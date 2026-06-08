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Convocado às pressas, Éderson se junta à seleção nos EUA

Volante foi chamado para substituir o lateral Wesley, cortado por lesão

Alison Silva

Alison Silva

08/06/2026 - 14h30
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O volante campo-grandense Éderson dos Santos, de 26 anos, já está integrado à delegação da seleção brasileira nos Estados Unidos após ser convocado às pressas para a Copa do Mundo de 2026. Chamado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para substituir o lateral Wesley, cortado por lesão, o jogador desembarcou em Nova Jersey na manhã desta segunda-feira (8), menos de 24h após receber a convocação.

A nomeação foi anunciada pela CBF no domingo (7), após Wesley sofrer uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, disputado na noite anterior. Com a mudança, Éderson passa a fazer parte do grupo brasileiro às vésperas da estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado (13), contra o Marrocos.

O jogador já está hospedado com a delegação no hotel The Ridge, em Nova Jersey, onde a seleção realiza os últimos preparativos antes do início da competição.

A convocação de Éderson marca um momento histórico para Mato Grosso do Sul. O volante se torna o primeiro sul-mato-grossense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo após 32 anos.

De surpresa 

O volante estava na Capital e curtia suas férias do futebol europeu quando foi convocado.  No sábado, participou da cerimônia de casamento do amigo e também jogador Rômulo, meio-campista do Tigres-MEX.

Além do "susto", o jogador de origem terena possui negociações avançadas para trocar a Atalanta, da Itália, pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

O meio-campista nasceu em Campo Grande, em julho de 1999. Mesmo que tenha saído cedo da capital sul-mato-grossense para seguir o sonho de ser jogador de futebol, Éderson parece não ter esquecido de suas raízes sul-mato-grossenses.

Em uma postagem recente de sua esposa, a influenciadora Myckaela Lobianco, é possível foi possível ver jogador em uma academia da Capital. 

Antes dele, apenas Muller, também nascido em Campo Grande, havia representado a cidade em Mundiais. O ex-atacante participou das Copas de 1986, 1990 e 1994, atuando como ponta direita. Coincidentemente, a última vez que um campo-grandense esteve em campo pela seleção em uma Copa foi justamente em 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, também nos Estados Unidos.

Nascido em 31 de janeiro de 1966, Luis Antônio Corrêa da Costa, o Muller iniciou a carreira no Operário e ganhou projeção nacional com a camisa do São Paulo. Ao longo da trajetória, tornou-se um dos poucos jogadores a atuar pelos cinco grandes clubes paulistas: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa.

Após encerrar a carreira como atleta, Muller passou a atuar como comentarista esportivo. Atualmente integra a equipe da Record TV em São Paulo, emissora que transmite partidas do Campeonato Brasileiro em parceria com a TV Globo.

SELEÇÃO BRASILEIRA

De MS à Copa do Mundo: a trajetória de Éderson até o maior palco do futebol

O volante começou jogando futebol no Instituto Bola de Ouro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande

08/06/2026 12h00

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Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O campo grandense Éderson, jogador da Atalanta e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o lateral Wesley, desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para integrar o elenco da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo.

Éderson estava em Campo Grande, quando recebeu a notícia da convocação no domingo (7). O volante viajou durante a madrugada e seguiu diretamente para a concentração da Seleção, no hotel The Ridge.

Para chegar ao principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo, Éderson começou a jogar futebol entre 2006 e 2011, quando ainda tinha entre 7 e 12 anos. O volante jogava em uma escolinha no bairro Tiradentes, o Instituto Bola de Ouro, e através de participações em campeonatos fora do Estado, o então menino começou a fazer os seus primeiros testes para entrar nas grandes equipes de base do futebol brasileiro.

Apesar do talento, o jogador se deparou com a rejeição no teste para entrar na equipe de base do São Paulo Futebol Clube. Frustrado, o campo-grandense pensou em desistir do futebol, e começou a faltar os treinos da escolinha logo quando voltou para a Capital.

O treinador e presidente do  Instituto Bola de Ouro, Jairo Cesar, sabendo do potencial do garoto, foi até a casa de Éderson a pedido da mãe do jogador, para intervir na decisão dele.

“O Éderson esteve na avaliação do São Paulo e na época falamos que ele ainda não estava pronto, porque o São Paulo é time grande, e ele ainda era uma criança, que não estava preparado psicologicamente. Foi um choque de realidade para ele, o teste no São Paulo era difícil”, disse Cesar, em entrevista ao Correio do Estado, em 2024.

Depois de muita conversa com o jogador, que rejeitava até comer, o professor Jairo conseguiu convencer Éderson para voltar aos treinos na escolinha. 

Os conselhos foram fundamentais para a retomada da trajetória de Éderson, que depois de ter passado por diversos testes, em 2011, recebeu um convite para jogar na base do Desportivo Brasil (SP).

O volante, então, deu sequência na sua trajetória, agora na base do clube paulista Desportivo Brasil, em 2015. Após isso, teve uma rápida passagem pelas categorias de base no clube chinês Shandong Luneng.

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Ederson no Desportivo Brasil, em 2015 / Foto: arquivo pessoal

Sua carreira profissional, começou no Cruzeiro, sob o comando do treinador Mano Menezes, quando estreou em setembro de 2018, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. O volante compôs o elenco campeão da Copa do Brasil daquele ano, em cima do Corinthians, clube que defenderia em 2020.

Apesar do desempenho desastroso do Cabuloso em 2019, que custou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Éderson conseguiu se destacar. Em fevereiro de 2020, acertou sua transferência para o Corinthians, onde estreou no empate em 1x1, contra o Novorizontino, no Paulistão. 

Apesar do começo ter sido animador, com três gols em cinco jogos disputados no Paulistão, seu desempenho diminuiu ao longo do ano e ele acabou sendo menos utilizado.

Já que estava encostado, em fevereiro de 2021, o volante foi emprestado para o Fortaleza, onde ficou até o início de 2022. No Leão de Pici, Éderson figurou como uma das principais peças do time de Juan Pablo Vojvoda. O time terminou em 4º lugar no Brasileirão, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi campeão Cearense.

Com destaque pelo time nordestino, foi vendido em 28 de janeiro de 2022 ao Salernitana, da Itália. O time foi rebaixado, mas novamente Éderson conseguiu ser destaque e se transferiu, seis meses depois,  para a Atalanta, onde estreou no dia 28 de agosto, contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano.

Pela Seleção Brasileira principal, o volante acumula apenas três partidas, todas com Dorival Júnior. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Copa América, realizada nos Estados Unidos.

Embora tenha sido chamado na primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti em junho de 2025, não chegou a atuar sob o comando do treinador italiano. O jogador foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não saiu do banco.

O volante está em meio às negociações avançadas para trocar a Atalanta pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

Melhor temporada

A temporada 2023–24 foi sua melhor em solo europeu. Éderson marcou seis gols até janeiro de 2024, além de ter sido o jogador com o maior número de desarmes corretos na Série A (52 em 35 partidas). 

Nessa mesma época, sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube avançou às finais das principais competições que disputava – e Éderson era um dos atletas mais utilizados na equipe titular, recuando para posição de volante na segunda metade da temporada. Em solo italiano, após uma regular 4ª colocação,[32] a equipe fizera uma grande campanha e chegou à final da Copa Itália, mas lá foram derrotados para Juventus

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
O volante foi campeão da Europa League com a Atalanta, na temporada 2023-24, sobre o Bayer Leverkusen / Reprodução: re

Mas o principal momento de sua carreira foi quando venceu a Liga Europa, naquela temporada de destaque. A Atalanta eliminou o Sporting, de Portugal, Liverpool, da Inglaterra e o Olympique de Marseille, da França, até chegar à final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O time comandado por Xabi Alonso, campeões da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão de forma invicta, foi derrotado pela Atalanta, por 3x0, com um hat-trick do atacante Ademola Lookman. Este foi o primeiro título continental da história do time de Bérgamo e, também, de Éderson.

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Seleção brasileira

Com Éderson, MS volta a ter um jogador na Copa após 32 anos

Nascido em Campo Grande e com raízes indígenas Terena, volante Éderson é convocado por Carlo Ancelotti e recoloca Mato Grosso do Sul na seleção brasileira em um Mundial após mais de três décadas.

08/06/2026 00h01

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Volante Éderson, da seleção brasileira

Volante Éderson, da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF

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O volante Éderson, 27 anos, será o segundo jogador sul-mato-grossense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Antes dele, o atacante Mueller - também nascido em Campo Grande - participou das copas de 1990 e de 1994. 

Éderson também vestirá o uniforme da seleção brasileira com um diferencial: ele não nega suas raízes indígenas, e se orgulha de ter o sangue Terena correndo em suas veias. A avó dele é da aldeia Bananal, localizada no distrito de Taunay, em Aquidauana, e mesmo depois de conquistar projeção no futebol internacional, já voltou as aldeias daquele município para visitar e prestar solidariedade a seus patrícios. 

Quando foi convocado às pressas para se juntar ao grupo de Carlo Ancelotti no lugar de Wesley, cortado após sentir uma lesão no amistoso contra o Egito, no próximo sábado, Éderson estava em Campo Grande. 

Ele passava uns dias em sua terra natal antes de viajar para a Manchester, na Inglaterra, onde se apresentará para disputar a próxima temporada no gigante do futebol inglês. Ele foi contratado neste ano por 39 milhões de libras (mais de R$ 260 milhões) pelo United. Até a última temporada, estava na Atalanta, equipe do futebol italiano que o deixou famoso no futebol Europeu, sobretudo depois de conquistar a Liga Europa temporada 2023-2024. 

Na noite de sábado, Éderson foi a um casamento com familiares. Na tarde, manteve a forma física, e foi a uma academia da Capital para treinar. 

O contato da CBF veio nas primeiras horas deste domingo. Éderson deixou a capital de Mato Grosso do Sul ontem para se integrar à seleção brasileira. A expectativa é que nesta segunda-feira ele já esteja com o grupo comandado por Carlo Ancelotti. 

Com a convocação de Éderson, Ancelotti muda sua estratégia ao convocar Éderson, um meia de origem. Com isso, os laterais-direitos do Brasil na Copa serão Danilo e Ibañez, que pode atuar na posição improvisado.

História do jogador

Criado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, Éderson José dos Santos Lourenço da Silva deixou a cidade onde nasceu rumo ao interior de São Paulo no início da década passada, onde treinou no Desportivo Brasil, time pelo qual participou das divisões de base. 

Éderson foi apresentado à elite do futebol brasileiro em 2019. Enquanto o volante campo-grandense se destacou com a camisa do Cruzeiro - time pelo qual jogou emprestado naquela temporada - a equipe mineira acabou rebaixada. Éderson, contudo, foi um dos melhores jogadores do time mineiro naquela temporada, e acabou tendo uma oportunidade no Corinthians. 

Em fevereiro de 2020, Éderson assinou com o Corinthians. Defendeu a camisa do Timão apenas na temporada daquele ano. No ano seguinte foi transferido para o Fortaleza, mediante empréstimo. 
Éderson foi campeão cearense em 2021, e também fez uma boa temporada pelo clube no Campeonato Brasileiro. 

No ano seguinte, foi vendido pelo Corinthians ao Salernitano por 6,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 30 milhões). Depois de seis meses na Salernitana, Ederson foi vendido para o Atalanta por 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 80 milhões)

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