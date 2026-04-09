Neymar leva bronca de amiga após fala machista e diz que 'não quis ofender nenhuma mulher'

Neymar divulgou nesta quinta-feira, um vídeo em seu canal do YouTube onde mostra como foram os bastidores da última semana no Santos. Em um trecho da gravação, o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos 'parças' do craque e presidente da Fúria na Kings League, pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.



Na oportunidade, ele disse que "Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'", expressão popular considerada machista e ultrapassada que representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.



"Quando você coloca que ele (Sávio Pereira Sampaio) toma uma decisão errada porque ele está na TPM, você meio que invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Entendeu? Entendi que não foi sua intenção. Mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas, hoje em dia, é uma fala infeliz sendo falada por qualquer pessoa", disse Bianca.



O meia-atacante contra argumentou dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres. "Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher". "A expressão ‘de Chico’, por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele tava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", completou Neymar.



"Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso, para esses momentos de dar apoio, carinho. Mas também falar algumas verdades que tem que ser ditas e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa. Principalmente do que a Bia falou e explicou, jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso", declarou o jogador.



Em outra parte do vídeo, Neymar recordou do clima na seleção depois da derrota nos pênaltis para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Em conversa com Cesar Sampaio, Willian Arão e Robinho Jr sobre futuras disputas de pênaltis, o camisa 10 do Santos afirmou que prefere ser o quinto cobrador, mas também alertou sobre o risco de não ser necessária a última cobrança.



"A gente foi para o hotel depois do jogo e parecia que o mundo tinha acabado. A gente estava reencontrando os familiares pouco a pouco e era tipo ‘The Walking Dead’. Todo mundo passava do teu lado meio sério", contou.



"Eu fiquei uns cinco minutos olhando e ninguém falava nada. Todo mundo ao redor só te olhando. Parece que eu tô dentro de um caixão e todo mundo olhando e falando: ‘Viveu hein, moleque. Era bom, hein’. Esse sentimento. Eu falei que iria pro quarto, que estava passando mal. Eu fui falar com o Marquinhos, que ele não queria ver ninguém também. Fui embora. A gente se vê no Brasil. Lá a gente conversa. Foi assim", finalizou.



Depois de ficar de fora dos confrontos contra Flamengo e Deportivo Cuenca, a expectativa é que Neymar entre em campo contra o Atlético-MG, no próximo sábado, 11, às 20h, na Vila Belmiro. O atleta ainda busca um lugar entre os 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia em junho.