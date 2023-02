Operário perde em casa para o Costa Rica, que assume liderança do grupo

Com boa presença de público no Estádio Jacques da Luz, Operário perde em casa para o Costa Rica - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Pela terceira rodada do Estadual sul-mato-grossense, o Operário perde para o Costa Rica, em partida disputada no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande.

Na tarde deste domingo(5), a Cobra do Norte saiu da capital com resultado ao seu favor, pelo placar mínimo de 1 a 0.

O gol da partida saiu no final do primeiro tempo, em uma jogada individual o atacante Everton Tiziu que sofreu uma falta na entrada da área, após ser puxado.

Na cobrança direta o lateral Fábio Augusto acertou um belo chute, colocando a bola no ângulo do gol do goleiro Vitor Prada.

A primeira etapa foi bem equilibrada, com chances de gol para ambas as equipes, que foram as campeãs do Estadual nos dois últimos anos.

Fábio Augusto também levou perigo em finalização que veio com passe recebido do Everton Tiziu, e defesa do goleiro Operáriano.

Pelo lado do Galo, o jogador Fernandinho lançou a bola nos pés do atacante Tony Junior, que finalizou rasteio ao gol, porém o Rodolfo Fagundes goleiro do Costa Rica, espalmou a bola para fora.

SEGUNDA ETAPA

Atrás do marcador, o Operário tentou buscar o empate na segunda etapa, tendo mais posse da bola, e mais chances de empatar o jogo.

No contra-ataque, o Costa Rica ainda chegou ao campo ofensivo, levando perigo em levantamentos a área.

A melhor chance do segundo tempo, veio pelo alto, cabeçada do zagueiro Jadson Sergipano, que buscou o centro do gol, na meta, o goleiro Rodolfo se esticou para tirar a bola por cima do travessão.

No final do jogo, uma pequena confusão entre os jogadores do Operário e Costa Rica, levou a expulsão do zagueiro Jadson pelo Galo, e do atacante Cristiano do CREC.

RESULTADOS

Neste domingo pelo Campeonato Estadual, além da partida entre Operário e Costa Rica, pelo grupo A, tiveram mais três jogos no sul-mato-grossense.

No Estádio André Borges, em Coxim , a equipe da casa perdeu para a SERC de Chapadão do Sul, por 2 a 0.

Pelo grupo B, Operário de Caarapó saiu com a vitória jogando no Estádio Carrecão, contra o Aquidauanense. o Ivinhema conseguiu sua segunda vitória na competição, com placar mínimo de 1 a 0, diante do Dourados, em partida disputada no Estádio Saraivão.

Costa Rica lidera de forma isolada o grupo A, com seis pontos. O próximo adservário da equipe será o Comercial, em partida que será disputa no Estádio Laertão, no próximo domingo(12).

O Galo jogará sua terceira partida no Estadual contra a Serc, estreiando fora de casa em Chapadão do Sul, no domingo(12).