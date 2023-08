Pilotos morrem em autódromo de Cascavel; etapa de CG ocorreu em maio

As mortes dos pilotos de moto Érico Veríssimo e André Veríssimo na tarde deste domingo (27) não foram as primeiras no autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). No início do ano outro acidente fatal aconteceu no local.

Evento esportivo já contou com etapas realizadas no autódromo de Campo Grande, nos anos de 2013, 2015 e em maio deste ano, quando os pilotos correram pela segunda etapa do Moto 1000 GP.



Em 18 de março, o piloto Leonardo Mascarello, de 38 anos, morreu em um acidente durante as provas da 12ª edição do Track Day de motovelocidade.



Ele não conseguiu fazer uma curva e bateu de forma violenta contra uma barreira de pneus. O piloto foi socorrido imediatamente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

André e Érico morreram logo na primeira volta do Moto1000GP, classe do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

André deslizou e caiu da moto após uma curva. Ele chegou a se levantar sinalizando a queda aos outros pilotos.



Érico veio a toda velocidade e não conseguiu desviar do companheiro, atropelando-o de forma violenta e também caindo na pista. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

André e Érico não eram irmãos, apesar de terem os mesmos sobrenomes.



A organização da Moto GP 1000 emitiu notas oficiais confirmando as mortes de André e Érico. No comunicado de Érico, a empresa enfatizou que era "um dos dias mais tristes da história" da competição. Confira abaixo os dois comunicados:



COMUNICADO OFICIAL



Moto1000GP lamenta óbito do piloto Érico Veríssimo da Rocha. Piloto participava da etapa cascavelense na categoria GP 1000.



O Moto1000GP lamenta profundamente informar o falecimento do piloto Érico Verissimo da Rocha após grave acidente durante a quarta etapa do campeonato, que estava sendo realizada no Autódromo Internacional de Cascavel. O piloto de 38 anos se envolveu em um acidente gravíssimo durante a primeira volta da categoria GP 1000.



Após o acidente, o piloto, encaminhado para tratamento hospitalar seguindo todos os protocolos da modalidade em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e seu óbito foi constatado.



O Moto1000GP, após a informação oficial, cancela todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A família Moto1000GP destina todas as nossas orações ao piloto, aos familiares, amigos e admiradores".



COMUNICADO OFICIAL



Com grande pesar, o Moto1000GP confirma a falecimento de André Veríssimo Cardoso. O piloto não resistiu aos ferimentos do grave acidente que sofreu.

O Moto1000GP comunica o falecimento do piloto André Veríssimo Cardoso, envolvido em grave acidente com o piloto Érico Veríssimo da Rocha durante a primeira volta da categoria GP 1000 na tarde deste domingo (27) durante a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel (PR).



André Veríssimo, de 42 anos, foi encaminhado pela equipe de resgate do campeonato em estado gravíssimo para unidade hospitalar de referência. Segundo informações médicas do hospital, após atendimento emergencial, ao ser encaminhado para o centro cirúrgico, ele teve uma parada cardiorrespiratória não resistindo e vindo a falecer.



Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram".