Saiba quais são os maiores medalhistas do Brasil nas Olimpíadas

Esportes

De acordo com o regulamento da competição, o CREC enfrenta o Cianorte no estádio do Laertão no próximo domingo, e o jogo de volta será no final de semana seguinte (3), na casa do adversário.

Buscando fazer história no futebol nacional, o Costa Rica enfrentará o Cianorte (PR) no próximo domingo (28), às 15h, no estádio do Laertão, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde de ontem (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada, com a definição dos jogos de ida e volta.

Conforme o regulamento da competição, a primeira partida das oitavas de final será no Estádio do Laertão, em Costa Rica, às 15h, no próximo domingo (28). O jogo de volta está marcado para a semana seguinte, dia 3, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, no interior do Paraná.

Conforme o regulamento da competição, o Cianorte foi líder do grupo A8, e, por isso, tem a prerrogativa de decidir o confronto em casa. Quem avançar entre Costa Rica e Cianorte enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Anápolis (GO) e Itabuna (BA).



Oitavas de final: 10 ou 11 de agosto (ida) | 17 ou 18 de agosto (volta);

Quartas de final: 24 ou 25 de agosto (ida) | 31 de agosto ou 1º de setembro (volta);

Semifinais: 7 ou 8 de setembro (ida) | 14 ou 15 de setembro (volta);

Finais: 22 de setembro (ida) | 29 de setembro (volta).

A Série D do Brasileiro começou com 64 clubes, dos quais 32 avançaram para a segunda fase. Os semifinalistas garantirão acesso à Série C em 2025.

A Série D do Brasileiro começou com 64 clubes, dos quais 32 avançaram para a segunda fase. Os semifinalistas conquistarão acesso à Série C em 2025.

Divulgação/ CBF

Assine o Correio do Estado