O Operário Futebol Clube já iniciou a preparação para a estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, agendada para o dia 24 de janeiro contra o Coxim Atlético Clube, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. De acordo com o cronograma do clube, o elenco e comissão técnica devem ser anunciados para seus torcedores, na próxima terça-feira (9), às 19h, no Barolé Bar, localizado nos altos da Afonso Pena.

Apesar do mistério sobre os atletas e a cobrança da torcida, alguns nomes vêm sendo desvendados. Um deles é do meia Fernandinho, de 31 anos. Ele esteve na semana passada em entrevista no programa Giro do Esporte, na TVE, falando sobre a ansiedade e o início da preparação.

Outro nome certo no elenco operariano é do goleiro Breno Mohamed, de 23 anos. O próprio atleta revelou os treinamentos nas redes sociais. O goleiro Breno é um dos jovens talentos do futebol sul-mato-grossense. Ele iniciou a carreira no União ABC, e passou pelo Comercial (MS) e no Mauá (SP).

Conforme apuração do Correio do Estado e da Rádio Esporte MS, a diretoria do Operário e do Aquidauanense estão confirmando um amistoso no dia 17 de janeiro, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza. A equipe do Operário realiza seus treinos no campo society da Chácara M3, em Campo Grande.