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Esportes

Decisão

Pantanal decide acesso inédito à Série A2 contra o Planalto em Goiás

O clube sul-mato-grossense precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 para subir de divisão

João Pedro Zequini

08/08/2026 - 11h00
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No próximo domingo (9), a equipe feminina do Pantanal vai até o estado de Goiás para enfrentar a equipe do Planalto. O duelo decisivo é válido pelo jogo de volta das quartas de finais, valendo vaga direto para o Brasileirão Feminino A2. 

A equipe pantaneira precisa reverter o placar caso queira avançar de fase, já que na partida de ida perdeu o confronto jogando no Jacques da Luz, por 1 a 0. 

A classificação do Pantanal representaria um marco para o esporte sul-mato-grossense, visto que nenhum clube do estado jamais disputou a segunda divisão nacional do futebol feminino. 

O time do Planalto é um velho conhecido do Pantanal, as equipes estavam alocadas no mesmo grupo na primeira fase, onde a equipe de Mato Grosso do Sul levou a melhor nos duelos, vencendo uma partida por 2 a 1 e empatando outra em 0 a 0. 

A matemática da vaga é simples, mas exigente. O Pantanal não pode empatar no agregado, se a diferença no resultado somado dos dois jogos for de apenas um gol em favor dos sul-mato-grossenses, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Do outro lado, o Planalto joga pelo empate. Um resultado igualado garante aos goianos a primeira participação na Série A2 da sua breve história com o futebol feminino profissional, iniciado apenas em 2025.

A partida fecha a rodada final das quartas, já que os confrontos entre Coritiba x Realidade Jovem-SP, Portuguesa-AP x Tiradentes-PA e Juventude-SE x Prosperidade-ES, serão disputadas neste sábado (8). 

A bola rola para Planalto e Pantanal, às 15h, horário de MS e contará com transmissão ao vivo no Youtube pelo canal da CBF TV. 
 

Postura

Samir Xaud se manifesta após plano frustrado de Infantino na Fifa: 'Sou um pouco contra'

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema

05/08/2026 23h00

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Samir Xaud

Samir Xaud Foto: Divulgação CBF

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Samir Xaud, presidente da CBF, se manifestou publicamente pela primeira vez após a tentativa frustrada do plano de Gianni Infantino, presidente da Fifa, em privatizar as competições organizadas pela entidade que governa o futebol mundial. Durante visita a Teresina nesta quarta-feira, 5, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol Piauí, o dirigente disse ser contrário à proposta.

"Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos. Vamos tomar uma decisão em bloco, junto com a Conmebol, mas eu, particularmente, sou um pouco contra a essa venda dos direitos", disse Xaud.

Apesar da manifestação de Xaud, a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. A ideia de Infantino era de vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Para isso, seria fundada a Fifa Forward Enterprise (FFE), que consolidaria os eventos e operações. Entretanto, a governança do futebol permaneceria sob o controle da Fifa.

A declaração de Xaud vem após o recuo de Infantino pela repercussão negativa de seu projeto. Depois de tornar público seu plano na última semana, a Uefa ameaçou boicotar as competições da Fifa e outras confederações continentais se posicionaram contra a ideia. Vale destacar que a CBF é filiada à Conmebol, última órgão continental a se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Após engavetar sua controversa proposta, Infantino busca apoio para tentar a reeleição à presidência da Fifa. Segundo o jornal britânico The Times, o ítalo-suíço teria oferecido nesta quarta a decisão da Copa do Mundo 2030 ao Marrocos, uma das três sedes principais do próximo Mundial, para obter apoio em troca. A entidade negou que tenha prometido a decisão da competição ao país africano. Em março de 2027, Marrocos será a sede do 77º Congresso da Fifa, evento que receberá a eleição presidencial.

Até o momento, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, indicou que vai apoiar a reeleição de Infantino. Além disso, alguns países asiáticos, como Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Butão e Sri Lanka, também estariam ao lado do atual presidente da Fifa no próximo pleito.

Campeonato

Campo Grande recebe a XV Copa Pantanal Estadual de Voleibol a partir de amanhã

Competição reúne atletas das categorias Sub-13 e Sub-17 de quatro cidades de MS e segue até domingo

05/08/2026 16h45

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Competição estadual começa nesta quinta-feira

Competição estadual começa nesta quinta-feira Reprodução/

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A  partir desta quinta-feira (7), Campo Grande se torna palco para a XV Copa Pantanal Estadual de Voleibol. A competição reúne 20 equipes das categorias Sub-13 e Sub-17, nos naipes feminino e masculino, com a disputa rolando até o próximo domingo (9), no Ginásio de Esportes do Colégio Oswaldo Tognini/Funlec, em Campo Grande.

Promovido pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), o torneio é voltado exclusivamente para clubes e associações com atletas registrados na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Além da busca pelos títulos estaduais, a competição também é oportunidade para fortalecer as categorias de base e incentivar o desenvolvimento da modalidade no Estado.

Competição estadual começa nesta quinta-feira

Participam da fase estadual as equipes classificadas na etapa metropolitana de Campo Grande : AE Campo Grande Vôlei, Escolinha Pezão, Associação Esportiva/CTM e Escola Sesi, além de representantes de Dourados (Skill Sports), Três Lagoas (Unitrês), Corumbá (Tenir/Mazé) e Chapadão do Sul (ADCCS).

A programação começa na manhã desta quinta-feira e segue com partidas ao longo do dia e da noite. Na sexta-feira (7), os confrontos da fase classificatória continuam. Já no sábado (8), será a vez das semifinais, enquanto as decisões acontecem no domingo (9) pela manhã, quando serão conhecidos os campeões estaduais das categorias Sub-17.

Ao longo de quatro dias, a expectativa é de jogos equilibrados e arquibancadas movimentadas, reunindo atletas, familiares e torcedores em uma das principais competições do calendário estadual de voleibol de base.

A entrada para acompanhar as partidas é gratuita. 

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