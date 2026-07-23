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Nova saída?

Real Madrid considera novo empréstimo de Endrick para abrir espaço no setor ofensivo

Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

Estadão Conteúdo

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23/07/2026 - 23h00
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O futuro de Endrick no Real Madrid está incerto mais uma vez. De acordo com informações da "ESPN", o clube espanhol cogita novo empréstimo do atacante brasileiro.

Segundo a emissora, o Real Madrid, agora comandado por José Mourinho, deseja abrir espaço no setor ofensivo da equipe. Desse modo, Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

O período de pré-temporada será determinante para a avaliação da situação dos dois atletas. A tendência é que apenas um deles permaneça no elenco para a disputa da temporada. Também de acordo com a "ESPN", Endrick irá se reapresentar ao time espanhol no dia 28 de julho.

Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, tendo boas atuações com a camisa da equipe francesa. A "ESPN" diz, porém, que o estafe do atleta não deseja um novo empréstimo para outro clube, esperando que o atacante receba mais oportunidades com José Mourinho no Real Madrid.

O desempenho de Endrick no Lyon foi crucial para o retorno do jogador à seleção brasileira. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além de Endrick e Gonzalo García, o Real Madrid conta para o setor de ataque com: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, que está machucado, e Mastantuono. Nas últimas semanas, o nome de Michael Olise, do Bayern de Munique, passou a ser especulado no clube merengue.

O Real Madrid já anunciou as contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté. Por outro lado, Camavinga e Franco Mastantuono podem deixar a equipe espanhola na próxima temporada.

Estadual

A duas rodadas do fim, Aquidauanense e Comercial ficam próximo do acesso

Com o fechamento da quinta rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B se aproxima do fim e pode concretizar o primeiro acesso na próxima rodada

21/07/2026 11h15

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Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acesso

Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acesso Foto: Yasmin Soares

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O futebol de Mato Grosso do Sul segue a todo vapor com a Série B estadual e com o fim do campeonato se aproximando, muitas coisas vão se alinhando, como os times que irão subir de divisão e disputar a elite do estado em 2027. 

A quinta rodada terminou e movimentou bem a parte de cima da tabela, havendo mudança na segunda colocação e deixando a briga pela elite ainda mais acirrada nessa reta final. 

PARTIDAS 

Para abrir a quinta rodada, o Taveirópolis recebeu a equipe do 7 de Setembro, sexta-feira (17) no Estádio Jacques da Luz. 

A partida era importante para ambas as equipes continuarem vivas e não se prenderem do pelotão de cima. 

E o Sete não tomou conhecimento do Taveira, venceu fora de casa por 3 a 0, com a vitória a equipe de Dourados vai à 7 pontos, enquanto o Fantasma fica estacionado com 6 pontos, quatro a menos que o primeiro na zona de acesso. 

No sábado (18), foi movimentado com dois jogos, o primeiro foi bem sonolento. O União ABC recebeu o Misto de Três Lagoas em casa, no Estádio das Moreninhas. 

As equipes empataram em 0 a 0 e o empate foi ruim para ambas as equipes, pois ficaram empatadas na pontuação com 8 e o União ainda perdeu a segunda colocação. 

Na segunda partida de sábado, o Campo Grande recebeu o Comercial, também no Estádio das Moreninhas. 

As equipes chegaram para a partida em momentos distintos na competição, o Comercial briga ponto a ponto pelas primeiras posições, enquanto o Campo Grande, soma apenas um ponto e amarga a última colocação na tabela. 

E a partida foi dominino total para os comercialinos, vitória convincente por 3 a 1, com direito a dois gols de Jobson, ex-Botafogo. 

Com a vitória, a equipe do Comercial chegou aos 10 pontos e subiu para a segunda colocação, se aproximando cada vez mais do acesso à elite. 

Para finalizar a rodada o São Gabriel recebeu na noite da última segunda-feira (20), a equipe do Aquidauanense no Jacques da Luz, que buscava retomar a liderança. 

A equipe do São Gabriel assustou o time de Aquidauana, abrindo o placar, mas o Azulão reagiu e buscou a virada, que além dos três pontos, também devolveu a liderança para a equipe. 

Com a vitória, o Aquidauanense chegou aos 12 pontos e pode garantir o acesso já na próxima rodada. 

Veja a tabela após a conclusão da quinta rodada: 

Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acessoReprodução / FFMS

SEQUÊNCIA 

A sexta e penúltima rodada pode ser decisiva para a competição, podendo concretizar os acessos com uma rodada de antecedência, veja os confrontos: 

Sábado - 25 de julho 

  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Domingo - 26 de julho 

  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Copa do Mundo

Fifa abre investigação contra Argentina após confusão na final da Copa do Mundo

Relatórios da arbitragem e imagens da decisão serão analisados pela entidade, que apura expulsão de Leandro Paredes, suposta agressão de Nahuel Molina e outros incidentes envolvendo a delegação argentina.

20/07/2026 19h00

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Foto: Divulgação Estadão

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A Fifa, segundo a Sky Sports, abriu uma investigação disciplinar para apurar os incidentes envolvendo integrantes da seleção argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, disputada no último domingo.

A entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos.

Um dos principais casos sob análise é a expulsão de Leandro Paredes, que recebeu cartão vermelho depois do apito final por conduta violenta durante uma confusão entre jogadores das duas seleções no momento em que os espanhóis comemoravam a conquista do título.

Além do volante, a Fifa também avalia a conduta de Nahuel Molina O lateral é acusado de desferir um soco em Rodri durante o tumulto que marcou a celebração da Espanha.

Outro episódio investigado envolve o auxiliar técnico Roberto Ayala, que teria empurrado Dani Olmo em meio aos desentendimentos.

A entidade também examinará o comportamento da delegação argentina durante a cerimônia de premiação. Parte dos jogadores permaneceu de costas enquanto a Espanha erguia a taça, atitude que gerou críticas após a decisão.

Por enquanto, a entidade não anunciou possíveis sanções nem estabeleceu um prazo para concluir o processo disciplinar. A expectativa é que a análise seja feita nas próximas semanas, quando a entidade deverá divulgar sua decisão oficial.

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