Com time do Bruninho, Superliga de Vôlei vem à Capital em dezembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande volta a receber uma partida da elite do vôlei nacional quatro anos depois. Foi o que confirmou o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Amâncio Mota, ao informar que a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) reservou a data do dia 7 de dezembro no Ginásio Guanandizão para receber o jogo entre Vedacit Guarulhos (SP) e Vôlei Renata (SP), time do levantador e campeão olímpico Bruninho.

A última vez que a Capital recebeu partida do primeiro escalão do vôlei de clubes do Brasil foi em outubro de 2020, ainda durante a pandemia da covid-19. Na ocasião, Campo Grande foi sede das finais da Supercopa do Brasil, com o Praia Clube (MG) campeão no naipe feminino e o Taubaté (SP) campeão no naipe masculino.

Como ainda o país passava por limitações pela doença pandêmica, a quantidade de torcedores era limitada e eles tinham que ficar a certa distância de um para o outro, não tendo a experiência completa que sonhavam.

Ainda este ano, Campo Grande recebe partidas da Superliga C, equivalente à terceira divisão do campeonato nacional de voleibol. Os jogos acontecerão entre os dias 7 e 13 de outubro, com nove equipes participantes: Campo Grande Vôlei, Ace Open Sports (GO), Ascade (DF), Brasiliense (DF), Lona (GO), Mais Vôlei Brasília (DF), Prevermed (DF), Real Brasiliense (DF) e Vila Nova Universo (GO).

Nos anos anteriores, a Capital e o Mato Grosso do Sul também já foram sede de partidas de divisões inferiores do vôlei brasileiro. Há três anos, Campo Grande recebeu a Superliga B e, no ano passado, a pequena cidade de Glória de Dourados pôde ver a Superliga C no município.

História do vôlei no MS

Pampa

No elenco campeão olímpico em Barcelona-92, Pampa teve uma história importante em Campo Grande no ínicio de sua trajetória. André Felippe Falbo Ferreira, conhecido como Pampa ganhou destaque no esporte em Campo Grande, na antiga equipe da Copagaz, que participou do Campeonato Brasileiro de Voleibol Masculino em 1985.

Pampa morreu na manhã do dia 7 de junho, aos 59 anos, após passar por complicações no tratamento do Linfoma de Hodgkin, do qual ele foi diagnosticado em meados de março. Pampa estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde do dia 19 de abril, quando precisou ser transferido com urgência ao hospital.

Judson Nunes

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em junho do ano passado, o campo-grandense Judson Amabel Nunes da Cunha Júnior começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio. No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol. Hoje, Judson joga no Suzano Vôlei (SP) e, inclusive, já jogou no Vôlei Renata (SP), equipe que vem à Campo Grande em dezembro.

Assine o Correio do Estado