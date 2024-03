Portuguesa e Operário terá arbitragem de Paulo Henrique Salmázio

A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou na tarde de hoje (28), os árbitros para os confrontos dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Neste sábado (30), no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, o jogo entre Corumbaense e Dourados Atlético Clube terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira, árbitro da CBF. Ele será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Jair Antônio de Souza Júnior, ambos integrantes da CBF e da FFMS, respectivamente. O quarto árbitro é Luiz Eduardo da Silva Duarte e o quinto, Claudio Henrique Verão, ambos do quadro da FFMS.

Outra partida que deve movimentar as semifinais é Portuguesa e Operário, no domingo (31), às 16h, no estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia., a 71 quilômetros de Campo Grande.

No próximo jogo, a arbitragem estará a cargo de Paulo Henrique Salmazio, com Luiz Fernando Viegas Colete e Luiz Felipe de Oliveira como assistentes, todos do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O quarto árbitro será João Bosco Rodrigues Echeverria, enquanto Fabiana Nunes Fabrão atuará como quinta árbitra, ambos integrantes do quadro da FFMS



Jogo de volta

Os jogos de volta acontecem somente no dia 7 de abril, onde definirão os finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense. De acordo com o regulamento da competição, as finais estão previstas para os dias 14 e 21 de abril.

O campeão representará o Estado na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D. Já os finalistas garantem automaticamente a vaga na Copa do Brasil de 2025.

