A equipe feminina do Operário Futebol Clube é tricampeã sul-mato-grossense de futebol feminino. O título foi conquistado na tarde de ontem (25), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. As meninas do Galo seguem imbatíveis no Estado, conquistando os títulos de 2021, 2022 e agora em 2023.

Com a goleada de 4 a 0 em cima do Corumbaense, o Operário conquista automaticamente a vaga para o Campeonato Braisleiro Série A3 (equivalente a 3º divisão do nacional) em 2024.



Operário soberano no Estado

Antes da bola rolar no gramado do Jacques da Luz, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), enviou uma nota recomendando que a partida seja de portões fechados, pela falta de laudos na parte da segurança do complexo esportivo. A notícia não baixou o anino das duas equipes, que entraram no gramado em busca do maior prêmio, que é a vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade Feminino.

Fotos: Luciano Muta/ Direitos Reservados

O primeiro gol da partida foi aos 21 minutos, com a atacante Ana Jéssica, de pênalti. 1 a 0.

Após abrir o placar, o Corumbaense igualou as forças e o jogo foi equilibrado. No segundo tempo, ambas as equipes entraram no tudo ou nada. Aos 23 minutos, Natu em cobrança de falta, ampliou o placar para 2 a 0.

Logo após, novamente Ana Jéssica, oportunista camisa 9, faz o 3 gol em um cruzamento pela esquerda, cabeceando no fundo das redes, ampliando o placar em 3 a 0. O quarto gol saiu dos pês de Karol, que invadiu a área, limpou a jogada e bateu na saída da goleira do Corumbaense, Lúcia, que ainda tocou na bola, mas sem evitar o quarto gol do Galo, tricampeão estadual feminino. 4 a 0.

Fotos: Luciano Muta/ Direitos Reservados

Com a goleada e o tricampeonato Estadual, o Operário se tornou o segundo maior campeão Sul-mato-grossense empatado com a Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão). Os outros campeões femininos do Estado são o antigo time das Moreninhas (2) e o Campo Grande. O maior campeão do futebol feminino de Mato Grosso do Sul é o Comercial com 6 títulos.