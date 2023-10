Com maioria dos jogadores de Campo Grande, Portuguesa treina para o retorno ao futebol de Mato Grosso do Sul neste domingo - Foto: Gerson Oliveira

Com uma década de hiato do futebol profissional, a Associação Atlética Portuguesa de Mato Grosso do Sul se prepara para voltar aos gramados na disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023.

A Lusa se junta a outras seis equipes, que se enfrentarão de outubro a dezembro em busca de duas vagas de acesso ao Estadual Série A de 2024.

A última vez que a Portuguesa disputou a segunda divisão foi em 2013, quando a equipe acabou eliminada ainda na fase de grupos, na terceira colocação do grupo B, em uma edição que disputaram 12 equipes.

Desta vez, o time espera ir longe na competição, chegando a final da Série B para garantir o acesso à primeira divisão, feito que o clube ainda não alcançou em sua história.

Em entrevista para o Correio do Estado, o treinador da Portuguesa, Gláuber Caldas, aceitou o projeto do clube, que ainda vem sendo construído.

“O futebol de Mato Grosso do Sul ainda pode ser resgatado, precisa de trabalho e projeto, e a Portuguesa pode ser uma possibilidade para isso. Quando cheguei ao clube não tinha nada, mas foi me dado a autonomia para trabalhar e montar a equipe, dando prioridade para quem é da cidade”, declarou Gláuber.

O time conta com 18 atletas, podendo ter o reforço de mais dois jogadores no decorrer da competição.

“Pelo trabalho e pelo investimento, eu acho que nos colocamos como postulantes ao acesso, porque montamos um grupo competitivo, mas na hora que a bola rola, se iguala tudo”, acrescentou o treinador.

O elenco montado pelo ex-treinador do Operário Futebol Clube, de 2020 a 2021, conta com o zagueiro Rafael Caldeira, que atuou pelo Galo em 2020 e que tem diversas passagens pelo Democrata de Minas Gerais.

“Eu já tinha trabalho com o professor Gláuber no Operário em 2020, é um cara de caráter e bom treinador. Sabemos que o campeonato será difícil, mas vim para somar, e temos tudo para buscar esse acesso”, disse Rafael.

Identificado com a Portuguesa, que tem parceria com uma das maiores ligas do futebol amador do Estado, o atacante Gabriel Pereira já jogou no terrão campo-grandense, tendo passagens também pela base do Fluminense (RJ) e do Vitória (BA).

“É importante trazer essa paixão que tem no futebol amador para o profissional, e o grupo é muito forte, com jogadores rodados de fora e que estavam em atividade. Então, acredito que faremos um excelente campeonato”, declarou.

A partida de estreia da Portuguesa na Série B será neste domingo, às 10h, no Estádio André Borges, em Coxim, contra o São Gabriel Esporte Clube.

O jogo será disputado com portões fechados e terá transmissão ao vivo na internet, na Lusa TV.

Para o atacante Luan Rodrigues, que tem passagens pelo Comercial, pelo Aquidauanense, pelo Novo e pelo União ABC, há boas expectativas do desempenho da equipe na segunda divisão.

“Estamos bem preparados para fazer um grande campeonato. Sabemos que será difícil enfrentar equipes fora de casa, como o Corumbaense e o Águia Negra, mas estamos bem empenhados em colocar a Portuguesa na primeira divisão”, afirmou Luan.

COMPETIÇÃO

Nesta edição, a segunda divisão do Estadual conta com sete equipes disputando duas vagas para a final da competição e, consequentemente, ao acesso à elite do futebol do Estado.

Na primeira rodada, além da partida entre Portuguesa e São Gabriel, o Náutico de Campo Grande joga no Estádio Jacques da Luz neste domingo, às 15h, contra o Corumbaense, que foi rebaixado em 2020 por conta de sua desistência da disputa da Série A, paralisada em função da pandemia de Covid-19.

O clube pantaneiro volta a competir o Estadual dois anos depois, agora na Série B.

Mais tarde, às 17h, no Estádio Ninho da Águia, também com portões fechados para torcedores, o Águia Negra de Rio Brilhante recebe o Misto de Três Lagoas.

Os jogos da primeira fase acontecem no formato de pontos corridos, com as equipes se enfrentando em apenas um turno de sete rodadas.

As quatro melhores equipes colocadas avançam para as semifinais da segunda divisão, disputando a vaga a final em partidas de ida e volta.