava nada. Todo mundo ao redor só te olhando. Parece que eu tô dentro de um caixão e todo mundo olhando e falando: ‘Viveu hein, moleque. Era bom, hein’. Esse sentimento. Eu falei que iria pro quarto, que estava passando mal. Eu fui falar com o Marquinhos, que ele não queria ver ninguém também. Fui embora. A gente se vê no Brasil. Lá a gente conversa. Foi assim", finalizou.

Depois de ficar de fora dos confrontos contra Flamengo e Deportivo Cuenca, a expectativa é que Neymar entre em campo contra o Atlético-MG, no próximo sábado, 11, às 20h, na Vila Belmiro. O atleta ainda busca um lugar entre os 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia em junho.

Esportes

Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo'

Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes

05/04/2026 23h00

Compartilhar

Crédito: Confederação Brasileira de Voleibol

Continue Lendo...

A central Ana Beatriz Corrêa, a Bia, anunciou neste domingo a aposentadoria das quadras. Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes no Brasil e no exterior.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), se tornando uma das principais centrais do país em sua geração.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo sobre a trajetória no esporte. "Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás?", escreveu.

Na publicação, a atleta destacou o impacto do esporte em sua vida. "O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento… me deu o mundo."

Bia atuou nas últimas temporadas nos Estados Unidos, pela League One Volleyball, e também teve experiências no vôlei europeu, com passagens por equipes da Itália e da Turquia. No Brasil, defendeu clubes como Osasco, SESI-SP e SESC-RJ.

Ao se despedir das quadras, a central indicou que pretende seguir ligada ao esporte, ainda que em um novo papel. "Hoje eu encerro um ciclo dentro de quadra. Mas não encerro a minha história com o vôlei. […] Hoje não é um adeus. É uma transformação", completou.

Assine o Correio do Estado

1X1

Com um a mais, Operário empata na estreia do Brasileiro série D

Galo ficou com um jogador a mais a partir dos 29 minutos, porém não conseguiu a virada

05/04/2026 18h15

Compartilhar
O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde

O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após o título do tricampeonato sul-mato-grossense na última quinta-feira (2), o Operário estreou no Brasileiro série D, neste domingo (5) de Páscoa, contra o Betim (MG), no Estádio Jacques da Luz. O time é comandado pelo técnico interino Evandro de Lima, que assume no lugar de Paulo Massaro, demitido na derrota para o Vila Nova por 6 a 0, na Copa Verde.

O Operário foi à campo com a escalação: Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Leylon, Titi, Guilherme Teixeira; Zé Vitor, Mateus Petri, Matheus Galdezani, Robinho; Luisinho e Danilinho

O Galo saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Junior Fialho aproveitou a falha da defesa do Operário na saída de bola para abrir o placar nas Moreninhas.

O time sul-mato-grossense retornou do intervalo com mais vontade e conseguiu chegar ao gol de empate aos 10 minutos do 2° tempo com o meio-campista Matheus Galdezani, após escanteio cobrado por Robinho. 

O Operário melhorou na partida após o gol e esteve perto da virada. As chances aumentaram após Maycon Rangel, do Betim, receber cartão vermelho por cometer falta e depois reclamar da marcação, aos 29 minutos.

Mesmo com um a mais, o Galo não conseguiu virar o placar e encerrou a partida em 1x1. O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde. Já pelo Brasileiro série D, enfrentará o CRAC, no domingo que vem, dia 12.

O Operário está no grupo A11, que é formado por Ivinhema, Uberlândia (MG), Betim (MG), Clube Recreativo e Atlético Catalano (GO) e Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense (GO). 

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 dia

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias