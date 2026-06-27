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COPA DO MUNDO

Brasil fecha penúltimo treino antes de viagem para enfrentar Japão

Seleção brasileira disputará o primeiro duelo mata-mata na próxima segunda-feira (29)

Da redação (com informações da Agência Brasil)

27/06/2026 - 22h00
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Seleção brasileira já está a caminho do estado do Texas (Estados Unidos) onde disputará na próxima segunda-feira (29) o primeiro duelo mata-mata (16 avos de final) da Copa do Mundo.

A delegação – com exceção do atacante Raphinha - embarcou às 15h45 (horário de Brasília) para Houston, onde deve chegar por volta das 20h45.

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park, em Nova Jersey.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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No treino da última sexta (26), Ancelotti poupou alguns titulares que entraram em campo na vitória por 3 a 0 contra a Colômbia na quarta (24).

Ao invés de treinar em campo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha fizeram exercícios regenerativos.

 

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COPA DO MUNDO

França e Noruega decidem hoje a liderança do Grupo I

Dia ainda terá definições de classificados nos Grupos G e H para o mata-mata

26/06/2026 10h30

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Montagem / Divulgação Fifa

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Com seis pontos conquistados e garantidas na segunda fase da Copa do Mundo, França e Noruega se enfrentam hoje, a partir das 15h (horário de MS), para definir quem ficará com a liderança do Grupo I. A partida será no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

A França leva vantagem no saldo de gols e joga pelo empate para terminar na frente. A Noruega, de volta a uma Copa do Mundo (desde 1998), precisa vencer para assumir a liderança.

Além da briga pelo primeiro lugar no grupo, a partida também promete um duelo particular entre Kylian Mbappé e Erling Haaland, que marcaram quatro gols cada até aqui e estão entre os artilheiros desta Copa do Mundo.

A partida também tem um capítulo fora das quatro linhas: o técnico francês Didier Deschamps não estará à beira do campo, após retornar à Europa pela morte da mãe, e a equipe será comandada pelo auxiliar Guy Stéphan.

A França combina volume ofensivo e mais solidez defensiva, com apenas um gol sofrido em dois jogos. A Noruega aposta na força física, na pressão alta e nas transições rápidas para Haaland, e já soma sete gols marcados, mas levou gols nas duas partidas.

Esse contraste entre o ataque norueguês e a defesa francesa promete ser um dos pontos decisivos.

Esta será a 16ª vez que as equipes se enfrentam, porém, nunca estiveram frente a frente em uma Copa do Mundo. Das 15 partidas já disputadas foram 7 vitórias da França, 4 empates e 4 triunfos da Noruega.

Apesar da vantagem dos franceses, o último confronto entre as seleções ocorreu em 2014 (vitória de 4 a 0 para a França), portanto, antes dessa geração, que já pode ser considerada brilhante, da Noruega.

Haaland faz seu primeiro mundial e já marcou quatro vezes
Foto: Divulgação / Fifa

NORUEGA

Esta é apenas a quarta Copa do Mundo que os noruegueses participam, antes tiveram em 1938, 1994 e 1998. Até agora eles chegaram apenas até as oitavas de final (1938 e 1998).

A geração de ouro, como são chamados pelos noruegueses os atuais convocados, foi uma das quatro seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo que conseguiram a vaga com 100% de aproveitamento, ou seja, os comandados de Solbakken venceram os seus oito compromissos no Grupo I da zona europeia.

O apelido muito tem a ver com o centro-avante noruegues. Erling Haaland precisou de apenas um jogo nesta Copa do Mundo para igualar seu compatriota Kjetil Rekdal, e de mais um para superá-lo: o atacante do Manchester City chegou a quatro gols no torneio e já é o maior goleador norueguês no torneio.

Até então, Rekdal era o único norueguês a balançar a rede mais de uma vez em Copas, mas segue sendo o único do país a marcar em mais de uma edição.

O primeiro gol foi contra o México na fase de grupos dos EUA 1994. Quatro anos depois, converteu o pênalti que derrubou o Brasil ainda na primeira fase e classificou sua seleção para os mata-matas.

Para esta partida decisiva, a Noruega deve ter uma baixa. O lateral-direito Julian Ryerson saiu lesionado da partida contra Senegal e deve dar lugar a Marcus Holmgren Pedersen.

Kylian Mbappé também disputa a artilharia histórica de Copas
Foto: Divulgação / Fifa

FRANÇA

Diferente da Noruega, a França disputa sua 17ª Copa do Mundo, a oitava consecutiva. Os franceses já venceram a competição duas vezes, em 1998 e 2018.

E este elenco é o mesmo que foi o finalista da Copa do Mundo de 2022, que perdeu para a Argentina.

Se a geração norueguesa é considerada de ouro, esta geração francesa não é diferente. Seus jogadores estão entre os melhores do mundo em suas posições e ainda conta com o melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, que venceu as últimas duas edições da Liga dos Campeões da UEFA com o PSG.

Para esta partida, a principal dúvida da França está na lateral esquerda, entre Lucas Digne e Theo Hernández. Além disso, sentirá a falta de seu treinador, Didier Deschamps.

futebol

Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras

Competição começa em 24 de junhodo anjo que vem e terá 32 seleções

24/06/2026 22h00

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Copa do Mundo feminina de futebol será em 2027

Copa do Mundo feminina de futebol será em 2027 Foto: Lívia Villas Boas/CBF/direitos reservados

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Falta exatamente 1 ano para o pontapé inicial da Copa do Mundo Feminina. O torneio começa em 24 de junho de 2027 no Brasil e será uma competição histórica. A 10ª edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA e a primeira no Brasil e na América do Sul. Além disso, será a última competição com 32 equipes. A partir de 2031, o torneio será ampliado para 48 seleções.

A Seleção Brasileira chega em busca do título inédito. A melhor campanha verde e amarela é o vice-campeonato em 2007, na China, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha na decisão.

O técnico brasileiro é Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians e que está à frente da equipe nacional feminina desde setembro de 2023. Ele tem a missão de reestruturar o time, mesclando novos nomes e jogadoras consagradas. No ranking de junho da Fifa, que tem a Espanha na liderança, o time nacional aparece em sétimo.

Nomes como a atacante Tainá Maranhão, do Palmeiras, são peças fundamentais para colocar o Brasil entre as melhores seleções. Com 21 anos, ela marcou o primeiro gol com a camiseta principal do Brasil em fevereiro contra a Costa Rica. Mas o auge da jovem talentosa foi o gol que ajudou a virada canarinho por 2 a 1 sobre os Estados Unidos em junho em São Paulo.

Veterana

Se falarmos em atletas consagradas e veteranas, é impossível não citar a Rainha Marta. Em 2027, ela terá 41 anos, mas dificilmente o técnico Arthur Elias abrirá mão de contar com o talento da craque.

Na carreira, a alagoana já foi medalhista de prata nas Olimpíadas três vezes (Atenas, 2004; Pequim, 2008; Paris, 2024), bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e vice-campeã da Copa do Mundo (2007), foi eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa e lidera o ranking de maiores artilheiras da história da Copa do Mundo Feminina com 17 gols.

Últimas classificadas serão conhecidas em 2027

Serão 32 equipes na disputa, em oito grupos com quatro times cada. Até o momento, 14 seleções garantiram a participação na Copa do Mundo Feminina.

O Brasil estará ao lado de Colômbia e da Argentina. As colombianas garantiram o lugar depois de vencer o Paraguai por 4 a 3 na última rodada da Liga das Nações da Conmebol e de terminar o torneio em primeiro com 20 pontos em 8 jogos.

As argentinas finalizaram em segundo com 18 pontos depois de vencer o Equador por 1 a 0 fora de casa. A Austrália foi o primeiro país não-anfitrião a carimbar o passaporte após o 2 a 1 na Coreia do Norte pelas quartas de final da Copa Asiática Feminina da AFC, em Perth. As Matildas estarão no torneio pela nona vez consecutiva.

A China bateu o Taipei Chinês e confirmou a vaga. O país, que sediou a Copa em 1991 e 2007, garantiu presença em nove de dez edições do torneio.

A Coreia do Norte volta ao torneio depois de 16 anos. As atuais campeãs mundiais das categorias Sub-17 e Sub-20 buscam o título do principal torneio da modalidade.

A Coreia do Sul, conhecida como o time das Guerreiras Taegeuk, se classificou para a quinta edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA com uma impressionante goleada por 6 a 0 sobre o Uzbequistão nas quartas de final da Copa Asiática Feminina.

As Filipinas, após estrearem no torneio na Austrália/Nova Zelândia 2023, se classificaram pela segunda vez ao Mundial ao derrotarem o Uzbequistão na repescagem da Copa Asiática Feminina.

O Japão está entre os países que disputaram todas as edições da Copa do Mundo Feminina. Elas mantiveram essa sequência viva ao atropelar as Filipinas nas quartas de final da Copa Asiática Feminina e chegam entre as favoritas ao título.

A Nova Zelândia passeou mais uma vez nas eliminatórias da Oceania, vencendo todas as cinco partidas e marcando 25 gols sem sofrer nenhum. Será a sexta edição consecutiva do Mundial para elas.

Enquanto isso, a Alemanha disputará em 2027 a décima Copa do Mundo Feminina da FIFA e querem voltar ao topo depois da eliminação na fase de grupos em 2023.

Pela Europa, também estão garantidas a Dinamarca, a França e a atual campeã mundial, Espanha.

Outras sete seleções europeias ainda terão vagas na Copa do Mundo Feminina, mas precisarão disputar os play-offs continentais. Na África, a Copa de Nações dará quatro vagas entre julho e agosto. Já a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe fará torneio decisivo no fim de 2026, entre novembro e dezembro, com 4 vagas diretas.

Oito estádios

As cidades-sede do torneio serão Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

A fase de grupos ocorrerá de 24 de junho a 8 de julho de 2027; as oitavas de final, entre 10 a 13 de julho, quartas de final serão 16 e 17 de julho, as semifinais entre nos dias 20 e 21 de julho. A disputa de 3º Lugar está marcada para 24 de julho e a grande final será em 25 de julho de 2027.

Brasil como sede

A sede da competição foi definida em votação aberta no Congresso da FIFA, em Bangcoc, na Tailândia, em maio de 2024. O Brasil concorreu com a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda, e recebeu 119 votos, enquanto os europeus obtiveram 78.

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