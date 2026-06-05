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Paulo Massaro aciona Operário na justiça e cobra R$ 232 mil

Em nota, o clube disse que só tomou ciência da ação por meio dos veículos de comunicação

João Pedro Zequini

05/06/2026 - 10h30
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O ex-técnico do Operário, Paulo Massaro, abriu uma ação trabalhista contra o antigo clube. Ao todo ele cobra do time sul-mato-grossense R$ 232.957,74, esse valor seria referente ao bônus do título do campeonato estadual, pela classificação na Copa do Brasil e a multa da rescisão contratual. 

Para rebater a ação do técnico, o Operário soltou uma nota em sua rede social, no final da tarde da última quinta-feira (4), o texto contrapõe algumas afirmações feitas pelo ex-treinador. 

Para Paulo Massaro, foi acordado em contrato, um bônus por metas atingidas como o título do Campeonato Sul-mato-grossense, que lhe renderia R$ 30 mil, além de outros R$ 9,2 mil, por avançar de fase na Copa do Brasil. 

Porém de acordo com o clube não foi feito nenhum acordo por metas atingidas e que o profissional teria se apropriado de um momento oportuno, para apresentar tais fatos. 

Em nota o Operário disse, “ A solicitação de premiação solicitada pelo ex-treinador não encontra qualquer respaldo contratual ou jurídico, uma vez que inexiste o próprio fato gerador capaz de justificar a pretensão apresentada”. 

O clube ainda classifica a atitude do ex-treinador de compartilhar as minutas contratuais com terceiros extremamente graves, alegando “O fornecimento da minuta contratual a terceiros, desrespeitando cláusulas estipuladas de ordem confidencial”. 

O ex-comandante do Galo, ainda solicita por meio da ação seu desligamento oficial no Boletim Informativo Diário (BID), de acordo com o mesmo, seu nome ainda consta como técnico do Operário, o que impossibilita que ele assuma uma nova equipe. Quanto a isso, o clube não se posicionou sobre. 

MOTIVO DA DEMISSÃO 

Na nota publicada, o clube quebrou o silêncio sobre o que teria motivado o desligamento do técnico, visto que Paulo Massaro deixou a equipe após a goleada sofrida diante do Vila Nova (GO), que foi o único revés do treinador. 

“Dentre tantos motivos para o desligamento do ex-treinador, o principal se deve à má conduta profissional e à falta de respeito às diretrizes institucionais do clube e à comissão técnica”. Declarou o clube via seu perfil do Instagram. 

O Galo da Capital ainda complementa que não foi apenas um caso isolado e que o treinador infringiu outras diretrizes internas, consideradas essenciais pelo clube. 

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Postura

Marquinhos defende geração da seleção e cita aprendizado com derrotas

Quem está vivendo uma Copa pela primeira vez pode aprender muito com isso", disse Marquinhos

03/06/2026 23h00

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Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira

Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira Foto: Divulgação

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Aos 32 anos, Marquinhos será o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em sua terceira participação em um Mundial, o zagueiro do PSG, recém-campeão da Liga dos Campeões, afirmou que ainda não considera justo classificar sua geração, da qual fazem parte Neymar e Casemiro, como fracassada em Copas do Mundo.

"Vejo muitas reportagens com antigos campeões que fizeram parte de ciclos que não conseguiram vencer e depois participaram de campanhas vencedoras. Eles usam essa experiência de não ter conquistado o título, de sentir a dor da eliminação, como motivação. Quem está vivendo uma Copa pela primeira vez pode aprender muito com isso", disse Marquinhos.

O defensor admitiu que o momento em que o Brasil chega à Copa de 2026, disputada na América do Norte, é diferente das edições de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, quando a seleção figurava entre as principais favoritas ao título.

"Não faz sentido comparar com outras Copas. Chegamos bem em outras edições, com grandes expectativas, e não conseguimos vencer. Este é um momento muito diferente. O futebol entrega surpresas. Os últimos campeões mostraram isso. Souberam crescer durante a competição. Já vivi isso na Champions League: começamos sem estar tão bem e acabamos campeões. O importante não é como se começa, mas como se termina", afirmou.

Líder do elenco ao lado de Danilo, Casemiro, Alisson e Vinícius Júnior, Marquinhos defendeu que os jogadores mais experientes não devem assumir o papel de donos da verdade dentro do grupo. Enquanto ele concedia entrevista, os atacantes Rayan e Endrick, ambos de 19 anos, acompanhavam a coletiva na sala de imprensa do hotel onde a delegação brasileira está hospedada.

"Talvez não caiba apenas aos veteranos pensar que são os donos da verdade e que, por terem mais experiência, precisam ensinar tudo aos mais jovens. Todos nós temos responsabilidades. Eu falo muito da minha experiência no clube. Lá também temos um elenco com média de idade baixa, mas preparado para grandes desafios", disse.

O ABRAÇO EM GABRIEL MAGALHÃES

Viralizou no sábado, 30, o abraço que Marquinhos deu em Gabriel Magalhães após o zagueiro do Arsenal desperdiçar o pênalti que garantiu o título da Liga dos Campeões ao PSG. O capitão da seleção lembrou imediatamente do pênalti que perdeu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, na eliminação para a Croácia

"Acho que não cabe a mim falar sobre como ele está se sentindo. Não sei a dimensão exata do que ele viveu. Perder um pênalti em uma Copa do Mundo tem um peso muito grande. É uma cicatriz que eu também carrego. O melhor é que ele responda por si mesmo", disse.

"Na minha opinião, ele foi o melhor zagueiro do mundo nesta temporada. Não merecia carregar esse peso sozinho. Todos querem fazer o melhor, mas nem sempre conseguimos. Nada daquele momento apaga a temporada que ele fez. Vamos precisar muito dele aqui, e espero que consiga assimilar isso o mais rápido possível", afirmou.

Marquinhos disse ter se surpreendido com a repercussão do gesto, que considerou natural. Assim que Gabriel perdeu a cobrança, em vez de comemorar o título com os companheiros, correu em direção ao colega de seleção para confortá-lo.

"Ele me mandou uma mensagem agradecendo pelo apoio e pelo abraço Posso dizer que a maior vitória daquela noite foi justamente a repercussão que isso teve. Minha mãe ficou orgulhosa, minha esposa, meus irmãos, toda a minha família. Essa foi a minha maior vitória naquela noite. Nós, jogadores, precisamos seguir em frente rapidamente. Quando ganhamos um título, também não podemos comemorá-lo para sempre", concluiu.

De malas prontas

Campo-grandense Ederson fecha acordo de R$ 262 milhões com Manchester United

Sul-mato-grossense é apontado como substituto ideal de Casemiro nos Red Devils

03/06/2026 15h30

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Éderson também foi especulado em vários times grandes europeus, como Inter de Milão e Liverpool

Éderson também foi especulado em vários times grandes europeus, como Inter de Milão e Liverpool Foto: Atalanta

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Atualmente na Atalanta, da Itália, o meio-campista campo-grandense Éderson, de 26 anos, fechou um acordo de R$ 262 milhões com o Manchester United, da Espanha, informação apurada nesta terça-feira (2) pela ESPN. 

Conforme apurado, os Red Devils vão pagar 40 milhões de euros (R$ 233 milhões, na cotação atual) mais bônus pelo sul-mato-grossense, aguardado na Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato.

A contratação de um meio-campista era uma prioridade do clube, uma vez que Casemiro saiu sem custos de transferência e Manuel Ugarte segue sem definição sobre novo contrato. Além de Éderson, o time inglês deve trazer mais um meia na próxima janela de transferências.

Na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi um dos principais jogadores da Atalanta na última temporada, mas tinha contrato apenas até junho de 2027. Ele soma passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza.

De origem Terena, o volante fez 41 jogos na atual temporada, na qual marcou três gols e distribuiu duas  assistência. Foi convocado para a disputa da Copa América, em junho de 2024. Valorizado no mercado, também foi sondado outras vezes por Manchester City e Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool. 

Com mãe e avó de origem indígena, inclusive com vários familiares na Aldeia Bananal, em Aquidauana, o jogador tem uma tatuagem em homenagem à sua ascendência terena.

No braço direito ele traz tatuada a data de nascimento da avó materna, apontada por ele como uma de suas inspirações e que inclusive fala a língua dos terenas.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. 

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