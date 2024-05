Paulo Henrique Vollkopf apita jogo importante do Brasileirão da Série C

BRASILEIRO DE FUTSAL

Derrota para o Náutico (PE) por 3x0 complica a situação do time sul-mato-grossense na competição nacional; agora, o CREC/Juventude ocupa a última posição do grupo

O CREC/Juventude viu a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futsal ficar mais distante após perder para o Náutico (PE), por 3x0, na noite da última quarta-feira (29), em Recife (PE).

No jogo entre os piores colocados do grupo A, o time sul-mato-grossense não conseguiu reagir após a equipe pernambucana abrir 2x0 com apenas seis minutos de jogo. No segundo tempo, o Náutico acabou com qualquer chance de reação do CREC e fez o terceiro. Os gols foram marcados por Lazzáro, Pedro e Puyol.

Com o resultado negativo, a equipe do Mato Grosso do Sul dorme na lanterna do grupo A com três derrotas em três jogos na competição, apenas um gol marcado e oito sofridos.

O próximo adversário do CREC/Juventude será o Fortaleza (CE), um dos times com melhor orçamento da competição, que recebeu o CRB (AL) e venceu por 8x3, nesta quinta-feira (30). No grupo A, ainda há três jogos da terceira rodada para acontecer:

Estrela Do Norte (AM) x Cruzeiro (MG) - 31/05, às 20h;

ADS Sapezal (MT) x Vasco da Gama (RJ) - 01/06, às 10h;

Passo Fundo Futsal (RS) x América (MG) - 02/06, às 11h.

O quarto jogo da equipe sul-mato-grossense pela competição nacional será no dia 6 de junho, às 21h, na Arena Maracaju, casa do CREC/Juventude. Caso não consiga um bom resultado, a situação que já está muito apertada, fica muito pior.

