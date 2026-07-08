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O crescimento e o sucesso dos jogos crash online no mercado nacional

Da Redação

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08/07/2026 - 11h05
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O universo do entretenimento digital passou por transformações profundas nos últimos anos, trazendo novas modalidades de diversão para as telas dos celulares. Entre as opções que mais conquistaram a atenção do público geral, os jogos crash online se destacam pela sua dinâmica veloz e formato inovador, que quebrou o monopólio das tradicionais mesas de cartas e roletas.

Essa modalidade atrai quem busca uma experiência de lazer imediata e intuitiva, onde a agilidade na tomada de decisão dita o ritmo das rodadas diárias. Com regras simples e um forte apelo visual, o formato se consolidou como uma verdadeira febre no mercado nacional de jogos na internet.

Como funciona a mecânica do multiplicador crescente

O funcionamento básico dessa modalidade de entretenimento consiste em acompanhar um elemento visual, como um foguete ou um avião, que começa a subir enquanto um multiplicador numérico aumenta na tela. O grande desafio do participante é decidir o momento exato de encerrar a sua participação na rodada antes que o gráfico pare de subir de forma imprevisível.

Se a retirada for feita a tempo, o saldo investido é multiplicado pelo valor exibido no exato momento da ação. Caso o gráfico sofra a interrupção abrupta antes da retirada, a rodada é reiniciada, gerando um misto de adrenalina e raciocínio lógico que está trazendo aos jogos crash online seu sucesso.

O papel da tecnologia móvel e da conectividade no país

A expansão dessas plataformas está diretamente ligada ao avanço da infraestrutura de telecomunicações e à popularização de aparelhos celulares modernos em todas as regiões do país. A facilidade de acessar uma rodada rápida durante o horário de almoço ou no transporte público transformou o hábito de consumo de mídia do público.

O desenvolvimento tecnológico permitiu que os gráficos funcionassem de maneira fluida mesmo em conexões de internet móvel padrão, garantindo que os usuários tenham uma experiência sem travamentos. Essa acessibilidade técnica garantiu que os jogos crash online chegassem a uma base de utilizadores cada vez mais ampla e diversificada.

O impacto econômico e a nova regulamentação do setor

O crescimento exponencial do mercado de entretenimento digital no território nacional atraiu os olhares de reguladores e movimentou cifras bilionárias nos bastidores econômicos. O processo de regulamentação dessas plataformas avançou de forma decisiva no Congresso nos últimos anos, estabelecendo regras claras de operação, tributação e direitos para os consumidores locais.

Portais jornalísticos de grande alcance acompanham de perto os desdobramentos políticos dessas leis, destacando como o governo planeja arrecadar recursos com o setor. O avanço dessa legislação trouxe ainda mais transparência para o mercado de jogos no país, influenciando diretamente a economia digital e a segurança jurídica de empresas e participantes envolvidos nesse segmento.

Estratégias de controle de saldo e moderação

Embora a imprevisibilidade seja a marca registrada desse formato, muitos participantes utilizam métodos matemáticos para tentar gerenciar os riscos envolvidos nas rodadas. Ferramentas como a retirada automática ajudam a fixar metas realistas, evitando que a ganância fale mais alto no momento da decisão.

Nenhuma estratégia garante ganhos fixos devido à natureza aleatória dos algoritmos, o que reforça a necessidade de encarar a atividade apenas como lazer. Estabelecer limites claros de tempo e orçamento é fundamental para que a experiência com os jogos crash online permaneça saudável e estritamente recreativa.
 

Série D

Ivinhema enfrenta o ASA-AL pela Série D, com transmissão ao vivo

A equipe sul-mato-grossense recebe o time alagoano em partida de ida válida pelo 16 avos da Série D

06/07/2026 11h30

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Jogando em casa, Ivinhema busca abrir vantagem no duelo contra o ASA

Jogando em casa, Ivinhema busca abrir vantagem no duelo contra o ASA Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

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Nesta segunda-feira (6), o Azulão do Vale recebe a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelos 16 avos de finais do Campeonato Brasileiro Série D e terá transmissão ao vivo. 

Único representante do Estado vivo na disputa, o Ivinhema busca continuar fazendo história, já que pela primeira vez Mato Grosso do Sul alcança a terceira fase da competição. 

Após eliminar o Democrata de Governador Valadares na fase anterior, o Azulão chega com moral para o confronto e seguirá na luta pelo acesso, já que neste ano a possibilidade de subir de divisão é maior. 

Por sua vez, a Associação Sportiva Arapiraquense ou como é conhecida ASA de Arapiraca, também busca continuar sonhando com o acesso. 

Tradicional time do futebol nordestino, a equipe alagoana acumula diversas participações nas divisões superiores, incluindo uma participação na Séria A em 1979. 

Na fase anterior, eliminou a equipe do Sergipe em um placar agregado de 2 a 1, pois empatou na partida de ida em 1 a 1 e venceu o jogo da volta por 1 a 0, carimbando vaga para a fase a atual. 

MÁS LEMBRANÇAS 

Vale destacar que o ASA não possui boas lembranças com relação ao futebol sul-mato-grossense. 

Neste ano a equipe alagoana enfrentou o Operário pela primeira fase da Copa do Brasil e após empatar no tempo normal, foi eliminado pelo Galo da Capital nos pênaltis. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A bola rola para Ivinhema e ASA-AL às 19h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Saraivão em Ivinhema. A partida também contará com transmissão ao vivo através do Metrópoles, via Youtube.  
 

COPA DO MUNDO

Brasil busca fim de tabus contra Noruega e europeus em Copas

Ganhar neste domingo significaria, também, voltar a derrotar uma seleção da Europa em jogo eliminatório de Mundial desde a conquista do penta em 2002

05/07/2026 10h30

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brasil

brasil Reprodução

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Para além de buscar a classificação às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil mira também um fim de dois tabus no jogo deste domingo (5) contra a Noruega, às 16h (horário do Mato Grosso do Sul), em Nova Jersey (Estados Unidos): a primeira vitória na história sobre a equipe escandina e voltar a superar um adversário europeu em um confronto eliminatório de Mundial

A Noruega é a única seleção, das que o Brasil já enfrentou, que nunca foi derrotada pela Amarelinha. São quatro partidas, com dois empates e duas vitórias do time nórdico.

O primeiro embate foi realizado em 28 de julho de 1988, no Ullevaal Stadion, em Oslo, capital norueguesa, e terminou em 1 a 1. Os donos da casa saíram na frente com Jan Age Fjortoft e o também atacante Edmar, medalhista de prata na Olimpíada de Seul (Coreia do Sul) no mesmo ano, deixou tudo igual.

Comandada por Carlos Alberto Silva, aquela seleção brasileira contava com três nomes que seriam tetracampeões do mundo em 1994: Taffarel, Jorginho e Romário. O time da Noruega, por sua vez, reunia jogadores cujos filhos são da atual geração. Casos do goleiro Erik Thorstvedt, pai do meia Kristian Thorstvedt e de Goran Sorloth, cujo filho é o também atacante Alexander Sorloth.

Os países voltaram a se encontrar em 30 de maio de 1997, outra vez no Ullevaal. O Brasil detinha uma invencibilidade de 42 meses, anterior à conquista do tetra, em 1994. Mesmo com a dupla Ronaldo e Romário à frente, a seleção dirigida por Zagallo levou 4 a 2 da Noruega, que balançou as redes com o meia Petter Rudi e os atacantes Egil Ostenstad e Tore André Flo. Este último marcou duas vezes e infernizou a defesa brasileira com seu 1,93 metro (m).

Aquela equipe também possui relação com a atual. O lateral Alf-Inge Haaland é pai do atacante Erling Haaland, principal jogador da seleção norueguesa. Os negócios da família têm Ostenstad - que fez o quarto gol do triunfo nórdico - como um dos responsáveis. Já o meia Stale Solbakken é justamente o treinador da Noruega.

O terceiro duelo ocorreu no ano seguinte, na Copa da França, em Marselha. Pela última rodada da fase de grupos, em 23 de junho de 1998, o Brasil de Zagallo saiu na frente com o atacante Bebeto, mas levou a virada. Flo, "carrasco brasileiro", deixou tudo igual e o meia Kjetil Rekdal, cobrando pênalti cometido pelo zagueiro Júnior Baiano, decretaram o 2 a 1.

Oito anos se passaram até que brasileiros e noruegueses realizaram o duelo mais recente do confronto. Em 16 de agosto de 2006, as seleções se enfrentaram mais uma vez em Oslo. Os donos da casa abriram o placar com Morten Pedersen e o também meia Daniel Carvalho garantiu o 1 a 1, evitando o revés na estreia de Dunga no comando do time canarinho.

"Acho que isso [tabu contra a Noruega] pode servir para como motivação para que a gente possa tirar essa escrita. A gente espera que nesse jogo, que é tão especial para nós, possamos dar o melhor e sairmos felizes e contentes com a vitória", projetou o lateral brasileiro Douglas Santos, em entrevista coletiva na última sexta-feira (3).

Cinco Copas de jejum

Ganhar da Noruega neste domingo significaria, também, voltar a derrotar uma seleção da Europa em um jogo eliminatório de Copa desde a conquista do penta em 2002, em cima da Alemanha, em Yokohama (Japão), com dois gols do atacante Ronaldo. Jejum que provocou quedas dolorosas e traumáticas nos últimos Mundiais.

A sequência negativa iniciou em 2006, na Copa da Alemanha. Nas quartas de final, o Brasil reencontrou a França sedento para vingar o vice-campeonato de 1998. O problema é que o "carrasco" daquela final, o meia Zinedine Zidane, foi ainda mais brilhante. Com gol do atacante Thierry Henry, os europeus venceram por 1 a 0 em Frankfurt e eliminaram os então atuais campeões, dirigidos por Carlos Alberto Parreira.

Quatro anos depois, na África do Sul, a seleção brasileira teve pela frente a Holanda. No melhor primeiro tempo do time comandado por Dunga naquele Mundial, Robinho colocou o Brasil em vantagem. Na pior segunda etapa possível, o volante Felipe Melo foi expulso e o meia Wesley Sneijder virou o placar. No fim, triunfo holandês por 2 a 1 em Port Elizabeth.

A queda na Copa de 2014 é a mais dolorosa. Por um lado, a melhor campanha do Brasil desde o penta, já que a equipe foi as semifinais. Por outro, teve o inesquecível 7 a 1 aplicado pela Alemanha no Mineirão, em Belo Horizonte. Os volantes Toni Kroos (dois) e Sami Khedira e os atacantes Thomas Müller, Miroslav Klose e André Schürrle (dois) anotaram os gols do massacre. O meia Oscar fez o do time anfitrião.

Em 2018, na primeira Copa da "era Tite", nova eliminação nas quartas de final, desta vez para a Bélgica, com derrota por 2 a 1 em Kazan (Rússia). O gol contra do volante Fernandinho e o chute de fora da área do atacante Romelu Lukaku complicaram a missão brasileira já no primeiro tempo. O meia Renato Augusto descontou na etapa final, mas foi insuficiente.

Já na Copa anterior, outra eliminação dolorida nas quartas. Em Doha, capital do Catar, Brasil e Croácia ficaram no 0 a 0 no tempo normal. Na prorrogação, Neymar colocou a seleção de Tite em vantagem. A quatro minutos do fim, o também atacante Bruno Petkovic igualou e levou para os pênaltis. Na marca da cal, os europeus levaram a melhor por 4 a 2, com o zagueiro Marquinhos perdendo a cobrança decisiva.

"Temos até certas conversas sobre o momento exato da eliminação [em edições anteriores] porque muitos dos nossos jogadores passaram por isso, mas é muito mais sobre não querer reviver aquele dia do que propriamente sobre o adversário ou a escola de onde ele vem, no caso a europeia. Para ganhar a Copa do Mundo, temos de passar por essas dificuldades. Que agora seja diferente e possamos contar uma outra história", sentenciou o atacante Matheus Cunha, também em entrevista coletiva na última sexta.

 

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