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Esportes

Série D

Precisando de um empate, Ivinhema vai à Minas Gerais enfrentar o Democrata

A partida de volta da primeira fase de mata-mata, vale vaga na próxima fase e garantia de calendário nacional em 2027

João Pedro Zequini

29/06/2026 - 10h45
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Nesta segunda-feira (29), tem futebol em dose dupla para o amante do esporte, além da Seleção Brasileira que enfrenta o Japão logo mais às 13h, pela pré-oitavas da Copa do Mundo. 

Outro mata-mata chama atenção nesta segunda, pela Série D, o Ivinhema vai até Governador Valadares, em Minas Gerais, para duelar contra o Democrata. 

A equipe sul-mato-grossense entra em campo com a vantagem no placar, já que venceu a partida de ida por 3 a 1. 

Com esse resultado o Azulão do Vale pode empatar e até perder por um gol de diferença, caso perca por dois de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. 

E em caso de classificação o Ivinhema escreveria seu nome na história, pois seria a primeira vez que uma equipe de Mato Grosso do Sul alcançaria a terceira fase da competição. 

O jogo desta segunda-feira para o Ivinhema, vai muito além da classificação para a terceira fase, para o Azulão vale também a garantia de vaga na Série D de 2027, visto que via campeonato estadual o time não conseguiu conquistar a vaga. 

Essa forma de classificação é válida pois o novo regulamento da competição permite, dessa forma 26 dos 32 classificados para terceira fase, podem garantir vaga na edição do ano seguinte. Vale o destaque que neste ano sobem seis clubes para a terceira divisão. 
 

FÓRMULA 1

Com Russel na pole, Bortoleto conquista 12° posição no GP da Áustria

O brasileiro Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1

27/06/2026 23h00

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O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.

O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição. Reprodução/RedesSociais

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Enquanto o britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a quarta pole position da temporada no GP da Áustria, em treino classificatório realizado na manhã deste sábado (27), o brasileiro Gabriel Bortoleto até conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3.

Representando o Brasil na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg. O piloto da Audi repetiu a mesma posição de largada no GP de Barcelona.

Em um Q3 muito polêmico, Russel conseguiu a melhor posição e superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, nos últimos instantes .

A grande polêmica da classificação ocorreu nos últimos segundos do Q3, quando Charles Leclerc estava garantindo a pole position.

No entanto, após um acidente de Max Verstappen, que rodou na pista, a bandeira amarela foi levantada e George Russell passou para ficar com a primeira colocação.

Uma análise foi realizada pela organização e confirmou a pole para Russell, apesar do descontentamento da Ferrari. O britânico fechou com 1min06s113, seguido por Charles Leclerc (1min06s349), Lewis Hamilton (1min06s408) e Kimi Antonelli (1min06s414).

Kimi Antonelli domina Q1

O Q1 não teve grandes surpresas na Áustria e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fechou com o melhor tempo, com 1min07s083. Ele foi seguido por Lando Norris (McLaren), com 1min07s259, e Lewis Hamilton (Ferrari), que conseguiu 1min07s290.

 

Vale destacar o bom desempenho do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que conquistou o quarto melhor tempo no Q1, com 1min07s285. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou com a 12ª posição, com 1min08s035.

Os eliminados foram: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Bortoleto cai de novo no Q2

A segunda parte do treino classificatório seguiu com Antonelli tomando a dianteira, com 1min06s083, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris e George Russell (Mercedes), respectivamente. O britânico Lewis Hamilton foi um pouco mais abaixo, mas conseguiu o quinto melhor tempo, com 1min06s994.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi muito abaixo do esperado e flertou com a eliminação no Q2, terminando com apenas o 10º tempo. Já Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1. O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.

Os eliminados foram: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Hass), Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).

 

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COPA DO MUNDO

Brasil fecha penúltimo treino antes de viagem para enfrentar Japão

Seleção brasileira disputará o primeiro duelo mata-mata na próxima segunda-feira (29)

27/06/2026 22h00

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Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park Foto: Divulgação / Fifa

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Seleção brasileira já está a caminho do estado do Texas (Estados Unidos) onde disputará na próxima segunda-feira (29) o primeiro duelo mata-mata (16 avos de final) da Copa do Mundo.

A delegação – com exceção do atacante Raphinha - embarcou às 15h45 (horário de Brasília) para Houston, onde deve chegar por volta das 20h45.

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park, em Nova Jersey.

No treino da última sexta (26), Ancelotti poupou alguns titulares que entraram em campo na vitória por 3 a 0 contra a Colômbia na quarta (24).

Ao invés de treinar em campo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha fizeram exercícios regenerativos.

 

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