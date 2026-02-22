Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030

estadão conteúdo

estadão conteúdo

22/02/2026 - 19h00
Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno já têm destino definido. A edição de 2030 será realizada na região dos Alpes Franceses, na França, marcando o retorno do maior evento de esportes de neve ao país depois de décadas.

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas.

A escolha dos Alpes Franceses como sede pelo Comitê Olímpico Internacional representa um modelo de organização regional, com eventos distribuídos por diversas localidades como Haute-Savoie, Savoie e Briançon, além de competições de gelo em Nice, no sul do país.

A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo. A histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento a partir de 16h30 (horário de Brasília).

 

Futebol

Naviraiense empata com o Operário, mas garante classificação para a semifinal do Estadual

Líder do campeonato, Naviraiense aguarda agora pelo adversário da próxima fase, que poderá ser Operário ou Bataguassu, que se enfrentam no próximo domingo

22/02/2026 17h56

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0 Foto: Reprodução

A disputa pela liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol teve um confronto direto neste domingo (22), em jogo entre o Naviraiense e Operário, primeiro e segundo no ranking, respectivamente. Com um ponto de diferença, a equipe que vencesse ficaria a frente da tabela. O jogo, no entanto, terminou empatado em 0 a 0 e assegurou ao Naviraiense a primeira colocação e a classificação para a próxima fase.

A partida começou às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí, pela oitava rodada do Estadual.

O primeiro tempo teve chances de gol para as duas equipes, mas sem conversão. Já o segundo tempo começou mais morno, mas também houve lances que levaram risco ao adversário para ambos os times. A partida, no entanto, terminou sem gols.

Com o resultado, ambos os times somaram 1 ponto cada, mantendo a diferença que já existia antes da bola rolar.

Desta forma, o Naviraiense segue na liderança do Estadual, com 15 pontos, seguido pelo Operário, que soma 14.

Na terceira colocação vem o Bataguassu, que venceu o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (21) e tem 12 pontos.

O Naviraiense também assegurou a vaga na semifinal, pois na próxima rodada só poderia ser ultrapassado pelo Operário ou Bataguassu, mas ambos se enfrentam e apenas um pode ter ponto suficiente para ultrapassar o atual líder. Como são classificados os dois primeiros, qualquer resultado deixa o Naviraiense dentro da zona de classificação.

Pela oitava rodada, também jogaram no sábado o Corumbaense e Dourados, terminando em 2 a 0 para o Corumbaense.

Neste domingo, além de Operário e Naviraiense, há confronto entre Aquidauana e Pantanal e Ivinhema e Águia Negra, em partidas que ainda estão em andamento.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

tênis

João Fonseca e Marcelo Melo garantem título de duplas do Rio Open

Carioca e mineiro superaram Frantzen e Haase por 2 sets a 1

22/02/2026 17h30

João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o título nas duplas

João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o título nas duplas Foto: Rio Open / X

Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o título do Rio Open após superarem o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10/8, na tarde deste domingo (21) na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Após a conquista, Marcelo Melo destacou o sucesso da sua parceria com o jovem João Fonseca, que foi formada dias antes do início do torneio de duplas: “Uma semana fantástica. Obrigado João, você é um cara extremamente especial. Fique tranquilo, vá passo a passo, que, com certeza, você conquistará ainda mais”.

Já o jovem carioca de 19 anos de idade celebrou o título de duplas, mas deixou claro que ainda deseja, no futuro, triunfar nas simples: “Só tenho a agradecer ao Marcelo. Tenho uma história muito legal, mas ainda vou conquistar o torneio de simples do Rio Open. Hoje ganhei nas duplas, o que já é um grande feito”.

O título nas duplas serve como uma espécie de prêmio de consolação para João Fonseca, que ficou de fora da disputa de simples após ser surpreendido, na última quinta-feira (19), pelo peruano Ignácio Buse. O brasileiro foi derrotado pelo 91º do mundo em simples por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 4/6, nas oitavas de final do Rio Open.

Já Marcelo Melo conquistou o título de duplas da competição pela segunda vez na história, após vencer em 2025 ao lado de Rafael Matos. O mineiro também foi vice-campeão da competição de duplas nos anos de 2014 e de 2023.

O Rio Open é um torneio nível ATP 500, o terceiro em importância no circuito, que dá 500 pontos ao campeão no ranking. Apenas os eventos de nível ATP 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

