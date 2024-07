Oitavas de final da Copa do Brasil têm Flamengo x Palmeiras

FUTSAL FEMININO

Com apenas 3 pontos conquistados de 15 possíveis, o representante sul-mato-grossense tenta reencontrar o caminho da vitória para se recuperar na competição; jogo é às 19h, no Ginásio Guanandizão

Precisando urgentemente de vitória para seguir vivo na Liga Feminina de Futsal (LFF), o Pezão/UCDB enfrenta o ADTB Telêmaco Borba (PR), nesta quarta-feira (17), às 19h, no Ginásio Guanandizão. A última partida da equipe sul-mato-grossense foi no dia 22 de junho, na derrota por 3x0 contra o Stein Cascavel (PR).

Com apenas três pontos conquistados de 15 possíveis, o time de MS precisa reencontrar o caminho da vitória para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição. Neste momento, o Pezão/UCDB tem jogos a menos comparado às equipes que estão à sua frente na tabela e ocupa a 10ª posição. Caso vença hoje, é certo que entrará na zona de classificação, do qual abrange os oito primeiros colocados.

A última vitória da equipe foi no dia 24 de abril, quando venceu o Londrina (PR) por 4x3, também no Ginásio Guanandizão. Após isso, o time passou por momentos ruins, tanto dentro de quadra com resultados negativos, quanto fora, com a necessidade de arrecadar dinheiro com rifa para arcar com os gastos de viagens para fora do MS.

Para sair do Guanandizão com a vitória, o Pezão/UCDB vai precisar ser mais eficiente no ataque, já que hoje é o time com menos gols marcados na competição, apenas cinco feitos. Além disso, a equipe sul-mato-grossense já sofreu 19 gols, a quarta pior defesa dentre os 12 times que participam do torneio. Para a partida de hoje, a entrada é franca.

Adversário e grupo

O ADTB (PR) tem sete pontos (2v, 1e e 2d) em cinco jogos disputados, sendo o atual sétimo colocado na tabela geral. Tem ataque e defesa equilibrados, com 14 gols marcados e 15 sofridos, ou seja, saldo de um gol negativo. Caso vença hoje, chega aos 10 pontos e se consolida entre os principais da competição, que também tem jogos a menos que outras equipes à sua frente.

Acerca do grupo, com a derrota do Taboão Magnus (SP) na última rodada, o Stein Cascavel disparou na liderança, com 18 pontos, sendo seis vitórias e uma derrota, porém a equipe paulista tem um jogo a menos em relação ao time paranaense.

O Chapecó/Female (SC) também está entre as equipes com melhor desempenho, com 15 pontos, junto de outra equipe catarinense, o Barateiro Havan. Fecha o G8 os times São José Futsal (SP), com 12 pontos, Leoas da Serra (SC), com 11 pontos, ADTB Telêmaco Borba (PR), com 7 pontos e o Londrina Futsal (PR), com cinco pontos. Confira a classificação completa:

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

Legenda: P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average

