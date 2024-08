Olimpíadas 2024: Boxeadora argelina alvo de massacre nas redes sociais lutará pelo ouro

Esportes

O nome do empresário e ex-presidente do Vasco da Gama, foi indicado pelo governador Eduardo Riedel para ajudar no crescimento do futebol sul-mato-grossense.

Após mais de 4 horas de discussão, os clubes aprovaram o nome de Júlio Brant, ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Vasco da Gama, para assumir o cargo de Chief Executive Officer (CEO) da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira (6), durante a revisão do novo estatuto da federação.

A reunião, que contou com a presença de representantes de clubes, membros do governo e da direção provisória da FFMS, ocorreu a portas fechadas e se concentrou na elaboração do novo estatuto.

“Hoje os clubes deram um grande passo para a modernização do estatuto. Estou muito lisonjeado pela nomeação para ajudar impulsionar o futebol do estado, por isso a partir de amanhã, já vou sentar com o governador Eduardo Riedel para que a gente consiga iniciar os trabalhos de imediato”, disse Júlio Brant ao Correio do Estado.

Brant, que está morando em Campo Grande há cerca de 30 dias, tem acompanhado de perto as semifinais do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20 e já analisou as mudanças necessárias para que o futebol de Mato Grosso do Sul dê um passo importante rumo à modernização.

“O que tenho visto é que precisamos mudar a infraestrutura do futebol de Mato Grosso do Sul, seja em Campo Grande e também no interior do estado. Outra coisa que precisamos mudar é a capacitação de novos profissionais, como fisioterapeutas, técnicos e novos gestores de clubes. A terceira mudança é os clubes abrirem a mentalidade para virarem SAF 's, para que possamos também atrair investidores e iniciar uma nova mentalidade no futebol do estado”, explicou Brant.

Ainda sobre modernização, Brant explicou como atrair empresas para enxergarem o futebol do estado como uma oportunidade de investimento.

“É importante a gente pensar como trazer dinheiro para o estado. Sem dinheiro não há crescimento. Se tem uma coisa que me incomoda é quando falam que MS não tem dinheiro. Como assim? Isso eu vejo como inadmissível, até porque tem estados bem mais pobres que Mato Grosso do Sul que tem um futebol forte e estrutura. Nós temos dinheiro, mas falta capacidade para criar um projeto no futebol”, relatou.

Fotos: João Gabriel Vilalba



Novo estatuto aprovado.

Durante a assembleia, os clubes também aprovaram o novo estatuto da federação. Conforme prometido, a reforma estatutária, que estava prevista desde o afastamento do presidente Francisco Cezário, visa reestruturar a entidade após escândalos de desvio de dinheiro que resultaram na prisão de membros da antiga diretoria.

Durante a assembleia dos clubes, foram discutidos e aprovados diversos aspectos, incluindo o peso dos votos dos filiados, o prazo de mandato, a reeleição, os critérios de elegibilidade para as eleições, a composição da chapa eleitoral, as regras para a eleição de presidente e a contratação de um diretor financeiro independente.

Atualmente, o mandato é de quatro anos, com a possibilidade de reeleição. A nova proposta é manter essa estrutura, mas com alterações no peso dos votos.

Conforme o edital, o estatuto prevê que os clubes profissionais tenham peso 2 nas votações. As equipes que disputam a Série A do estadual teriam peso 3 por um período de cinco anos. As equipes da segunda divisão teriam peso 2, enquanto clubes amadores e ligas teriam peso 1.

Outro ponto em análise é a exigência para presidir a federação, conforme descrito no estatuto. O dirigente deve ter atuado como presidente de um clube profissional por pelo menos 3 anos em qualquer equipe do estado.

O novo estatuto em estudo propõe que o dirigente precise ter atuado como presidente de um clube profissional por 2 anos, ao invés de 3. Além disso, estabelece o impedimento de candidatura para qualquer pessoa condenada, seja por infração administrativa ou outra natureza.

No caso das votações que ocorrem de forma secreta, os dirigentes gostariam que essas votações fossem abertas e realizadas em ordem alfabética.

“Hoje demos um passo muito importante para o amadurecimento na gestão dos clubes. Nã oexiste vencidos e vencedores, todos estamos no mesmo barco. Hoje estou saindo contente dessa reunião com aprovação do nome de Brant como executivo na federação e assim, juntos trazermos recursos para o futebol de MS possa crescer novamente”, disse Estevão Petrallas.

Questionado sobre a possibilidade de o nome de Brant gerar conflitos com sua gestão, Petrallas foi enfático ao afirmar que o empresário contribuirá significativamente para o crescimento do futebol do estado.

“Durante a semana, rolou informações que Brant poderia entrar no meu lugar na federação, mas isso não é verdade. Ele está em Mato Grosso do Sul para ajudar no impulsionamento do futebol e buscar recursos para o crescimento dos clubes. Eu já fiz o convite a ele, se quiser, a federação está de portas abertas para começar os trabalhos amanhã”, relatou.



O que faz um CEO ( Chief Executive Officer)?

raduzindo de forma didática, o CEO é a pessoa com a maior autoridade hierárquica em uma organização, seja uma empresa ou um clube de futebol. Ele é o principal responsável por implementar estratégias que promovem a visão da organização em todas as suas áreas. No entanto, no contexto do futebol, há algumas particularidades a serem consideradas.

Dentro dos clubes associativos, o CEO é subordinado ao presidente e assume uma função mais política, tanto na gestão de um clube de futebol quanto na administração esportiva de uma federação.

O CEO tem liberdade para administrar e tomar todas as decisões estratégicas, mas deve sempre prestar contas ao presidente.

Além de planejar e executar, o CEO desempenha funções de gestor e acompanha os resultados da organização. Em um clube de futebol, o CEO precisa ser ainda mais racional para implementar as políticas estratégicas estabelecidas pela diretoria.

Julio Brant é indicado pelo governador para impulsionar o futebol em MS

Buscando estratégias e melhorias na gestão esportiva do futebol sul-mato-grossense, além de atrair investidores para Mato Grosso do Sul, o Governador Eduardo Riedel, em colaboração com a Federação de Futebol de MS (FFMS), indicou o ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Vasco, Julio Brant, como responsável pelo planejamento estratégico para o desenvolvimento do futebol em MS.

Em entrevista ao Correio do Estado, o empresário expressou entusiasmo em trabalhar no desenvolvimento do futebol sul-mato-grossense.

"Não vejo a hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar no desenvolvimento dos clubes. Recebi o convite diretamente do governador Eduardo Riedel para ajudar na reformulação e também atrair o olhar do mercado investidor para o estado", relatou o ex-presidente presidente do Vasco

Brant também explicou à reportagem o que considerou positivo em Mato Grosso do Sul e como esses aspectos podem atrair mais investimentos para o futebol local e fomentar ainda mais a economia do estado.

"Já estou morando em Campo Grande há algumas semanas e, nos primeiros dias, percebi que a cidade é tranquila, segura e possui uma economia forte, com oportunidades para empresários desbravarem o mercado local. Meu papel é atrair mais investidores e trazer mais atletas para desenvolver os clubes do estado."

Assine o Correio do Estado