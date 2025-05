Operário conquista classificação inédita para 2ª fase do Brasileiro A3

Atual campeão do Estadual feminino, o Operário é a 1ª equipe de MS que consegue se classificar para 2ª fase do Brasileiro A3 - Foto: Filipe Fonseca

Vitória do Operário na última rodada da fase de grupos garante classificação inédita de um time sul-mato-grossense para próxima fase do Campeonato Brasileiro A3 Feminino.

A conquista foi sacramentada em partida válida pela terceira rodada, que foi disputada na tarde deste sábado (10), e terminou com a vitória Galo para cima do Creespom (DF), pelo placar de 1 a 0.

O gol do jogo marcado no Estádio Defelê, em Brasilia, foi feito pela atacante Aíssa, aos 46 minutos do primeiro tempo.

O resultado conquistado deixou o Operário com seis pontos, mantendo o clube na segunda posição do Grupo A2, colocação que classificou a equipe campo-grandense para a fase seguinte da competição nacional.

Na fase de oitavas de final, o Operário enfrentará o Galvez do Acre, que terminou na 1ª fase como líder do grupo A1. O jogo de ida entre as equipes acontece no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e o da volta em Rio Branco.

A liderança do grupo do Operário ficou com o Vila Nova-GO que, também neste sábado, ganhou do Operário de Mato Grosso, em Goiânia, por 4 a 2.

As demais equipes do grupo, Operário do Mato Grosso e Creespom, foram eliminadas terminando o campeonato com apenas um ponto.

Jogadoras do Operário celebrando classificação no Estádio Defelê, em Brasilia - Foto: Diller Abreu

CAMPANHA

Com calendário apertado de apenas três jogos nesta fase de grupos, o Operário começou a sua campanha na competição no dia 27 de abril, vencendo em sua estreia o xará de Mato Grosso, por 5 a 4.

Na segunda rodada, disputada no dia 3 de maio, o Galo enfrentou o time do Vila Nova (GO), em confronto fora de casa, perdendo a partida por 2 a 0.

Nesta última rodada um empate jogando no domínio do advserário poderia garantir a classificação, porém o Operário saiu com um resultado melhor, vencendo pelo placar de 1 a 0 a equipe do Cresspom.

Em três partidas disputadas até aqui o Operário venceu dois jogos, perdeu uma partida e não empatou nenhum jogo. O Galo marcacou e sofreu seis gols neste 1ª fase.