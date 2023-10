Entre as melhores campanhas desta edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino,

o Operário Futebol Clube está próximo de garantir a classificação para as semifinais neste fim de semana.

O Galo enfrenta o Corumbaense neste domingo, às 10h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, pela quinta rodada do Grupo A.

No confronto inicial entre as equipes, no primeiro turno da competição, o Operário não tomou conhecimento do Carijó da Avenida e goleou a equipe, por 6 a 2, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os gols da partida foram marcados por Aninha Ramires, Ana Jéssica (4) e Júlia Correa pelo Operário. Já Barbara Marques marcou os dois gols do Corumbaense.

O Operário é bicampeão consecutivo do Estadual Feminino (2021 e 2022) – e neste ano busca o tricampeonato. Atualmente, o Galo é a equipe que mais marcou gols na competição, balançando a rede 12 vezes em apenas dois jogos. Artilheira da competição, Ana Jéssica, do Operário, marcou cinco gols. Em 2022, a jogadora também foi artilheira do Estadual, quando marcou 15 gols no certame.

Além do confronto entre Corumbaense e Operário, a quinta rodada também terá a partida de returno do Comercial (já classificado para as semifinais) contra o Pinheiros, time que também poderá confirmar sua classificação por meio de um empate contra o Colorado, neste sábado, às 15h, no Estádio Jacques da Luz.

CLASSIFICAÇÃO



Com o fim da quarta rodada, a vitória do Comercial em cima da Portuguesa, por 2 a 1, em partida pelo Grupo B, deixou o Colorado com 9 pontos e na primeira colocação, classificando a equipe para as semifinais do Estadual de forma antecipada.



No segundo lugar do grupo está o Pinheiros de Ribas do Rio Pardo, com 3 pontos, à frente da Portuguesa,

que ainda não pontuou. Já no Grupo A, a liderança é do Operário, que também venceu os seus dois jogos, estando com 6 pontos.



Logo atrás vem o Corumbaense, que venceu a partida na quarta rodada contra o Seinter de Dois Irmãos do Buriti, garantindo seus primeiros 3 pontos.O Seinter amarga na última colocação do Grupo A, tendo atualmente a pior campanha da competição, com nove gols sofridos e apenas um marcado em dois jogos.

Seis equipes estão na disputa pelo título. O campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 de 2024.

