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Neste domingo (19)

Com objetivos diferentes, Ivinhema e Operário jogam pela 3ª rodada da Série D

Alvinegro soma dois empates enquanto Azulão do Vale busca terceira vitória consecutiva

Alison Silva

Alison Silva

19/04/2026 - 09h00
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Com objetivos distintos, Ivinhema e Operário entram em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo (19). Enquanto o Ivinhema Futebol Clube tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A11, o Operário Futebol Clube busca a primeira vitória para seguir na zona de classificação.

Em Campo Grande, o Galo joga às 16h no Estádio Jacques da Luz contra o Abecat Ouvidorense, lanterna do grupo e ainda sem pontos. O alvinegro soma dois empates diante do Betim Futebol e do CRAC  e vê no confronto em casa a chance de engrenar na competição. Um triunfo pode colocar a equipe na terceira posição ao fim da rodada.

Em contrapartida, o Ivinhema entra em campo às 17h no Estádio Saraivão para enfrentar o Betim em duelo direto pela ponta da tabela. Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

A rodada do Grupo A11 começou no sábado (17), com vitória do Uberlândia por 2 a 1 sobre o CRAC, no Parque do Sabiá. Com o resultado, Ivinhema e Uberlândia dividem a liderança com seis pontos, seguidos por Betim (4), Operário (2), CRAC (1) e Abecat (0).

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AUTOMOBILISMO

Red Bull banca permanência de Verstappen, ignorando rumores sobre fim da temporada

holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a Fórmula 1 no futuro

18/04/2026 13h30

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Max Verstappen é tetracampeão na Fórmula 1

Max Verstappen é tetracampeão na Fórmula 1 Reprodução/X/OracleRedBullRacing

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Neste momento, a Red Bull não tratra a possibilidade de aposentadoria de Max Verstappen, de acordo com o chefe da equipe, Laurent Mekies, que aponta para o foco total no desempenho do carro, e não em qualquer movimentação de mercado.

O dirigente destacou que o tetracampeão segue engajado com a Fórmula 1, apesar das críticas recentes ao rumo da categoria.

Verstappen tem sido uma das vozes mais ativas contra o atual regulamento, principalmente pelo peso maior da parte elétrica das unidades de potência, que exige dos pilotos técnicas como lift and coast e o chamado super clipping para gerenciamento de energia.

O holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a F1 no futuro

"Não estamos discutindo aposentadoria com Max no momento. Estamos focados em entender como tornar o carro mais rápido. Ele é apaixonado pela F-1 e quer ajudar a categoria a seguir na direção certa. Por isso, fala de forma clara sobre o que acredita que precisa mudar", afirmou Mekies.

O chefe da Red Bull também defendeu ajustes no regulamento para permitir que os pilotos voltem a extrair o máximo dos carros em voltas rápidas, sem perder a qualidade das corridas.

"Temos ferramentas para ajustar as regras e fazer com que os pilotos andem no limite nas classificações. Se isso acontecer, tenho confiança de que Max continuará vendo o que todos vemos: os melhores pilotos do mundo e os carros mais rápidos", completou.

Mesmo em meio a um início de temporada irregular, com a equipe apenas na sexta posição entre os construtores, Mekies reforçou que o cenário para 2027 não entra em pauta. "Se vocês visitarem a fábrica, vão entender a paixão que existe aqui. Não estamos pensando no mercado de pilotos. Estamos pensando em ter um carro competitivo. Se conseguirmos isso, não haverá discussão sobre o futuro do Max", concluiu.

 

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Rodada Cheia

MS tem fim de semana recheado de jogos em várias categorias

Rodada reúne confrontos importantes da Seletiva Sub-20, Brasileirão Feminino A3 e Série D

18/04/2026 10h30

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Ivinhema entra em campo buscando garantir a liderança do grupo por mais uma rodada

Ivinhema entra em campo buscando garantir a liderança do grupo por mais uma rodada Foto: @clavaphotos/Ivinhema

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O final de semana em Mato Grosso do Sul, está recheado de partidas para o amante do futebol, que quer ficar ligado e não perder nada sobre os jogos e tem para todos os gostos, indo desde a Seletiva Sub 20 até o Brasileirão Feminino A3. 

A bola já começa a rolar no neste sábado (18), os principais destaques do dia vão para os jogos da Seletiva Sub 20, que é um campeonato breve, disputado por equipes de base que vale vaga, na maior competição de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Juniores. 

Neste ano as equipes envolvidas são, São Gabriel Esporte Clube de São Gabriel do Oeste, Clube Esportivo Naviraiense de Naviraí, Dourados Atlético Clube de Dourados além dos times da Capital, Esporte Clube de Esportes União/ABC, Esporte Clube Campo Grande e Esporte Clube Taveirópolis. 

A Seletiva está se encaminhando para a terceira rodada e conta com o União/ABC e o Dourados dividindo a liderança com 6 pontos cada, na sequência com 3 pontos conquistado tem os time do São Gabriel e Campo Grande, que também fecham  a zona de classificação, já as equipes do Naviraiense e do Taveirópolis, ocupam a quinta e sexta colocação respectivamentes e ambos tem zero pontos conquistados na competição. 

Entram em campo hoje as equipes do Campo Grande e do União/ABC, que se enfrentam no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande a bola rola às 15 horas. 

E para completar a rodada no domingo se enfrentam Naviraiense e Dourados, no Estádio Virotão em Naviraí e em Campo Grande o Taveirópolis recebe a equipe do São Gabriel, no Estádio Olho do Furacão, ambas as partidas começarão às 15 horas. 

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal volta a campo para enfrentar o time do Planalto de Goiás e busca se manter na zona de classificação para a próxima fase. 

No último confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0 e dessa vez jogando em casa as meninas do time pantaneiro buscam voltar a vencer para embalar de vez na competição. A partida acontece neste sábado, às 16h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz. 

Pelo Brasileirão Série D, as equipes do Ivinhema e do Operário entram em campo na busca de se firmarem na zona de classificação. 

Apesar de ter ocorrido apenas duas rodadas, as equipes de MS vivem momentos minimamente distintos na competição, o time do Ivinhema surpreende a todos e lidera o grupo 11 com duas vitórias em dois jogos, já o Operário ainda não venceu e acumula dois empates nas duas primeiras rodadas. 

E para se manter na liderança do grupo, o Azulão do Vale, vai receber no Saraivão o time mineiro do Betim, que atualmente ocupa a segunda colocação do grupo. A bola rola no domingo (19) às 17h. 

Já o Galo da Capital, que ainda busca a primeira vitória na competição, receberá no Estádio Jacques da Luz a equipe da ABECAT Ouvidorense de Goiás. O técnico Diego Souza deve ir com força máxima para o confronto e pode repetir a escalação que foi a campo na vitória contra o Primavera, pela Copa Verde. O jogo começa às 16 horas, horário de MS. 

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