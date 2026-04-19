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Neymar perde gol e Fluminense vira sobre o Santos na Vila Belmiro

Duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em 3 a 2 para o tricolor carioca

Estadão Conteúdo

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19/04/2026 - 19h00
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Em um jogo repleto de alternativas, o Fluminense obteve grande vitória, neste domingo, na Vila Belmiro, ao derrotar o Santos, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros, enquanto a equipe paulista segue com 13 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

Em seu terceiro jogo consecutivo, Neymar pareceu entrar e campo cansado. Teve alguns momentos no primeiro tempo, quando fez boas tabelas, mas depois desapareceu da disputa pela bola e só foi notado ao reclamar do juiz ou cobrar escanteios. Só aos 37 do segundo tempo, o camisa 10 ressurgiu e perdeu grande chance ao chutar de dentro da grande área para defesa de Fábio.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes se estudando e sem objetividade no ataque. Mas o Fluminense abusou do direito de errar e aos oito minutos sofreu o primeiro gol. Arão roubou a bola de Alisson no meio de campo, tocou para Neymar, que serviu Gabriel Barbosa: 1 a 0. O lance foi verificado e aprovado pelo VAR, que não viu falta de Neymar em Alisson.

A partir daí, só deu Santos. Com toques rápidos e boa participação de Neymar na armação das jogadas, a equipe de Vila Belmiro quase fez o segundo gol, aos 15 minutos, de novo com Gabriel Barbosa e mais uma vez de pé direito, após bela tabela com Bontempo.

O jogo parecia controlado pelo Santos, mas o Fluminense manteve a tradição de chutar muito e bem de longa distância para conseguir o empate aos 24 minutos em uma bela finalização de longe de Savarino.

Sem a presença do técnico Cuca (suspenso) no banco de reservas, o Santos pareceu sentir o gol, assim como a torcida presente na Vila Belmiro, que ficou calada. Neymar 'sumiu' de campo. O Fluminense aproveitou para ir ao ataque, utilizando muito bem os laterais Guga e Arana. Experimentou chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola do Fluminense. Neymar só foi visto ao levantar a bola na área adversária em uma cobrança de falta e ao levar um drible de Savarino no campo do Santos no último lance dos primeiros 45 minutos.

O Santos voltou para a etapa final com a intenção de pressionar o Fluminense, mas sem inspiração para realizar com perfeição o último passe antes da finalização. O veterano goleiro Fábio era apenas um espectador privilegiado da partida.

Aos 11 minutos, um golaço! Gabriel Barbosa inicio a jogada e lançou Barreal, que deu um lindo giro para fugior da marcação e tocou com muita categoria para encobrir Fábio: 2 a 1, Santos.

A resposta do Fluminense foi imediata. Em jogada coletiva, Savarino tocou para Giga na direita e o cruzamento foi na cabeça de Castillo: 2 a 2, aos 15 minutos.

Com o empate, o equilíbrio voltou a reinar na partida com os times se revezaram no ataque, mas com poucos momentos de emoção. Aos 37, após bobeada do Fluminense, Beymar teve a chance do gol, mas Fábio defendeu.

E veio o castigo pela perda do gol. Quando tudo levava para o empate, Guga cruzou para a área e John Kennedy tocou para vencer o goleiro Gabriel Brazão, aos 40 minutos.

No desespero, o Santos foi ao ataque, o Fluminense poderia ter feito o quarto gol, mas o jogo acabou mesmo 3 a 2 para o tricolor carioca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Diaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules, Alisson (John Kennedy) e Savarino (Riquelme); Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Gabriel Barbosa aos oito e Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 11, Castillo aos 15 e John Kennedy aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Bernal, Luís Zubeldía, Alisson, Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.192.798,58.

PÚBLICO - 14.179 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Neste domingo (19)

Com objetivos diferentes, Ivinhema e Operário jogam pela 3ª rodada da Série D

Alvinegro soma dois empates enquanto Azulão do Vale busca terceira vitória consecutiva

19/04/2026 09h00

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Foto: Rodrigo Moreira / FFMS Reprodução

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Com objetivos distintos, Ivinhema e Operário entram em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo (19). Enquanto o Ivinhema Futebol Clube tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A11, o Operário Futebol Clube busca a primeira vitória para seguir na zona de classificação.

Em Campo Grande, o Galo joga às 16h no Estádio Jacques da Luz contra o Abecat Ouvidorense, lanterna do grupo e ainda sem pontos. O alvinegro soma dois empates diante do Betim Futebol e do CRAC  e vê no confronto em casa a chance de engrenar na competição. Um triunfo pode colocar a equipe na terceira posição ao fim da rodada.

Em contrapartida, o Ivinhema entra em campo às 17h no Estádio Saraivão para enfrentar o Betim em duelo direto pela ponta da tabela. Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

A rodada do Grupo A11 começou no sábado (17), com vitória do Uberlândia por 2 a 1 sobre o CRAC, no Parque do Sabiá. Com o resultado, Ivinhema e Uberlândia dividem a liderança com seis pontos, seguidos por Betim (4), Operário (2), CRAC (1) e Abecat (0).

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INGLÊS

Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou'

Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o confronto de amanhã em decisivo

18/04/2026 22h00

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Treinador do Manchester City, Pep Guardiola

Treinador do Manchester City, Pep Guardiola Foto: Arquivo

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Manchester City e Arsenal fazem um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo.

Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada.

"Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não é uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador.

O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou.

Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse

Na sequência, o treinador ainda chamou atenção para o calendário complicado do City nas últimas rodadas, com compromissos fora de casa contra Everton e Bournemouth, além do encerramento diante do Aston Villa.

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