Brasil fecha penúltimo treino antes de viagem para enfrentar Japão

COPA DO MUNDO

Dia ainda terá definições de classificados nos Grupos G e H para o mata-mata

Com seis pontos conquistados e garantidas na segunda fase da Copa do Mundo, França e Noruega se enfrentam hoje, a partir das 15h (horário de MS), para definir quem ficará com a liderança do Grupo I. A partida será no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

A França leva vantagem no saldo de gols e joga pelo empate para terminar na frente. A Noruega, de volta a uma Copa do Mundo (desde 1998), precisa vencer para assumir a liderança.

Além da briga pelo primeiro lugar no grupo, a partida também promete um duelo particular entre Kylian Mbappé e Erling Haaland, que marcaram quatro gols cada até aqui e estão entre os artilheiros desta Copa do Mundo.

A partida também tem um capítulo fora das quatro linhas: o técnico francês Didier Deschamps não estará à beira do campo, após retornar à Europa pela morte da mãe, e a equipe será comandada pelo auxiliar Guy Stéphan.

A França combina volume ofensivo e mais solidez defensiva, com apenas um gol sofrido em dois jogos. A Noruega aposta na força física, na pressão alta e nas transições rápidas para Haaland, e já soma sete gols marcados, mas levou gols nas duas partidas.

Esse contraste entre o ataque norueguês e a defesa francesa promete ser um dos pontos decisivos.

Esta será a 16ª vez que as equipes se enfrentam, porém, nunca estiveram frente a frente em uma Copa do Mundo. Das 15 partidas já disputadas foram 7 vitórias da França, 4 empates e 4 triunfos da Noruega.

Apesar da vantagem dos franceses, o último confronto entre as seleções ocorreu em 2014 (vitória de 4 a 0 para a França), portanto, antes dessa geração, que já pode ser considerada brilhante, da Noruega.

Haaland faz seu primeiro mundial e já marcou quatro vezes

Foto: Divulgação / Fifa

NORUEGA

Esta é apenas a quarta Copa do Mundo que os noruegueses participam, antes tiveram em 1938, 1994 e 1998. Até agora eles chegaram apenas até as oitavas de final (1938 e 1998).

A geração de ouro, como são chamados pelos noruegueses os atuais convocados, foi uma das quatro seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo que conseguiram a vaga com 100% de aproveitamento, ou seja, os comandados de Solbakken venceram os seus oito compromissos no Grupo I da zona europeia.

O apelido muito tem a ver com o centro-avante noruegues. Erling Haaland precisou de apenas um jogo nesta Copa do Mundo para igualar seu compatriota Kjetil Rekdal, e de mais um para superá-lo: o atacante do Manchester City chegou a quatro gols no torneio e já é o maior goleador norueguês no torneio.

Até então, Rekdal era o único norueguês a balançar a rede mais de uma vez em Copas, mas segue sendo o único do país a marcar em mais de uma edição.

O primeiro gol foi contra o México na fase de grupos dos EUA 1994. Quatro anos depois, converteu o pênalti que derrubou o Brasil ainda na primeira fase e classificou sua seleção para os mata-matas.

Para esta partida decisiva, a Noruega deve ter uma baixa. O lateral-direito Julian Ryerson saiu lesionado da partida contra Senegal e deve dar lugar a Marcus Holmgren Pedersen.

Kylian Mbappé também disputa a artilharia histórica de Copas

Foto: Divulgação / Fifa

FRANÇA

Diferente da Noruega, a França disputa sua 17ª Copa do Mundo, a oitava consecutiva. Os franceses já venceram a competição duas vezes, em 1998 e 2018.

E este elenco é o mesmo que foi o finalista da Copa do Mundo de 2022, que perdeu para a Argentina.

Se a geração norueguesa é considerada de ouro, esta geração francesa não é diferente. Seus jogadores estão entre os melhores do mundo em suas posições e ainda conta com o melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, que venceu as últimas duas edições da Liga dos Campeões da UEFA com o PSG.

Para esta partida, a principal dúvida da França está na lateral esquerda, entre Lucas Digne e Theo Hernández. Além disso, sentirá a falta de seu treinador, Didier Deschamps.