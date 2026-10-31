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Decisão

Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define horário da final da Libertadores; veja detalhes

Verdão disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/10/2026 - 23h00
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A Conmebol confirmou neste sábado (31) o horário da final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A partida será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o clube paulista tenta conquistar a quarta taça de sua história.

Do outro lado, o Estudiantes busca o quinto título continental. A equipe argentina, campeã em 1968, 1969, 1970 e 2009, não chegava a uma final desde a conquista sobre o Cruzeiro, há 17 anos.

Os dois finalistas garantiram a classificação nos pênaltis. O Palmeiras eliminou o Fluminense na semifinal, enquanto o Estudiantes deixou o Flamengo, atual campeão da competição, pelo caminho.

PALMEIRAS VOLTA AO ESTÁDIO ONDE CONQUISTOU A LIBERTADORES DE 2021

O Estádio Centenário receberá uma final de Libertadores em jogo único pela segunda vez. A primeira foi justamente em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou seu terceiro título continental.

Na ocasião, Raphael Veiga abriu o placar para o time paulista, Gabriel Barbosa empatou para os cariocas e Deyverson marcou o gol da vitória no tempo extra. Mais de 55 mil torcedores acompanharam a decisão em Montevidéu.

A capital uruguaia também tem importância histórica para a Libertadores. Foi na cidade que aconteceu a primeira partida da competição, em 1960, além do primeiro jogo de uma final do torneio.

Veja data, horário e local da final da Libertadores 2026

Palmeiras x Estudiantes

Data: sábado, 28 de novembro

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Chamado

Campo-grandense Arthur Dias volta à seleção brasileira para amistosos contra Japão e Singapura

Defensor do Athletico Paranaense foi titular contra a Índia na última data FIFA

29/10/2026 14h30

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Arthur Dias (à frente) foi titular contra a Índia na última data FIFA

Arthur Dias (à frente) foi titular contra a Índia na última data FIFA Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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O campo-grandense Arthur Dias, de 19 anos, retornou à lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira em outubro próximo. Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira (29) para os confrontos contra Japão e Singapura, entre os dias 11 e 14 de novembro.

A convocação marca mais um passo de confirmação do futebol do zagueiro sul-mato-grossense, titular contra a Índia na útima data FIFA, jogos que marcaram sua estreia pela seleção canarinho. 

Nascido em 10 de abril de 2007, Arthur chegou ao Athletico em 2022, inicialmente para integrar a categoria sub-15, e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube paranaense em setembro de 2023. Em 2026, Arthur tem 39 jogos disputados e dois gols. 

O zagueiro estreou pela equipe principal em julho do ano passado, no empate em 2 a 2 com o América-MG. Na ocasião, entrou no segundo tempo da partida e acabou cometendo um pênalti nos acréscimos, lance que resultou no gol de empate da equipe mineira.

Antes de receber a primeira oportunidade na seleção principal, o campo-grandense acumulou convocações nas categorias de base. Ainda em 2023, foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira sub-17 e passou a integrar regularmente os grupos da categoria.

Entre os destaques está um gol de bicicleta marcado na vitória brasileira por 3 a 0 sobre Angola, pela Cascais Luso Cup Sub-17, disputada em Portugal.

No início de 2025, Arthur Dias também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. O Brasil conquistou o título do torneio e garantiu vaga para o Mundial sub-20.

Esta é a segunda convocação realizada por Carlo Ancelotti desde o Mundial, competição em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, cujos jogos serão disputados em Singapura. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.

A lista divulgada no início da tarde conta com diveros estreantes o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.

O treinador italiano decidiu não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do País.

As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 6h15 (hora de MS), ao passo que a  segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 6h.

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.

Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada "renovação" da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.

Lista de convocados 

Goleiros - Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores - Arthtur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

Meias - André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United) Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Atacantes - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

Com informações de Estadão Conteúdo 

Baixas

Brasileirão 2026 chega a 20 técnicos demitidos e só 6 clubes não trocaram de treinador

No caso de Seabra, ele até começou com uma boa campanha e levou a equipe paranaense

28/10/2026 23h00

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Fernando Seabra, ex-treinador do Coritiba

Fernando Seabra, ex-treinador do Coritiba Foto: Divulgação / Twitter

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Na noite da última terça-feira, 27, Fernando Seabra não resistiu a uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e foi demitido do Coritiba, tornando-se a mais nova vítima da competição. Com isso, a Série A, em sua 32ª rodada, soma 20 técnicos demitidos em 2026.

No caso de Seabra, ele até começou com uma boa campanha e levou a equipe paranaense, em seu retorno à primeira divisão, a frequentar a parte de cima da tabela. Porém, na reta final, o clube perdeu fôlego e posições na tabela, enfrentando uma sequência negativa e ficando na 12ª posição do torneio, com 39 pontos conquistados, a cinco da zona de rebaixamento.

Com a troca de comando no Coritiba, o Campeonato Brasileiro chega à marca de 20 mudanças de treinadores nesta edição, com apenas seis clubes mantendo o mesmo técnico desde o início da competição.

Os únicos comandantes que seguem à frente de suas equipes desde a primeira rodada da competição são: Abel Ferreira, no Palmeiras (2ª); Rogério Ceni, no Bahia (7ª); Vagner Mancini, no Red Bull Bragantino (10ª); Rafael Guanaes, no Mirassol (15ª); Odair Hellmann, no Athletico-PR (4ª); e Jair Ventura, no Vitória (14ª)

Já a primeira saída aconteceu ainda na 3ª rodada do Brasileirão, quando o Atlético-MG optou pela troca no comando técnico após empatar em 3 a 3 com o Remo e encerrou o trabalho de Jorge Sampaoli.

Além disso, até aqui, seis equipes estão em seu terceiro treinador na competição, já tendo realizado três mudanças no comando, ou seja, demitido dois treinadores. São elas: Vasco, Remo, São Paulo, Botafogo, Chapecoense e Corinthians.

TREINADORES DEMITIDOS NESTA EDIÇÃO DO BRASILEIRÃO:

Fernando Seabra, Coritiba

Fernando Diniz, Corinthians

Paulo Pezzolano, Internacional

Léo Condé, Remo

Luís Castro, Grêmio

Franclim Carvalho, Botafogo

Luis Zubeldía, Fluminense

Renato Gaúcho, Vasco

Fábio Matias, Chapecoense

Roger Machado, São Paulo

Dorival Júnior, Corinthians

Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense

Martín Anselmi, Botafogo

Juan Vojvoda, Santos

Tite, Cruzeiro

Hernán Crespo, São Paulo

Juan Carlos Osorio, Remo

Filipe Luís, Flamengo

Fernando Diniz, Vasco

Jorge Sampaoli, Atlético-MG

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