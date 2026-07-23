Real Madrid considera novo empréstimo de Endrick para abrir espaço no setor ofensivo

Estadual

Com o fechamento da quinta rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B se aproxima do fim e pode concretizar o primeiro acesso na próxima rodada

Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acesso Foto: Yasmin Soares

O futebol de Mato Grosso do Sul segue a todo vapor com a Série B estadual e com o fim do campeonato se aproximando, muitas coisas vão se alinhando, como os times que irão subir de divisão e disputar a elite do estado em 2027.

A quinta rodada terminou e movimentou bem a parte de cima da tabela, havendo mudança na segunda colocação e deixando a briga pela elite ainda mais acirrada nessa reta final.

PARTIDAS

Para abrir a quinta rodada, o Taveirópolis recebeu a equipe do 7 de Setembro, sexta-feira (17) no Estádio Jacques da Luz.

A partida era importante para ambas as equipes continuarem vivas e não se prenderem do pelotão de cima.

E o Sete não tomou conhecimento do Taveira, venceu fora de casa por 3 a 0, com a vitória a equipe de Dourados vai à 7 pontos, enquanto o Fantasma fica estacionado com 6 pontos, quatro a menos que o primeiro na zona de acesso.

No sábado (18), foi movimentado com dois jogos, o primeiro foi bem sonolento. O União ABC recebeu o Misto de Três Lagoas em casa, no Estádio das Moreninhas.

As equipes empataram em 0 a 0 e o empate foi ruim para ambas as equipes, pois ficaram empatadas na pontuação com 8 e o União ainda perdeu a segunda colocação.

Na segunda partida de sábado, o Campo Grande recebeu o Comercial, também no Estádio das Moreninhas.

As equipes chegaram para a partida em momentos distintos na competição, o Comercial briga ponto a ponto pelas primeiras posições, enquanto o Campo Grande, soma apenas um ponto e amarga a última colocação na tabela.

E a partida foi dominino total para os comercialinos, vitória convincente por 3 a 1, com direito a dois gols de Jobson, ex-Botafogo.

Com a vitória, a equipe do Comercial chegou aos 10 pontos e subiu para a segunda colocação, se aproximando cada vez mais do acesso à elite.

Para finalizar a rodada o São Gabriel recebeu na noite da última segunda-feira (20), a equipe do Aquidauanense no Jacques da Luz, que buscava retomar a liderança.

A equipe do São Gabriel assustou o time de Aquidauana, abrindo o placar, mas o Azulão reagiu e buscou a virada, que além dos três pontos, também devolveu a liderança para a equipe.

Com a vitória, o Aquidauanense chegou aos 12 pontos e pode garantir o acesso já na próxima rodada.

Veja a tabela após a conclusão da quinta rodada:

Reprodução / FFMS

SEQUÊNCIA

A sexta e penúltima rodada pode ser decisiva para a competição, podendo concretizar os acessos com uma rodada de antecedência, veja os confrontos:

Sábado - 25 de julho

15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Domingo - 26 de julho