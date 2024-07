Brasil não irá competir em várias modalidades nas Olimpíadas; veja quais

A participação do Brasil nas Olimpíadas começa nesta quinta-feira (25), com disputas no futebol feminino, tiro com arco feminino e masculino e handebol feminino. Até o fim dos jogos, em 11 de agosto, o time Brasil, que conta com 274 atletas, compete em 39 modalidades.

Ao todos, são 45 modalidades esportivas, que contam com mais de 300 competições e 10 mil atletas de vários países nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Brasil não conquistou classificação em seis modalidades, enquanto em outras ele tem representantes, mas apenas em uma das categorias: feminino ou masculino.

O principal "desfalque" do Brasil é no futebol masculino, onde a seleção é bicampeã olímpica, além de histórico de conquista em outras edições, com três pratas e dois bronzes.

O Time Brasil também não terá representantes no Breaking, que é a novidade destas Olimpíadas.

Há ainda outros esportes coletivos e individuais onde os atletas não conseguiram a classificação e o Brasil ficará de fora da disputa por uma medalha.

Confira as modalidades que o Brasil não participa nas Olímpiadas Paris 2024

Basquete feminino

A seleção feminina de basquete, que já foi medalhista de prata (1996) e bronze (2000) nas Olímpiadas, não se classificou para Paris 2024. O time terminou o Pré-Olímpico na lanterna da chave, com três pontos conquistados, sem nenhuma vitória.

A última participação do basquete feminino nas Olimpíadas foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Em Tóquio 2020, a equipe também não se classificou e ficou de fora.

Basquete 3x3

O Basquete 3x3 estreou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e pela segunda vez consecutiva, o Brsil não será representado nesta modalidade, em Paris, pois as equipes feminina e masculina não se classificaram.

Breaking

O breaking fez sua estreia nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, em 2018. Após seu grande sucesso, foi escolhido como nova modalidade que fará sua estreia no programa de esportes Olímpicos de Paris 2024.

O Brasil teve nomes importantes tentando uma vaga, através do campeonato mundial, mas os atletas brasileiros não conseguiram ficar entre os 16 primeiros nomes do ranking internacional, tanto masculino quanto feminino, e o País não terá representante no breaking em Paris.

Ciclismo de pista

O ciclismo tem vários tipos de provas que serão realizadas nos Jogos Olímpicos. O Brasil terá representantes em quase todas, exceto no ciclismo de pista.

O Brasil tem pouca tradição competitiva neste esporte e raramente consegue classificar atletas para o ciclismo de pista.A última participação foi na Rio 2016, da qual foi o país sede, e, anteriormente, havia sido em Seul 1988.

Escalada

A escalada esportiva começou no programa Olímpico em Tóquio 2020. Em Paris, haverá disputa em duas categorias: a competição combinada entre bouler e guiada, e as provas de velocidade.

Assim como nas Olímpiadas de Tóquio, o Brasil não classificou nenhum atleta para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Futebol masculino

Bicampeã olímpica, a seleção brasileira de futebol não conseguiu classificou e está de fora das Olimpíadas de Paris 2024. Uma das favoritas, a seleção terminou o Pré-Olímpico em terceiro lugar no grupo, com dois pontos.

Handebol masculino

A seleção brasileira de handebol masculino terminou na terceira posição do grupo do Pré-Olímpico, somou apenas dois pontos, e não conseguiu a classificação. As duas vagas do grupo ficaram com Espanha e Eslovênia.

A equipe brasileira não tem histórico competitivo nos jogos olímpicos, sendo o melhor resultado um sétimo lugar, na Rio 2016. Na Tóquio 2020, a seleção não passou da fase de grupos.

Hóquei sobre grama

O Brasil não terá representantes no hóquei sobre grama feminino e masculino na Paris 2024.

A seleção brasileira participou apenas da Rio-2016, no masculino, mas perdeu todos os jogos e foi eliminado na fase de grupos.

Luta masculina

O Brasil não terá representante na categoria wrestling masculino, que faz parte da luta olímpica.

Na modalidade, haverá apenas participação brasileira feminina, na luta categoria feminino 57 kg.

Maratona aquática masculina

O Brasil não será representado na maratona masculina, uma vez que os atletas Henrique Figueirinha e Pedro Farias não tiveram um bom desempenho no Mundial de Esportes Aquáticos, que aconteceu em Doha (QAT).

Na categoria feminina, duas atletas irão competir por medalhas.

Polo aquático

As seleções feminina e masculina de polo aquático do Brasil não irão competir nos Jogos Olímpicos de Paris. Em Tokio 2020, ambas as equipes também se classificaram.

A última participação foi na Rio 2016, onde as seleções foram eliminadas na fase de grupos.

Rugby sevens masculino

O Rugby sevens terá apenas participação da seleção feminina em Paris, já que a masculina fechou a campanha pré-olímpica na terceira colocação e perdeu a repescagem, contra o Chile, ficando de fora de Paris 2024.

O esporte ganhou destaque no Brasil nesta edição após a atleta do rugby Raquel Kochhann, ser escolhida como porta-bandeiras do País na cerimônia de abertura. A equipe feminina brasileira, as Yaras, estão no top 10 mundial.

Pentatlo moderno masculino

O pentatlo moderno não terá representante brasileiro na categoria masculina.

Já na feminina, Isabela Abreu conquistou uma vaga e representa o País.

O pentatlo moderno é um esporte que une cinco modalidades em uma só: esgrima, hipismo, natação e uma prova combinada de corrida e tiro esportivo.

Saltos Ornamentais masculino

Nos saltos ornamentais, o Brasil conseguiu classificação tanto feminina quanto masculina, mas uma lesão titou o atleta Isaac Souza da competição de plataforma de 10 metros.

O atleta se contundiu em treinamento ainda no Brasil e foi encaminhado pelo departamento médico do COB para a realização de exames de imagem. A ressonância magnética indicou rompimento do tendão do cotovelo (tríceps) esquerdo. Com isso, ele está de fora dos jogos e o Brasil não competirá nesta modalidade masculina.

Quais os esportes que o Brasil irá disputar nos Jogos Olimpícos Paris 2024

O Brasil tem atletas classificados e que irão disputar as seguintes modalidades:

Atletismo

Badminton

Basquete feminino

Boxe

Ciclismo BMX Freestyle

Ciclismo BMX Racing

Ciclismo de estrada

Canoagem velocidade

Canoagem slalom

Ciclismo mountain bike

Esgrima

Futebol feminino

Ginástica artística

Ginástica de trampolim

Ginástica rítmica

Handebol feminino

Hipismo (adestramento, concurso completo de equitação, saltos)

Judô

Luta deminino

Maratona aquática feminino

Natação

Pentatlo moderno

Remo

Rugby sevens feminino

Saltos ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Tiro com arco

Tiro esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de praia

OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris começaram oficialmente no dia 24 de julho e vão até 11 de agosto.

A Cerimônia de abertura será realizada na sexta-feira (26), com horário previsto para às 13h30 (de MS) e deve durar mais de três horas.

Pela primeira vez na história dos Jogos, a cerimônia de abertura será realizada fora de um estádio. O tradicional desfile de atletas acontece em barcos ao longo do rio Sena, passando pelos marcos mais emblemáticos de Paris.

No Brasil, os direitos de transmissão na televisão são da Globo, que terá transmissões no canal aberto, no SporTV e Globo Play, enquanto na web os direitos são da Cazé TV, que transmitirá via canal do YouTube e Twich.

No horário do Brasil, as competições vão acontecer entre 3h e 18h, no horário de Brasília.

Em Paris 2024 serao disputados:

Atletismo: entre os dias 1º e 11 de agosto

entre os dias 1º e 11 de agosto Badminton : entre 27 de julho e 5 de agosto

: entre 27 de julho e 5 de agosto Basquete: entre 27 de julho e 11 de agosto

entre 27 de julho e 11 de agosto Basquete 3 x 3 : entre 30 de julho e 5 de agosto

: entre 30 de julho e 5 de agosto Boxe : entre 27 de julho e 10 de agosto

: entre 27 de julho e 10 de agosto Breaking : entre 9 e 10 de agosto

: entre 9 e 10 de agosto Canoagem Slalom: entre 27 de julho e 5 de agosto

entre 27 de julho e 5 de agosto Canoagem Velocidade : entre 6 e 10 de agosto

: entre 6 e 10 de agosto Ciclismo BMX Freestyle : entre 30 e 31 de agosto

: entre 30 e 31 de agosto Ciclismo BMX Racing: entre os dias 1º e 2 de agosto

entre os dias 1º e 2 de agosto Ciclismo de Estrada: 27 de julho e entre 3 e 4 de agosto

27 de julho e entre 3 e 4 de agosto Ciclismo Moutain Bike: entre 28 e 29 de julho

entre 28 e 29 de julho Escalada Esportiva : entre 5 e 10 de agosto

: entre 5 e 10 de agosto Esgrima: entre 27 de julho e 4 de agosto

entre 27 de julho e 4 de agosto Futebol : entre 24 de julho e 10 de agosto

: entre 24 de julho e 10 de agosto Ginástica Artística: entre 27 de julho e 5 de agosto

entre 27 de julho e 5 de agosto Ginástica de Trampolim : 2 de agosto

: 2 de agosto Ginástica Rítmica: entre 8 e 10 de agosto

entre 8 e 10 de agosto Golfe : entre os dias 1º e 10 de agosto

: entre os dias 1º e 10 de agosto Handebol : entre 25 de julho e 11 de agosto

: entre 25 de julho e 11 de agosto Hipismo : entre 27 de julho e 6 de agosto

: entre 27 de julho e 6 de agosto Hóquei sobre Grama : entre 27 de julho e 9 de agosto

: entre 27 de julho e 9 de agosto Judô: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Levantamento de Peso: entre 7 e 11 de agosto

entre 7 e 11 de agosto Luta: entre 5 e 11 de agosto

entre 5 e 11 de agosto Maratona Aquática: entre 8 e 9 de agosto

entre 8 e 9 de agosto Nado Artístico: entre 5 e 10 de agosto

entre 5 e 10 de agosto Natação: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Pentatlo Moderno: entre 8 e 11 de agosto

entre 8 e 11 de agosto Polo Aquático: entre 27 de julho e 11 de agosto

entre 27 de julho e 11 de agosto Remo: entre 27 de julho e 3 de agosto

entre 27 de julho e 3 de agosto Rugby Sevens : entre 24 de julho e 30 de agosto

: entre 24 de julho e 30 de agosto Saltos Ornamentais : entre 27 de julho e 10 de agosto

: entre 27 de julho e 10 de agosto Skate : 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto

: 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto Surfe : entre 27 e 31 de julho

: entre 27 e 31 de julho Taekwondo : entre 7 e 10 de agosto

: entre 7 e 10 de agosto Tênis : entre 27 de julho e 4 de agosto

: entre 27 de julho e 4 de agosto Tênis de Mesa: entre 27 de julho e 10 de agosto

entre 27 de julho e 10 de agosto Tiro com Arco: entre 25 de julho e 4 de agosto

entre 25 de julho e 4 de agosto Triatlo: 30 e 31 de julho; 5 de agosto

30 e 31 de julho; 5 de agosto Vela : entre 28 de julho e 8 de agosto

: entre 28 de julho e 8 de agosto Vôlei : entre 27 de julho e 11 de agosto

: entre 27 de julho e 11 de agosto Vôlei de Praia: entre 27 de julho e 10 de agosto

O calendário completo, com datas, horários e confrontos por país, pode ser conferido no site oficial dos Jogos Olimpícos.