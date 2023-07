Pia Sundhage vê Seleção Brasileira mais perto de vitória contra França

FUTSAL FEMININO

Feito inédito para o time Salesiano quebrou a sequência de eliminações contra o Dec/Operário

Mesmo saindo atrás do placar, a equipe da Serc/UCDB vira o jogo no Ginásio Guanandizão, neste sábado(29), e se classifica pela primeira vez as semifinais da Copa do Brasil de Futsal Feminino.

Precisando de um empate para se classificar, a Serc/UCDB precisava superar nesta segunda partida da quarta de final sua rival Dec/Operário, que começou proponto o jogo até abrir o placar do jogo com gol da Geovana Vitória.

Com este resultado no fim do primeiro tempo, o jogo seguiria para a prorrogação, porém a Serc/UCDB voltou melhor após o intervalo, e com finalização precisa da Thais Fragoso, a equipe Saleciana empatou a partida.

Ao final da partida, a Serc/UCDB que vinha com ritmo de jogo de duas partidas válidas pela Liga Feminina de Futsal, manteve o folego para marcar mais dois gols.

A artilheira da partida, Danielli Souza, que vai se transferir para jogar na Espanha, fechou o resultado final da partida para a Serc/UCDB em 3 a 1.

No agregado do jogo anterior que terminou com a vitória dos Salesianos por 4 a 3, a Serc/UCDB conseguiu em duas vitórias a classificação as semifinais.

A adversária da Serc já está definida, o time que vai representar o Mato Grosso do Sul nesta etapa vai enfrentar o Taboão Magnus, de São Paulo.

RETROSPECTO

Sempre emocionantes, os confrontos entre Serc/UCDB e DEC/Operário na Copa do Brasil de Futsal até então só tinha terminado nas disputas de pênaltis ou no extracampo, com decisão de punição da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Em 2021 ocorreu a primeira disputa entre as equipes na Copa do Brasil. No primeiro jogo, a Serc/UCDB venceu, por 2 a 0, com gols da fixa Baixinha e da goleira Vanessa. No duelo de volta, no ginásio do Colégio ABC, Amanda abriu o placar para as salesianas, mas o DEC/Operário conseguiu virar, com gols de Jana e Dani.

Após a prorrogação sem alterações no placar, a disputa foi para os pênaltis, terminando com a vitória da Serc/UCDB.

Porém, em razão do não cumprimento de suspensão automática de uma jogadora, a CBFS alegou irregularidade no time da Serc/UCDB, excluindo a equipe da competição e concedendo a vaga para o DEC/Operário.

No ano seguinte, mais uma vez as equipes se enfrentaram nas quartas de final. O DEC/Operário venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, e na partida de volta foi a vez da Serc/UCDB ganhar pelo mesmo placar.

A decisão foi para as penalidades, terminando em 5 a 4 para o DEC/Operário.

