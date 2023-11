Voleibol

As partidas estão acontecendo no Ginásio Municipal de Glória de Dourados

Começa hoje (08), no município de Glória de Dourados, uma das etapas da Superliga C de voleibol na modalidade feminina. Os jogos da competição nacional acontecem no Ginásio Municipal, com entrada gratuita.

Representando Mato Grosso do Sul, a Associação Esportiva Campo Grande Vôlei/Glória de Dourados estreia na noite de hoje (08), ás 20h (horário de MS), contra a ACE/Aparecida Vôlei (GO). A chave que sendo realizada em Mato Grosso do Sul da Superliga C ainda tem a participação do Lona Voleibol (GO) e Associação Força Vôlei (MT).



Regulamento

Conforme regulamento da competição organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) as quatro equipes jogam entre si dentro de um único grupo. O time que somar mais pontos será o campeão da etapa regional e garantirá o acesso à Superliga B do ano que vem. Segundo o regulamento, vitória por 3 sets 0 e por 3 sets a 1 assegura três pontos ao time vencedor. Já em caso de placar fechado em 3 sets a 2, a equipe vencedora fica com dois pontos e a perdedora com um.

A Superliga C na modalidade Feminina de Voleibol deste ano possui seis fases regionais, com a participação de 29 clubes. Todos os campeões sobem de divisão. Confira a programação de jogos da etapa em Glória de Dourados:

8/11 – Primeira rodada

18h: Lona Voleibol (GO) x Força Vôlei (MT)

20h: Campo Grande Vôlei/Glória (MS) x ACE/Aparecida (GO)

9/11 – Segunda rodada

18h: Lona Voleibol (GO) x ACE/Aparecida (GO)

20h: Campo Grande Vôlei/Glória (MS) x Força Vôlei (MT)

10/11 – Terceira rodada

18h: Força Vôlei (MT) x ACE/Aparecida (GO)

20h: Campo Grande Vôlei/Glória (MS) x Lona Voleibol (GO)