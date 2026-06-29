Precisando de um empate, Ivinhema vai à Minas Gerais enfrentar o Democrata

O brasileiro Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1
Enquanto o britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a quarta pole position da temporada no GP da Áustria, em treino classificatório realizado na manhã deste sábado (27), o brasileiro Gabriel Bortoleto até conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3.
Representando o Brasil na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg. O piloto da Audi repetiu a mesma posição de largada no GP de Barcelona.
Em um Q3 muito polêmico, Russel conseguiu a melhor posição e superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, nos últimos instantes .
A grande polêmica da classificação ocorreu nos últimos segundos do Q3, quando Charles Leclerc estava garantindo a pole position.
No entanto, após um acidente de Max Verstappen, que rodou na pista, a bandeira amarela foi levantada e George Russell passou para ficar com a primeira colocação.
Uma análise foi realizada pela organização e confirmou a pole para Russell, apesar do descontentamento da Ferrari. O britânico fechou com 1min06s113, seguido por Charles Leclerc (1min06s349), Lewis Hamilton (1min06s408) e Kimi Antonelli (1min06s414).
Kimi Antonelli domina Q1
O Q1 não teve grandes surpresas na Áustria e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fechou com o melhor tempo, com 1min07s083. Ele foi seguido por Lando Norris (McLaren), com 1min07s259, e Lewis Hamilton (Ferrari), que conseguiu 1min07s290.
Vale destacar o bom desempenho do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que conquistou o quarto melhor tempo no Q1, com 1min07s285. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou com a 12ª posição, com 1min08s035.
Os eliminados foram: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).
Bortoleto cai de novo no Q2
A segunda parte do treino classificatório seguiu com Antonelli tomando a dianteira, com 1min06s083, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris e George Russell (Mercedes), respectivamente. O britânico Lewis Hamilton foi um pouco mais abaixo, mas conseguiu o quinto melhor tempo, com 1min06s994.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi muito abaixo do esperado e flertou com a eliminação no Q2, terminando com apenas o 10º tempo. Já Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1. O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.
Os eliminados foram: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Hass), Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).
Assine o Correio do Estado